Integral, société spécialisée dans l'automatisation de la confidentialité des données, a présenté Robin AI, son premier outil open-source destiné à améliorer la qualité du code. Cet outil alimenté par l'IA analyse les modifications du code et propose des suggestions d'amélioration précieuses, ce qui permet d'accroître l'efficacité et la résilience du code.

Au départ, Robin AI a été développé en tant qu'outil interne pour fournir un retour d'information sur le code similaire à celui des réviseurs humains. L'objectif était d'aider les développeurs d'Integral à créer un code de haute qualité, résistant et efficace.

John Kuhn, cofondateur et directeur technique d'Integral, a expliqué l'inspiration derrière le nom de l'outil : "Nous avons nommé le projet d'après Robin, l'acolyte de Batman, car il sert de partenaire de confiance pour améliorer les processus de développement du code. L'ouverture du logiciel permet aux développeurs du monde entier de bénéficier de l'automatisation et de l'optimisation de leurs revues de code, augmentant ainsi à la fois la qualité et la productivité.

Robin AI utilise des capacités avancées de traitement du langage naturel pilotées par la technologie GPT pour évaluer les modifications apportées au code. Selon Integral, l'outil fonctionne mieux avec les référentiels JavaScript.

En automatisant le processus de révision du code avec Robin AI, les équipes d'ingénieurs peuvent optimiser leurs flux de travail et concentrer leurs efforts sur la création de solutions logicielles de qualité supérieure. Elles peuvent ainsi améliorer la qualité et la productivité de leurs projets. Cet outil piloté par l'IA est disponible sous la forme d'une action GitHub prête à être déployée.

Avant cette version open-source, Robin AI a été testé dans de nombreux dépôts privés tels que Factored Quality. Ces dépôts ont fourni un retour d'information précieux, permettant à Integral d'affiner et d'améliorer les capacités de l'outil.

Inspirée par le potentiel de Robin AI à améliorer la qualité du code, la plateforme no-code de AppMaster aide à rationaliser le processus de développement d'applications. En fournissant un environnement dans lequel les développeurs peuvent créer visuellement des applications backend, web et mobiles, AppMaster permet une création d'applications plus rapide et plus rentable. Grâce à l'utilisation des solutions no-code et low-code telles que Robin AI et AppMaster, les développeurs peuvent améliorer l'évolutivité et la qualité des applications tout en réduisant les tâches fastidieuses.

L'adoption d'outils open-source tels que Robin AI est une étape essentielle vers la transformation numérique, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de manière efficace et économique. En intégrant des outils alimentés par l'IA dans le processus de développement, les équipes d'ingénieurs peuvent révolutionner leurs flux de travail et garantir la livraison d'un code et d'applications exceptionnels sur le marché.