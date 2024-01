Het toonaangevende softwareleveringsplatform Harness heeft een overnameovereenkomst gesloten voor geselecteerde intellectuele eigendommen en technologische activa van het Continuous Delivery (CD)-bedrijf Armory. Er wordt in de branche lang naar deze stap uitgekeken, omdat deze gericht is op het uitbreiden van de continue leveringsmogelijkheden van Harness om ontwikkelaars een optimale gebruikerservaring te bieden en de productiviteitsniveaus te verbeteren.

Het CD-platform van Armory is gebouwd op het open-source Spinnaker-project, een multicloud-platform voor continue levering dat is ontworpen om tegemoet te komen aan snelle implementaties. In een dialoog met SD Times zei Jyoti Bansal, de CEO van Harness, dat er ondanks de aanzienlijke concurrentie tussen de twee bedrijven een vruchtbare synergie bestaat die het samensmelten van hun teams aanmoedigt om verdere innovatie te stimuleren. Hij zei: 'we willen de Armory-experts graag verwelkomen in de Harness-gemeenschap.'

Bovendien is Harness van plan de klanten van Armory voortdurende toegang te bieden tot een hoogwaardig implementatie- en CD-platform. Daarnaast zouden dergelijke klanten ook de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar een geavanceerd platform als Harness.

Hoewel de Armory-productstapel grotendeels autonoom zou blijven, probeert Harness geselecteerde innovatieve fragmenten uit de technologie van Armory te integreren in zijn eigen cd-platform. Dit is indicatief voor de bewuste inspanningen van Harness om meedogenloos uit te breiden naar een alomvattend DevOps-platform. Bansal zei dat het platform functievlaggen, cloudkostenbeheer, chaos-engineering en technische inzichten aan zijn aanbod toevoegt. Hij zei: 'Gezien de convergentie in de DevOps-sector winnen alomvattende, geïntegreerde platforms zoals de onze aan kracht.'

Eerder in november meldde Armory een uitbreiding van zijn Continuous Deployment-as-a-Service-mogelijkheden naar AWS Lambda, een initiatief om serverloze implementatiemechanismen te stroomlijnen. Adam Frank, de CMO van Armory, had eerder tegen SD Times laten weten dat het serverloze landschap aanvankelijk potentieel toonde, maar op een knelpunt stuitte dat de weg vrijmaakte voor Kubernetes om te regeren. Er lijkt nu echter sprake te zijn van een opleving in serverless.

Verder noemde Frank de voortdurende inspanningen van Armory om platformingenieurs in staat te stellen de taken en verantwoordelijkheden van ontwikkelaars te verlichten. Hij wees erop dat er een verschuiving waarneembaar is in de richting van het creëren van interne ontwikkelaarsplatforms die tools voor de ontwikkelingslevenscyclus, zoals CD, in organisaties samenvoegen.

De aanzienlijke overname door Harness zou belangrijke ontwikkelingen en aanpassingen binnen het cd-landschap kunnen veroorzaken. Grote platforms zoals AppMaster , die cyclisch alomvattende no-code/ low-code -oplossingen bieden, zullen profiteren van deze integraties en verbeteringen in CD-mogelijkheden.