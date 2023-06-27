قدمت شركة Integral ، وهي شركة أتمتة خصوصية البيانات ، Robin AI ، وهي أول أداة مفتوحة المصدر تهدف إلى تحسين جودة الكود. تقوم هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بتحليل التغييرات في التعليمات البرمجية وتقدم اقتراحات قيمة للتحسين ، مما يعزز في النهاية كفاءة ومرونة الكود.

في البداية ، تم تطوير Robin AI كأداة داخلية لتقديم ملاحظات حول التعليمات البرمجية مماثلة لتلك الخاصة بالمراجعين البشريين. كان الهدف هو مساعدة مطوري Integral في إنشاء كود عالي الجودة ومرن وفعال.

أوضح جون كون ، المؤسس المشارك وكبير التكنولوجيا في Integral ، الإلهام وراء اسم الأداة: لقد أطلقنا على المشروع اسم روبن ، صديق باتمان ، لأنه يعمل كشريك موثوق في تعزيز عمليات تطوير الكود. يتيح المصدر المفتوح للبرنامج للمطورين في جميع أنحاء العالم الاستفادة من أتمتة مراجعات تغيير التعليمات البرمجية وتحسينها ، وبالتالي زيادة الجودة والإنتاجية.

يستخدم Robin AI إمكانات متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية مدفوعة بتقنية GPT لتقييم التغييرات في الكود. وفقًا لـ Integral ، تعمل الأداة بشكل أفضل مع مستودعات JavaScript.

من خلال أتمتة عملية مراجعة الكود باستخدام Robin AI ، يمكن للفرق الهندسية تحسين سير عملها ، مع تركيز جهودها على إنشاء حلول برمجية فائقة. نتيجة لذلك ، يمكنهم تحسين جودة وإنتاجية مشاريعهم. هذه الأداة التي يحركها الذكاء الاصطناعي متاحة كإجراء GitHub جاهز للنشر.

قبل هذا الإصدار مفتوح المصدر ، تم اختبار Robin AI في العديد من المستودعات الخاصة مثل Factored Quality. قدمت هذه المستودعات تعليقات قيمة ، مما سمح لـ Integral بتحسين وتعزيز قدرات الأداة بشكل أكبر.

مستوحاة من قدرة Robin AI على تحسين جودة الكود ، تساعد منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية تطوير التطبيق. من خلال توفير بيئة حيث يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي ، يتيح AppMaster إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال استخدام الحلول no-code والحلول low-code مثل Robin AI و AppMaster ، يمكن للمطورين تحسين قابلية تطوير التطبيقات وجودتها مع تقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

يعد تبني أدوات مفتوحة المصدر مثل Robin AI خطوة أساسية نحو التحول الرقمي ، وتمكين الشركات من تحقيق أهدافها بكفاءة واقتصاد. من خلال دمج الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في عملية التطوير ، يمكن للفرق الهندسية إحداث ثورة في تدفقات العمل الخاصة بهم وضمان تسليم التعليمات البرمجية والتطبيقات الاستثنائية إلى السوق.