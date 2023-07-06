Microsoft, .NET Framework'ün Azure Logic Apps ile gelecek vaat eden bir özellik entegrasyonuyla geliştirme endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu dönüm noktası, Microsoft'un otomatikleştirilmiş iş akışlarını sorunsuz bir şekilde etkinleştirmek ve yönetmek için oluşturulmuş low-code Hizmet Olarak Entegrasyon Platformunu (iPaaS) geliştirir.

Şu anda önizleme için mevcut olan bu çığır açan özellik, geliştiricilere gelişmiş düzeyde esneklik ve kontrol sunarak ekstra hizmet planlarının dahil edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu yenilik, sorunsuz ve sorunsuz bir geliştirme ortamında entegrasyon zorluklarının verimli bir şekilde üstesinden gelinmesinde oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak geliyor.

Microsoft'un içgörülerine göre, .NET Framework kodunu kullanma fırsatı, özel iş mantığının oluşturulması, kişiselleştirilmiş ayrıştırma, veri doğrulama, mesaj yapılandırma, hesaplamalar ve verilerde basit dönüşümler gerçekleştirme gibi belirli stratejik kullanım durumlarında etkilidir.

Önemli avantajlarına rağmen Microsoft, bu işlevin uygun olmayabileceği senaryolara ışık tutmuştur. Bu özelliğin pek parlak olmayabileceği alanlar arasında akış ve karmaşık gruplama veya gruplandırma işlemlerini içeren BizTalk öğeleri, 10 dakikalık bir pencereyi aşan işlemler ve büyük ölçekli veri mesajı dönüşümleri yer alır.

.NET Framework kodunun iş akışlarına entegrasyonunun ötesinde Microsoft, VS Code'da yeni bir yerel hata ayıklama yolculuğunu tanıtıyor. Bu yeni eklenen özellik, geliştiricilere aynı anda iş akışlarında ve kodlarda hata ayıklama kapasitesi sağlayarak verimliliği ve geliştirme kolaylığını daha da artırır.

Microsoft'un yeni işlevselliği, BizTalk geçiş senaryoları için sorunsuz geçişe yardımcı olacaktır. Müşterilerin .NET Framework yatırımlarını yerel tesislerinden buluta zahmetsizce taşımalarına olanak tanır. Geliştiriciler için uzun süredir devam eden bir endişeyi gideren bu uygulama, buluta geçiş ve benimseme konusunda ilerleme sağlayabilir.

Müşteriler için başlatma kolaylığına yardımcı olmak için Microsoft, son teknoloji bir çalışma alanı şablonu sunuyor. VS Code için Logic Apps uzantısının en son sürümünde mevcuttur ve yeni işlevsellikten yararlanmak isteyen geliştiriciler için bir başlangıç ​​bloğu görevi görebilir.

Microsoft's Azure Logic Apps dışında, AppMaster gibi no-code platformlar, sorunsuz ve sorunsuz otomatikleştirilmiş iş akışı ve uygulama geliştirmeyi hedefleyen bireyler ve işletmeler için sağlam alternatifler sunar. Hem arka uç hem de ön uç bölümlerini barındıran görsel yapı taşları ile AppMaster , hızlı ölçeklenebilirlik ile eşit derecede kullanıcı dostu bir platform sunar ve zaman içinde veri yönetimini ve iş süreçlerini iyileştirmeyi vurgular.