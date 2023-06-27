Integral, компания по автоматизации защиты конфиденциальности данных, представила Robin AI, свой первый инструмент с открытым исходным кодом, направленный на повышение качества кода. Этот инструмент, работающий на базе искусственного интеллекта, анализирует изменения кода и предлагает ценные предложения по его улучшению, что в конечном итоге повышает эффективность и устойчивость кода.

Первоначально Robin AI был разработан как внутренний инструмент для предоставления отзывов о коде, аналогичных отзывам человеческих рецензентов. Цель заключалась в том, чтобы помочь разработчикам Integral в создании высококачественного, жизнеспособного и эффективного кода.

Джон Кун, соучредитель и технический директор Integral, объяснил, почему инструмент получил такое название: "Мы назвали проект в честь приятеля Бэтмена Робина, поскольку он служит надежным партнером в улучшении процессов разработки кода. Благодаря открытому доступу к программному обеспечению разработчики по всему миру смогут воспользоваться преимуществами автоматизации и оптимизации обзоров изменений кода, повышая тем самым качество и производительность.

Robin AI использует передовые возможности обработки естественного языка на основе технологии GPT для оценки изменений в коде. Согласно Integral, инструмент лучше всего работает с репозиториями JavaScript.

Автоматизировав процесс рецензирования кода с помощью Robin AI, инженерные команды могут оптимизировать свои рабочие процессы и сосредоточить усилия на создании лучших программных решений. В результате они могут повысить как качество, так и производительность своих проектов. Этот инструмент на основе ИИ доступен в виде готового к развертыванию действия на GitHub.

До выпуска этого релиза с открытым исходным кодом Robin AI был протестирован в многочисленных частных репозиториях, таких как Factored Quality. Эти репозитории предоставили ценные отзывы, что позволило Integral доработать и расширить возможности инструмента.

Вдохновленная потенциалом Robin AI для улучшения качества кода, платформа AppMaster's no-code помогает оптимизировать процесс разработки приложений. Предоставляя среду, в которой разработчики могут визуально создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, AppMaster позволяет создавать приложения быстрее и экономичнее. Благодаря использованию решений no-code и low-code, таких как Robin AI и AppMaster, разработчики могут повысить масштабируемость и качество приложений, минимизируя трудоемкие задачи.

Использование инструментов с открытым исходным кодом, таких как Robin AI, является важным шагом на пути к цифровой трансформации, позволяющим предприятиям достигать своих целей эффективно и экономично. Внедряя инструменты на базе ИИ в процесс разработки, инженерные команды могут революционизировать свои рабочие процессы и обеспечить поставку на рынок исключительного кода и приложений.