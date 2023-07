A Microsoft está pronta para revolucionar o sector do desenvolvimento com uma promissora integração de funcionalidades do .NET Framework nas Aplicações Lógicas do Azure. Este ponto de viragem melhora a Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS) low-code da Microsoft, que foi criada para permitir e gerir fluxos de trabalho automatizados sem problemas.

Esta funcionalidade inovadora, atualmente disponível para pré-visualização, destina-se a oferecer aos programadores um nível melhorado de flexibilidade e controlo, eliminando a necessidade de incorporar planos de serviço adicionais. Esta inovação vem mudar a forma como se abordam os desafios de integração de forma eficiente, num ambiente de desenvolvimento simples e sem problemas.

De acordo com as informações da Microsoft, a oportunidade de recorrer ao código .NET Framework é fundamental em casos de utilização estratégica específicos, como a criação de lógica empresarial personalizada, análise personalizada, validação de dados, estruturação de mensagens, cálculos e realização de transformações simples nos dados.

Apesar de seus benefícios significativos, a Microsoft esclareceu os cenários em que essa funcionalidade pode não ser adequada. As áreas em que esta funcionalidade pode não brilhar incluem elementos BizTalk que envolvam streaming e processos complexos de batching ou debatching, operações que excedam uma janela de 10 minutos e transformações de mensagens de dados em grande escala.

Para além da integração do código .NET Framework nos fluxos de trabalho, a Microsoft está a revelar uma nova jornada de depuração local no VS Code. Esta funcionalidade recentemente adicionada oferece aos programadores a capacidade de depurar fluxos de trabalho e código em simultâneo, aumentando ainda mais a eficiência e a facilidade de desenvolvimento.

A nova funcionalidade da Microsoft ajudará a transição suave para cenários de migração BizTalk. Permite aos clientes mover sem esforço os seus investimentos no .NET Framework das suas instalações locais para a cloud. Respondendo a uma preocupação de longa data dos programadores, esta implementação pode fazer progressos na migração e adoção da cloud.

Para facilitar a iniciação dos clientes, a Microsoft está a introduzir um modelo de espaço de trabalho de ponta. Disponível na versão mais recente da extensão Logic Apps para o VS Code, poderá funcionar como um ponto de partida para os programadores que pretendam utilizar a nova funcionalidade.

