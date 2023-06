Integral, società di automazione della privacy dei dati, ha presentato Robin AI, il suo primo strumento open-source volto a migliorare la qualità del codice. Questo strumento alimentato dall'intelligenza artificiale analizza le modifiche al codice e offre preziosi suggerimenti per il miglioramento, aumentando in ultima analisi l'efficienza e la resilienza del codice.

Inizialmente, Robin AI è stato sviluppato come strumento interno per fornire un feedback sul codice simile a quello dei revisori umani. L'obiettivo era assistere gli sviluppatori di Integral nella creazione di codice di alta qualità, resiliente ed efficiente.

John Kuhn, cofondatore e CTO di Integral, ha spiegato l'ispirazione del nome dello strumento: Abbiamo dato al progetto il nome di Robin, la spalla di Batman, perché è un partner fidato per migliorare i processi di sviluppo del codice. L'open-sourcing del software consente agli sviluppatori di tutto il mondo di beneficiare dell'automazione e dell'ottimizzazione delle revisioni delle modifiche al codice, aumentando così la qualità e la produttività.

Robin AI utilizza capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale guidate dalla tecnologia GPT per valutare le modifiche al codice. Secondo Integral, lo strumento funziona al meglio con i repository JavaScript.

Automatizzando il processo di revisione del codice con Robin AI, i team di ingegneri possono ottimizzare i loro flussi di lavoro, concentrando i loro sforzi sulla creazione di soluzioni software di qualità superiore. Di conseguenza, possono migliorare sia la qualità che la produttività dei loro progetti. Questo strumento basato sull'intelligenza artificiale è disponibile come azione GitHub pronta per essere distribuita.

Prima di questo rilascio open-source, Robin AI è stato testato in numerosi repository privati come Factored Quality. Questi repository hanno fornito un feedback prezioso, consentendo a Integral di perfezionare e migliorare ulteriormente le capacità dello strumento.

Ispirata dal potenziale di Robin AI nel migliorare la qualità del codice, la piattaforma AppMaster no-code aiuta a semplificare il processo di sviluppo delle app. Fornendo un ambiente in cui gli sviluppatori possono creare applicazioni backend, web e mobili in modo visivo, AppMaster consente di creare applicazioni in modo più rapido ed economico. Grazie all'uso di soluzioni no-code e low-code come Robin AI e AppMaster, gli sviluppatori possono migliorare la scalabilità e la qualità delle applicazioni riducendo al minimo le attività che richiedono tempo.

L'adozione di strumenti open-source come Robin AI è un passo essenziale verso la trasformazione digitale, che consente alle aziende di raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente ed economico. Incorporando strumenti basati sull'intelligenza artificiale nel processo di sviluppo, i team di ingegneri possono rivoluzionare i loro flussi di lavoro e garantire la consegna di codice e applicazioni eccezionali al mercato.