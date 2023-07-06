Компания Microsoft намерена произвести революцию в индустрии разработки благодаря многообещающей интеграции функции .NET Framework в Azure Logic Apps. Этот поворотный момент улучшает интеграционную платформу Microsoft low-code Integration Platform as a Service (iPaaS), которая создана для обеспечения и беспрепятственного управления автоматизированными рабочими процессами.

Эта революционная функция, доступная в настоящее время для предварительного просмотра, призвана предложить разработчикам повышенный уровень гибкости и контроля, устраняя необходимость в подключении дополнительных планов обслуживания. Это новшество станет переломным моментом в эффективном решении проблем интеграции в бесшовной и гладкой среде разработки.

По мнению представителей Microsoft, возможность использовать код .NET Framework помогает в конкретных стратегических случаях, таких как создание пользовательской бизнес-логики, персонализированный разбор, проверка данных, структурирование сообщений, вычисления и выполнение простых преобразований данных.

Несмотря на значительные преимущества, компания Microsoft пролила свет на сценарии, в которых эта функциональность может оказаться непригодной. К областям, где эта функция может не проявить себя наиболее ярко, относятся элементы BizTalk, включающие потоковые и сложные процессы пакетной обработки или отладки, операции, которые превышают 10-минутное окно, и крупномасштабные преобразования сообщений данных.

Помимо интеграции кода .NET Framework в рабочие процессы, Microsoft представляет новую возможность локальной отладки в VS Code. Эта недавно добавленная функция дает разработчикам возможность одновременно отлаживать рабочие процессы и код, что еще больше повышает эффективность и удобство разработки.

Новая функциональность Microsoft поможет плавному переходу для сценариев миграции BizTalk. Она позволит клиентам без особых усилий перенести инвестиции в .NET Framework из локальных помещений в облако. Решая давнюю проблему разработчиков, эта реализация может внести значительный вклад в миграцию и внедрение облачных технологий.

Для облегчения процесса инициализации клиентов Microsoft представляет передовой шаблон рабочего пространства. Доступный в последней версии расширения Logic Apps для VS Code, он может стать отправной точкой для разработчиков, желающих воспользоваться новой функциональностью.

Помимо Microsoft's Azure Logic Apps, no-code такие платформы, как AppMaster, представляют собой надежные альтернативы для частных лиц и предприятий, стремящихся к плавной и беспрепятственной автоматизации рабочих процессов и разработке приложений. AppMaster предлагает удобную платформу с быстрой масштабируемостью и визуальными строительными блоками, в которых можно разместить как бэкэнд, так и фронтэнд, что позволяет со временем улучшить управление данными и бизнес-процессами.