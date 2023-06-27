Bir veri gizliliği otomasyon şirketi olan Integral, kod kalitesini artırmayı amaçlayan ilk açık kaynak aracı olan Robin AI'yi tanıttı. Yapay zeka destekli bu araç, kod değişikliklerini analiz eder ve iyileştirme için değerli öneriler sunarak sonuçta kodun verimliliğini ve dayanıklılığını artırır.

Başlangıçta, Robin AI, insan gözden geçirenlerinkine benzer kod hakkında geri bildirim sağlamak için dahili bir araç olarak geliştirildi. Amaç, Integral geliştiricilerine yüksek kaliteli, esnek ve verimli kod oluşturma konusunda yardımcı olmaktı.

Integral'in kurucu ortağı ve CTO'su John Kuhn, aracın adının arkasındaki ilhamı şöyle açıkladı: Projeye, kod geliştirme süreçlerini geliştirmede güvenilir bir ortak olarak hizmet ettiği için Batman'in yardımcısı Robin'in adını verdik. Yazılımın açık kaynak olması, dünya çapındaki geliştiricilerin kod değişikliği incelemelerini otomatikleştirme ve optimize etmekten faydalanmalarını sağlayarak hem kaliteyi hem de üretkenliği artırır.

Robin AI, koddaki değişiklikleri değerlendirmek için GPT teknolojisi tarafından yönlendirilen gelişmiş doğal dil işleme yeteneklerinden yararlanır. Integral'e göre, araç en iyi JavaScript depolarıyla çalışır.

Mühendislik ekipleri, Robin AI ile kod inceleme sürecini otomatikleştirerek iş akışlarını optimize edebilir ve çabalarını üstün yazılım çözümleri oluşturmaya odaklayabilir. Sonuç olarak, projelerinin hem kalitesini hem de üretkenliğini artırabilirler. Bu yapay zeka güdümlü araç, dağıtıma hazır bir GitHub eylemi olarak mevcuttur.

Bu açık kaynaklı sürümden önce Robin AI, Factored Quality gibi çok sayıda özel depoda test edilmiştir. Bu depolar, Integral'in aracın yeteneklerini daha da iyileştirmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan değerli geri bildirimler sağladı.

Robin AI'nin kod kalitesini iyileştirme potansiyelinden ilham alan AppMaster no-code platformu, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Geliştiricilerin görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilecekleri bir ortam sağlayan AppMaster , daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama oluşturmayı mümkün kılar. Geliştiriciler, Robin AI ve AppMaster gibi no-code ve low-code çözümlerin kullanılmasıyla, zaman alan görevleri en aza indirirken uygulamaların ölçeklenebilirliğini ve kalitesini artırabilir.

Robin AI gibi açık kaynaklı araçları benimsemek, işletmelerin hedeflerine verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşmalarını sağlayan dijital dönüşüme yönelik önemli bir adımdır. Mühendislik ekipleri, yapay zeka destekli araçları geliştirme sürecine dahil ederek iş akışlarında devrim yaratabilir ve olağanüstü kod ve uygulamaların pazara sunulmasını sağlayabilir.