Microsoft è pronta a rivoluzionare il settore dello sviluppo con una promettente integrazione di .NET Framework in Azure Logic Apps. Questa svolta migliora la piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS) di Microsoft low-code, costruita per consentire e gestire flussi di lavoro automatizzati senza soluzione di continuità.

Questa rivoluzionaria funzionalità, attualmente disponibile in anteprima, mira a offrire agli sviluppatori un livello superiore di flessibilità e controllo, eliminando la necessità di incorporare piani di servizio aggiuntivi. Questa innovazione rappresenta una svolta nell'affrontare le sfide dell'integrazione in modo efficiente, in un ambiente di sviluppo fluido e senza interruzioni.

Secondo le informazioni fornite da Microsoft, l'opportunità di ricorrere al codice .NET Framework è fondamentale in casi d'uso strategici specifici, come la creazione di logica aziendale personalizzata, il parsing personalizzato, la convalida dei dati, la strutturazione dei messaggi, i calcoli e l'esecuzione di semplici trasformazioni dei dati.

Nonostante i suoi vantaggi significativi, Microsoft ha fatto luce sugli scenari in cui questa funzionalità potrebbe non essere adatta. Le aree in cui questa funzionalità potrebbe non brillare sono gli elementi BizTalk che coinvolgono lo streaming e intricati processi di batching o debatching, le operazioni che superano una finestra di 10 minuti e le trasformazioni di messaggi di dati su larga scala.

Oltre all'integrazione del codice .NET Framework nei flussi di lavoro, Microsoft presenta un nuovo percorso di debug locale in VS Code. Questa nuova funzionalità offre agli sviluppatori la possibilità di eseguire il debug dei flussi di lavoro e del codice contemporaneamente, aumentando ulteriormente l'efficienza e la facilità di sviluppo.

La nuova funzionalità di Microsoft aiuterà la transizione senza problemi degli scenari di migrazione di BizTalk. Permette ai clienti di spostare senza problemi i loro investimenti in .NET Framework dalla sede locale al cloud. Questa implementazione, che risponde a una preoccupazione di lunga data degli sviluppatori, potrebbe fare passi avanti nella migrazione e nell'adozione del cloud.

Per facilitare l'avvio del progetto da parte dei clienti, Microsoft ha introdotto un modello di spazio di lavoro all'avanguardia. Disponibile nell'ultima versione dell'estensione Logic Apps per VS Code, potrebbe fungere da punto di partenza per gli sviluppatori che desiderano utilizzare la nuova funzionalità.

