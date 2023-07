Microsoft ma zamiar zrewolucjonizować branżę deweloperską dzięki obiecującej integracji funkcji .NET Framework z Azure Logic Apps. Ten punkt zwrotny wzbogaca platformę integracyjną Microsoft low-code Integration Platform as a Service (iPaaS), która została stworzona w celu umożliwienia płynnego zarządzania zautomatyzowanymi przepływami pracy.

Ta przełomowa funkcja, obecnie dostępna w wersji zapoznawczej, ma na celu zaoferowanie programistom zwiększonego poziomu elastyczności i kontroli, eliminując potrzebę włączania dodatkowych planów usług. Innowacja ta stanowi przełom w skutecznym radzeniu sobie z wyzwaniami integracyjnymi w płynnym i sprawnym środowisku programistycznym.

Zgodnie ze spostrzeżeniami firmy Microsoft, możliwość korzystania z kodu .NET Framework ma kluczowe znaczenie w określonych strategicznych przypadkach użycia, takich jak tworzenie niestandardowej logiki biznesowej, spersonalizowane parsowanie, walidacja danych, strukturyzacja komunikatów, obliczenia i wykonywanie prostych transformacji danych.

Pomimo znaczących korzyści, Microsoft rzucił światło na scenariusze, w których ta funkcjonalność może nie być odpowiednia. Obszary, w których ta funkcja może nie świecić najjaśniej, obejmują elementy BizTalk obejmujące przesyłanie strumieniowe i skomplikowane procesy wsadowe lub debatchingowe, operacje przekraczające 10-minutowe okno oraz transformacje komunikatów danych na dużą skalę.

Oprócz integracji kodu .NET Framework z przepływami pracy, Microsoft prezentuje nową lokalną podróż debugowania w VS Code. Ta świeżo dodana funkcja zapewnia programistom możliwość jednoczesnego debugowania przepływów pracy i kodu, jeszcze bardziej zwiększając wydajność i łatwość rozwoju.

Nowa funkcjonalność Microsoftu pomoże w płynnym przejściu do scenariuszy migracji BizTalk. Umożliwia ona klientom łatwe przenoszenie inwestycji w .NET Framework z lokalnych lokalizacji do chmury. W odpowiedzi na długotrwałe obawy deweloperów, wdrożenie to może przyczynić się do migracji i adopcji chmury.

Aby ułatwić klientom inicjację, Microsoft wprowadza najnowocześniejszy szablon przestrzeni roboczej. Dostępny w najnowszej wersji rozszerzenia Logic Apps dla VS Code, może działać jako blok startowy dla programistów chcących wykorzystać nową funkcjonalność.

Oprócz Microsoft's Azure Logic Apps, platformy no-code takie jak AppMaster stanowią solidną alternatywę dla osób prywatnych i firm dążących do płynnego i bezproblemowego zautomatyzowanego przepływu pracy i rozwoju aplikacji. Dzięki wizualnym blokom konstrukcyjnym obejmującym zarówno sekcje backendowe, jak i frontendowe, AppMaster oferuje równie przyjazną dla użytkownika platformę z szybką skalowalnością, kładąc nacisk na poprawę zarządzania danymi i procesów biznesowych w czasie.