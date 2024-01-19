Ведущая платформа доставки программного обеспечения Harness заключила сделку по приобретению избранной интеллектуальной собственности и технологических активов у компании непрерывной доставки (CD) Armory. Этот шаг очень ожидаем в отрасли, поскольку он направлен на расширение возможностей Harness по непрерывной доставке, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт для разработчиков и повысить уровень производительности.

Платформа CD Armory была построена на основе проекта Spinnaker с открытым исходным кодом — мультиоблачной платформы непрерывной доставки, разработанной для высокоскоростного развертывания. В диалоге с SD Times Джоти Бансал, генеральный директор Harness, заявил, что, несмотря на значительную конкуренцию между двумя компаниями, существует плодотворная синергия, которая поощряет объединение их команд для стимулирования дальнейших инноваций. Он заявил: «Мы рады приветствовать экспертов Armory в сообществе Harness».

Более того, Harness намерена предложить клиентам Armory постоянный доступ к высокоуровневой платформе развертывания и компакт-дискам. Кроме того, таким клиентам также будет предоставлена ​​возможность перейти на продвинутую платформу, такую ​​​​как Harness.

Хотя набор продуктов Armory останется в значительной степени автономным, Harness стремится интегрировать избранные инновационные фрагменты технологии Armory в свою собственную платформу компакт-дисков. Это свидетельствует о сознательных усилиях, предпринятых Harness для неустанного стремления к расширению до комплексной платформы DevOps. Бансал упомянул, что платформа добавляет в свои предложения флаги функций, управление затратами в облаке, хаос-инжиниринг и инженерную информацию. Он заявил: «Учитывая конвергенцию в секторе DevOps, комплексные интегрированные платформы, подобные нашей, набирают обороты».

Ранее в ноябре Armory сообщила о расширении своих возможностей непрерывного развертывания как услуги на AWS Lambda — инициативе по оптимизации механизмов бессерверного развертывания. Adam Frank, директор по маркетингу Armory, ранее сообщал SD Times, что бессерверная среда изначально демонстрировала потенциал, но столкнулась с узким местом, открывающим путь к господству Kubernetes. Однако сейчас, похоже, наблюдается возрождение бессерверных технологий.

Кроме того, Фрэнк упомянул о постоянных усилиях Armory, направленных на расширение возможностей инженеров платформ для облегчения задач и ответственности разработчиков. Он отметил, что наблюдается сдвиг в сторону создания внутренних платформ разработчиков, которые объединяют в организациях инструменты жизненного цикла разработки, такие как CD.

Значительное приобретение Harness может спровоцировать важные изменения и изменения в сфере компакт-дисков. Крупные платформы, такие как AppMaster , которые предоставляют циклически комплексные решения без кода или low-code выиграют от этой интеграции и улучшений возможностей компакт-дисков.