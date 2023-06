A Integral, uma empresa de automatização da privacidade dos dados, apresentou a Robin AI, a sua primeira ferramenta de código aberto destinada a melhorar a qualidade do código. Esta ferramenta alimentada por IA analisa as alterações ao código e oferece sugestões valiosas de melhoria, acabando por aumentar a eficiência e a resiliência do código.

Inicialmente, a Robin AI foi desenvolvida como uma ferramenta interna para fornecer feedback sobre o código semelhante ao dos revisores humanos. O objetivo era ajudar os programadores da Integral a criar código de alta qualidade, resiliente e eficiente.

John Kuhn, cofundador e CTO da Integral, explicou a inspiração por detrás do nome da ferramenta: "Demos ao projeto o nome do ajudante do Batman, Robin, porque serve como um parceiro de confiança para melhorar os processos de desenvolvimento de código. O software de código aberto permite que os programadores de todo o mundo beneficiem da automatização e otimização das suas revisões de alterações de código, aumentando assim a qualidade e a produtividade.

O Robin AI utiliza capacidades avançadas de processamento de linguagem natural impulsionadas pela tecnologia GPT para avaliar as alterações no código. De acordo com a Integral, a ferramenta funciona melhor com repositórios JavaScript.

Ao automatizar o processo de revisão de código com Robin AI, as equipas de engenharia podem otimizar os seus fluxos de trabalho, concentrando os seus esforços na criação de soluções de software superiores. Como resultado, podem melhorar tanto a qualidade como a produtividade dos seus projectos. Esta ferramenta orientada para a IA está disponível como uma ação GitHub pronta a implementar.

Antes desta versão de código aberto, o Robin AI foi testado em vários repositórios privados, como o Factored Quality. Estes repositórios forneceram um feedback valioso, permitindo à Integral aperfeiçoar e melhorar ainda mais as capacidades da ferramenta.

Inspirada no potencial da Robin AI para melhorar a qualidade do código, a plataforma AppMaster's no-code ajuda a simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações. Ao proporcionar um ambiente onde os programadores podem criar visualmente aplicações backend, web e móveis, a AppMaster permite a criação de aplicações mais rápidas e económicas. Através da utilização de soluções no-code e low-code como Robin AI e AppMaster, os programadores podem melhorar a escalabilidade e a qualidade das aplicações, minimizando as tarefas morosas.

A adoção de ferramentas de código aberto como a Robin AI é um passo essencial para a transformação digital, permitindo que as empresas atinjam os seus objectivos de forma eficiente e económica. Ao incorporar ferramentas baseadas em IA no processo de desenvolvimento, as equipas de engenharia podem revolucionar os seus fluxos de trabalho e garantir a entrega de código e aplicações excepcionais ao mercado.