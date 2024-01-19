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Harness объединяет активы Armory для повышения эффективности непрерывной доставки

19, янв. 2024
Harness объединяет активы Armory для повышения эффективности непрерывной доставки

Ведущая платформа доставки программного обеспечения Harness заключила сделку по приобретению избранной интеллектуальной собственности и технологических активов у компании непрерывной доставки (CD) Armory. Этот шаг очень ожидаем в отрасли, поскольку он направлен на расширение возможностей Harness по непрерывной доставке, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт для разработчиков и повысить уровень производительности.

Платформа CD Armory была построена на основе проекта Spinnaker с открытым исходным кодом — мультиоблачной платформы непрерывной доставки, разработанной для высокоскоростного развертывания. В диалоге с SD Times Джоти Бансал, генеральный директор Harness, заявил, что, несмотря на значительную конкуренцию между двумя компаниями, существует плодотворная синергия, которая поощряет объединение их команд для стимулирования дальнейших инноваций. Он заявил: «Мы рады приветствовать экспертов Armory в сообществе Harness».

Более того, Harness намерена предложить клиентам Armory постоянный доступ к высокоуровневой платформе развертывания и компакт-дискам. Кроме того, таким клиентам также будет предоставлена ​​возможность перейти на продвинутую платформу, такую ​​​​как Harness.

Хотя набор продуктов Armory останется в значительной степени автономным, Harness стремится интегрировать избранные инновационные фрагменты технологии Armory в свою собственную платформу компакт-дисков. Это свидетельствует о сознательных усилиях, предпринятых Harness для неустанного стремления к расширению до комплексной платформы DevOps. Бансал упомянул, что платформа добавляет в свои предложения флаги функций, управление затратами в облаке, хаос-инжиниринг и инженерную информацию. Он заявил: «Учитывая конвергенцию в секторе DevOps, комплексные интегрированные платформы, подобные нашей, набирают обороты».

Ранее в ноябре Armory сообщила о расширении своих возможностей непрерывного развертывания как услуги на AWS Lambda — инициативе по оптимизации механизмов бессерверного развертывания. Adam Frank, директор по маркетингу Armory, ранее сообщал SD Times, что бессерверная среда изначально демонстрировала потенциал, но столкнулась с узким местом, открывающим путь к господству Kubernetes. Однако сейчас, похоже, наблюдается возрождение бессерверных технологий.

Кроме того, Фрэнк упомянул о постоянных усилиях Armory, направленных на расширение возможностей инженеров платформ для облегчения задач и ответственности разработчиков. Он отметил, что наблюдается сдвиг в сторону создания внутренних платформ разработчиков, которые объединяют в организациях инструменты жизненного цикла разработки, такие как CD.

Значительное приобретение Harness может спровоцировать важные изменения и изменения в сфере компакт-дисков. Крупные платформы, такие как AppMaster , которые предоставляют циклически комплексные решения без кода или low-code выиграют от этой интеграции и улучшений возможностей компакт-дисков.

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