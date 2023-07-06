微软将通过将.NET框架与Azure Logic Apps进行有前途的功能整合，彻底改变开发行业。这一转折点增强了微软的low-code 集成平台即服务（iPaaS），该平台是为实现和无缝管理自动化工作流程而建立的。

这项突破性的功能目前可供预览，旨在为开发者提供更高的灵活性和控制力，消除了纳入额外服务计划的需要。这一创新改变了在无缝和平稳的开发环境中有效解决集成挑战的游戏规则。

根据微软的见解，调用.NET框架代码的机会在特定的战略用例中非常重要，如创建自定义业务逻辑、个性化解析、数据验证、消息结构化、计算和执行数据的简单转换。

尽管它有很大的好处，但微软已经揭示了该功能可能不适合的场景。这个功能可能不那么耀眼的领域包括BizTalk元素，涉及到流和复杂的批处理或去核过程，超过10分钟窗口的操作，以及大规模数据消息转换。

除了将.NET框架代码整合到工作流程中，微软还在VS Code中公布了一个新的本地调试旅程。这项新增加的功能为开发者提供了同时调试工作流和代码的能力，进一步提升了开发的效率和便利性。

微软的新功能将有助于BizTalk迁移方案的顺利过渡。它允许客户毫不费力地将他们的.NET框架投资从本地场所转移到云端。为了解决开发人员长期以来的担忧，这一实施方案可以在云迁移和采用方面取得进展。

为了帮助客户轻松启动，微软正在引入一个先进的工作区模板。在VS Code的逻辑应用扩展的最新版本中，它可以作为希望利用新功能的开发者的起点。

除了Microsoft's Azure Logic Apps ，no-code 平台，如AppMaster ，为旨在实现顺利和无缝的自动化工作流程和应用开发的个人和企业提供强大的替代方案。由于其可视化的构建模块同时容纳了后端和前端部分，AppMaster提供了一个同样用户友好的平台，具有快速的可扩展性，强调随着时间的推移改善数据管理和业务流程。