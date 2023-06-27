数据隐私自动化公司Integral推出了Robin AI，这是其首个旨在提高代码质量的开源工具。这个由人工智能驱动的工具可以分析代码的变化，并提供有价值的改进建议，最终提升代码的效率和弹性。

最初，Robin AI是作为一个内部工具开发的，以提供类似于人类审查员的代码反馈。其目的是协助Integral的开发人员创建高质量、有弹性和高效的代码。

John Kuhn，Integral公司的联合创始人和首席技术官，解释了该工具名称背后的灵感：我们以蝙蝠侠的伙伴Robin命名该项目，因为它是增强代码开发过程中的一个值得信赖的伙伴。该软件的开源使世界各地的开发人员能够从自动化和优化他们的代码变更审查中受益，从而提高质量和生产力。

Robin AI利用由GPT技术驱动的先进的自然语言处理能力来评估代码的变化。据Integral称，该工具与JavaScript资料库配合得最好。

通过用Robin AI实现代码审查过程的自动化，工程团队可以优化他们的工作流程，将他们的精力集中在创造卓越的软件解决方案上。因此，他们可以提高他们项目的质量和生产力。这个人工智能驱动的工具可以作为一个随时可以部署的GitHub行动。

在这次开源发布之前，Robin AI已经在许多私人资源库（如Factored Quality）进行了测试。这些存储库提供了宝贵的反馈，使Integral能够进一步完善和提高该工具的能力。

受Robin AI提高代码质量潜力的启发，AppMaster'sno-code 平台有助于简化应用程序的开发过程。通过提供一个环境，开发人员可以可视化地创建后台、网络和移动应用程序，AppMaster使应用程序的创建更快、更经济。通过使用no-code 和low-code ，如Robin AI和AppMaster ，开发人员可以提高应用程序的可扩展性和质量，同时尽量减少耗时的任务。

拥抱像Robin AI这样的开源工具是实现数字化转型的重要一步，使企业能够高效和经济地实现他们的目标。通过将人工智能驱动的工具纳入开发过程，工程团队可以彻底改变他们的工作流程，并确保向市场交付卓越的代码和应用程序。