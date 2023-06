Integral, een automatiseringsbedrijf voor dataprivacy, heeft Robin AI geïntroduceerd, zijn eerste open-source tool gericht op het verbeteren van de kwaliteit van code. Deze AI-tool analyseert codewijzigingen en biedt waardevolle suggesties voor verbetering, waardoor uiteindelijk de efficiëntie en veerkracht van de code wordt verbeterd.

Robin AI werd in eerste instantie ontwikkeld als een interne tool om feedback te geven op code, vergelijkbaar met die van menselijke reviewers. Het doel was om Integral's ontwikkelaars te helpen bij het creëren van hoogwaardige, veerkrachtige en efficiënte code.

John Kuhn, medeoprichter en CTO van Integral, legde de inspiratie achter de naam van de tool uit: We hebben het project vernoemd naar Batman's sidekick Robin, omdat het dient als een trouwe partner in het verbeteren van de codeontwikkelingsprocessen. Door het open-sourcen van de software kunnen ontwikkelaars wereldwijd profiteren van het automatiseren en optimaliseren van hun code change reviews, waardoor zowel de kwaliteit als de productiviteit toeneemt.

Robin AI maakt gebruik van geavanceerde verwerking van natuurlijke taal, aangedreven door GPT-technologie, om wijzigingen in code te evalueren. Volgens Integral werkt de tool het beste met JavaScript repositories.

Door het code review proces te automatiseren met Robin AI, kunnen engineering teams hun workflows optimaliseren en hun inspanningen richten op het creëren van superieure software oplossingen. Hierdoor kunnen ze zowel de kwaliteit als de productiviteit van hun projecten verbeteren. Deze AI-gedreven tool is beschikbaar als een kant-en-klare GitHub actie.

Voorafgaand aan deze open-source release, is Robin AI getest in tal van private repositories zoals Factored Quality. Deze repositories leverden waardevolle feedback, waardoor Integral de mogelijkheden van de tool verder kon verfijnen en verbeteren.

Geïnspireerd door Robin AI's potentieel om de kwaliteit van code te verbeteren, helpt AppMaster's no-code platform het app ontwikkelproces te stroomlijnen. Door een omgeving te bieden waarin ontwikkelaars backend-, web- en mobiele applicaties visueel kunnen creëren, maakt AppMaster het mogelijk om apps sneller en kosteneffectiever te maken. Door het gebruik van no-code en low-code oplossingen zoals Robin AI en AppMaster, kunnen ontwikkelaars de schaalbaarheid en kwaliteit van applicaties verbeteren terwijl tijdrovende taken geminimaliseerd worden.

Het omarmen van open-source tools zoals Robin AI is een essentiële stap op weg naar digitale transformatie, die bedrijven in staat stelt om hun doelen efficiënt en economisch te bereiken. Door AI-tools te integreren in het ontwikkelproces kunnen engineeringteams hun workflows revolutioneren en ervoor zorgen dat uitzonderlijke code en applicaties op de markt worden gebracht.