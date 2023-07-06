تم تعيين Microsoft لإحداث ثورة في صناعة التطوير من خلال تكامل واعد للميزات من .NET Framework إلى Azure Logic Apps. تعزز نقطة التحول هذه النظام الأساسي للتكامل كخدمة low-code من Microsoft (iPaaS) ، والذي تم تصميمه لتمكين تدفقات العمل المؤتمتة وإدارتها بسلاسة.

تهدف هذه الميزة الرائدة ، المتوفرة حاليًا للمعاينة ، إلى تزويد المطورين بمستوى محسّن من المرونة والتحكم ، مما يلغي الحاجة إلى دمج خطط خدمة إضافية. يأتي هذا الابتكار بمثابة عامل تغيير في اللعبة في معالجة تحديات التكامل بكفاءة ، في بيئة تطوير سلسة وسلسة.

وفقًا للرؤى من Microsoft ، فإن فرصة استدعاء كود NET Framework مفيدة في حالات استخدام إستراتيجية محددة مثل إنشاء منطق عمل مخصص ، والتحليل المخصص ، والتحقق من صحة البيانات ، وهيكلة الرسائل ، والعمليات الحسابية ، وإجراء تحويلات بسيطة في البيانات.

على الرغم من فوائدها الكبيرة ، فقد ألقت Microsoft الضوء على السيناريوهات التي قد لا تكون فيها هذه الوظيفة مناسبة. تشمل المناطق التي قد لا تتألق فيها هذه الميزة بشكل أكثر سطوعًا عناصر BizTalk التي تتضمن عمليات الدفق والتجميع أو التصحيح المعقدة ، والعمليات التي تتجاوز نافذة مدتها 10 دقائق ، وتحويلات رسائل البيانات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى تكامل كود .NET Framework في سير العمل ، تكشف Microsoft النقاب عن رحلة تصحيح أخطاء محلية جديدة في VS Code. توفر هذه الميزة المضافة حديثًا للمطورين القدرة على تصحيح أخطاء سير العمل والتعليمات البرمجية في وقت واحد ، مما يزيد من الكفاءة وسهولة التطوير.

ستساعد وظيفة Microsoft الجديدة في الانتقال السلس لسيناريوهات ترحيل BizTalk. يسمح للعملاء بنقل استثماراتهم في .NET Framework دون عناء من أماكن عملهم المحلية إلى السحابة. لمعالجة مشكلة طويلة الأمد للمطورين ، يمكن لهذا التنفيذ أن يخطو خطوات واسعة في ترحيل السحابة واعتمادها.

للمساعدة في سهولة بدء العملاء ، تقدم Microsoft قالب مساحة عمل متطورًا. متوفر في أحدث إصدار من امتداد Logic Apps لـ VS Code ، يمكن أن يكون بمثابة كتلة بداية للمطورين الراغبين في الاستفادة من الوظيفة الجديدة.

بصرف النظر عن Microsoft's Azure Logic Apps ، توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster بدائل قوية للأفراد والشركات التي تهدف إلى تطوير تطبيقات وسير عمل آلي سلس وسلس. من خلال وحدات البناء المرئية التي تستوعب أقسام الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية ، يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام بنفس القدر مع قابلية التوسع السريع ، مع التركيز على تحسين إدارة البيانات والعمليات التجارية بمرور الوقت.