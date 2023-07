Microsoft ist im Begriff, die Entwicklungsbranche mit einer vielversprechenden Funktionsintegration des .NET Frameworks in Azure Logic Apps zu revolutionieren. Dieser Wendepunkt verbessert Microsofts low-code Integration Platform as a Service (iPaaS), die entwickelt wurde, um automatisierte Workflows nahtlos zu ermöglichen und zu verwalten.

Diese bahnbrechende Funktion, die derzeit als Vorschau verfügbar ist, soll Entwicklern ein höheres Maß an Flexibilität und Kontrolle bieten, ohne dass zusätzliche Service-Pläne abgeschlossen werden müssen. Diese Innovation ist ein entscheidender Faktor bei der effizienten Bewältigung von Integrationsherausforderungen in einer nahtlosen und reibungslosen Entwicklungsumgebung.

Nach Angaben von Microsoft ist die Möglichkeit, auf .NET-Framework-Code zurückzugreifen, in bestimmten strategischen Anwendungsfällen wie der Erstellung von benutzerdefinierter Geschäftslogik, personalisiertem Parsing, Datenvalidierung, Nachrichtenstrukturierung, Berechnungen und einfachen Datentransformationen von entscheidender Bedeutung.

Trotz der beträchtlichen Vorteile hat Microsoft auf Szenarien hingewiesen, in denen diese Funktionalität möglicherweise nicht geeignet ist. Zu den Bereichen, in denen diese Funktion möglicherweise nicht am besten geeignet ist, gehören BizTalk-Elemente, die Streaming und komplizierte Batching- oder Debatching-Prozesse beinhalten, Operationen, die ein 10-Minuten-Fenster überschreiten, sowie groß angelegte Datentransformationen von Nachrichten.

Neben der Integration von .NET Framework-Code in Workflows stellt Microsoft eine neue lokale Debugging-Möglichkeit in VS Code vor. Diese neu hinzugefügte Funktion bietet Entwicklern die Möglichkeit, Workflows und Code gleichzeitig zu debuggen, was die Effizienz und Einfachheit der Entwicklung weiter steigert.

Microsofts neue Funktionalität wird den reibungslosen Übergang für BizTalk-Migrationsszenarien unterstützen. Sie ermöglicht es Kunden, ihre Investitionen in .NET Framework mühelos von ihren lokalen Räumlichkeiten in die Cloud zu verlagern. Diese Implementierung geht auf ein langjähriges Anliegen von Entwicklern ein und könnte die Cloud-Migration und -Adoption vorantreiben.

Um den Kunden den Einstieg zu erleichtern, führt Microsoft eine neuartige Arbeitsbereichsvorlage ein. Sie ist in der neuesten Version der Logic Apps-Erweiterung für VS Code verfügbar und könnte als Startblock für Entwickler dienen, die die neue Funktionalität nutzen möchten.

Neben Microsoft's Azure Logic Apps bieten no-code Plattformen wie AppMaster robuste Alternativen für Einzelpersonen und Unternehmen, die einen reibungslosen und nahtlosen automatisierten Arbeitsablauf und Anwendungsentwicklung anstreben. Mit seinen visuellen Bausteinen, die sowohl den Backend- als auch den Frontend-Bereich abdecken, bietet der AppMaster eine ebenso benutzerfreundliche Plattform mit schneller Skalierbarkeit, die sich auf die Verbesserung der Datenverwaltung und der Geschäftsprozesse im Laufe der Zeit konzentriert.