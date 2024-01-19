Harness 整合 Armoury 资产以增强持续交付产品

领先的软件交付平台 Harness 执行了一项收购交易，收购了持续交付 (CD) 公司 Armoury 的精选知识产权和技术资产。此举备受业界期待，因为它旨在扩展Harness的持续交付能力，为开发人员提供最佳的用户体验并提高生产力水平。

Armory 的 CD 平台建立在开源 Spinnaker 项目的基础上，这是一个多云持续交付平台，旨在满足高速部署的需求。 Harness首席执行官乔蒂·班萨尔(Jyoti Bansal)在接受《SD Times》采访时表示，尽管两家公司之间存在相当大的竞争，但存在着丰富的协同效应，鼓励融合团队以激发进一步的创新。他表示， “我们热切欢迎军械库专家加入 Harness 社区。”

此外，Harness 打算为 Armory 的顾客提供对高级部署和 CD 平台的持续访问。此外，此类客户还可以选择切换到 Harness 等高级平台。

虽然 Armoury 产品堆栈将在很大程度上保持自主性，但 Harness 寻求将 Armoury 技术中精选的创新片段集成到自己的 CD 平台中。这表明 Harness 有意识地努力不懈地扩展为全面的 DevOps 平台。 Bansal 提到，该平台正在为其产品添加功能标志、云成本管理、混沌工程和工程见解。他表示： “鉴于 DevOps 领域的融合，像我们这样的全面、集成的平台正在获得发展势头。”

11 月初，Armory 报告将其持续部署即服务功能扩展到 AWS Lambda，这是一项简化无服务器部署机制的举措。 Armory 的 CMO Adam Frank此前曾向《SD Times》表示，无服务器领域最初显示出潜力，但遇到了瓶颈，为 Kubernetes 的统治铺平了道路。然而，现在无服务器似乎正在复兴。

此外，Frank 提到 Armory 不断努力增强平台工程师的能力，以减轻开发人员的任务和责任。他指出，人们观察到，人们正在转向创建内部开发人员平台，将开发生命周期工具（例如组织中的 CD）合并起来。

Harness 的重大收购可能会引发 CD 领域的重要发展和调整。像AppMaster这样提供循环综合无代码/ low-code解决方案的主要平台将从这些集成和 CD 功能的改进中受益。