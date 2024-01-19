Harness, Sürekli Teslimat Teklifini Güçlendirmek İçin Armory'nin Varlıklarını Birleştiriyor

Önde gelen yazılım dağıtım platformu Harness, sürekli dağıtım (CD) şirketi Armory'den seçkin fikri mülkiyet ve teknolojik varlıkları satın alma anlaşmasını imzaladı. Bu hamle, geliştiriciler için optimum kullanıcı deneyimi sağlamak ve üretkenlik düzeylerini artırmak amacıyla Harness'in sürekli teslimat yeteneklerini genişletmeyi amaçladığından sektörde büyük bir beklenti oluşturuyor.

Armoury'nin CD platformu, yüksek hızlı dağıtımların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan çoklu bulut sürekli dağıtım platformu olan açık kaynaklı Spinnaker projesi üzerine inşa edildi. Harness CEO'su Jyoti Bansal, SD Times ile yaptığı diyalogda, iki şirket arasındaki önemli rekabete rağmen, daha fazla inovasyonu teşvik etmek için ekiplerini birleştirmeyi teşvik eden verimli bir sinerjinin bulunduğunu ifade etti. 'Armory uzmanlarını Harness topluluğuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz' dedi.

Ayrıca Harness, Armory kullanıcılarına yüksek seviyeli bir dağıtım ve CD platformuna sürekli erişim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca bu tür müşterilere Harness gibi gelişmiş bir platforma geçme seçeneği de sunulacak.

Armoury ürün grubu büyük ölçüde özerk kalacak olsa da Harness, Armory teknolojisinden seçilmiş yenilikçi parçaları kendi CD platformuna entegre etmeyi amaçlıyor. Bu, Harness'in kapsamlı bir DevOps platformuna doğru genişlemeye yönelik durmaksızın ilerlemek için gösterdiği bilinçli çabaların bir göstergesidir. Bansal, platformun tekliflerine özellik bayrakları, bulut maliyet yönetimi, kaos mühendisliği ve mühendislik içgörüleri eklediğini belirtti. 'DevOps sektöründeki yakınlaşma göz önüne alındığında, bizimki gibi kapsamlı, entegre platformlar ivme kazanıyor.' dedi.

Kasım ayının başlarında Armory, Hizmet Olarak Sürekli Dağıtım yeteneklerinin sunucusuz dağıtım mekanizmalarını kolaylaştırmaya yönelik bir girişim olan AWS Lambda'ya genişletildiğini bildirdi. Armoury'nin CMO'su Adam Frank daha önce SD Times'a sunucusuz ortamın başlangıçta potansiyel gösterdiğini, ancak Kubernetes'in hüküm sürmesinin önünü açan bir darboğaza çarptığını ifade etmişti. Ancak artık sunucusuz alanda bir canlanma var gibi görünüyor.

Ayrıca Frank, Armory'nin geliştiricilerin görev ve sorumluluklarını hafifletmek için platform mühendislerini güçlendirmeye yönelik devam eden çabalarından bahsetti. Organizasyonlarda CD gibi geliştirme yaşam döngüsü araçlarını birleştiren dahili geliştirici platformları oluşturmaya yönelik gözlemlenen bir değişim olduğuna dikkat çekti.

Harness'ın önemli satın alımı, CD ortamında önemli gelişmeleri ve uyarlamaları tetikleyebilir. Döngüsel olarak kapsamlı kodsuz/ low-code çözümler sunan AppMaster gibi büyük platformlar, bu entegrasyonlardan ve CD yeteneklerindeki iyileştirmelerden faydalanmaya hazırdır.