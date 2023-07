Num movimento impactante para o avanço ético da inteligência artificial (IA), sete das principais empresas do mundo no domínio da tecnologia de IA confirmaram publicamente o seu compromisso de garantir uma evolução segura e transparente da IA. Pioneiros na tecnologia de IA como Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft, e OpenAI estão entre estes promotores de compromissos.

O comunicado de imprensa da Casa Branca sublinhou de forma eloquente a importância de normas elevadas e medidas regulamentares para os gigantes tecnológicos que estão a desenvolver esta tecnologia transformadora. Enfatizou que, embora a administração Biden-Harris reconheça e promova o imenso potencial da IA, também enfatiza que a inovação não deve resultar no comprometimento dos direitos e da segurança dos cidadãos americanos.

Como parte de sua promessa, esses gigantes da tecnologia concordam em realizar auditorias de segurança internas e externas rigorosas de seus mecanismos de IA antes de seu lançamento. Especialistas independentes conduzirão essas avaliações, concentrando-se em riscos potenciais em áreas como cibersegurança e biossegurança, bem como em suas implicações sociais mais amplas. O acordo estipula a partilha proactiva de informações relativas à gestão de riscos da IA com várias partes interessadas, incluindo entidades governamentais, universidades, sociedade civil e a indústria em geral.

Além disso, as empresas comprometeram-se a afetar recursos significativos a medidas de cibersegurança - especificamente orientadas para a proteção de pesos proprietários de modelos ainda não lançados - e a resolver quaisquer vulnerabilidades nos seus sistemas de IA. Dando ênfase à transparência, prometeram implementar protecções tecnológicas robustas, como marcas de água, permitindo assim que os utilizadores identifiquem o conteúdo criado pela IA. Esta ideologia tem como objetivo incentivar aplicações criativas da IA, reduzindo simultaneamente a possibilidade de fraude e engano.

Outro aspeto crucial dos compromissos inclui um investimento substancial em investigação centrada nas ramificações sociais associadas à IA, com especial incidência na prevenção de preconceitos e discriminações injustos. A proteção da privacidade também foi posicionada como uma prioridade fundamental para estas empresas. Além disso, as empresas comprometeram-se a divulgar publicamente as capacidades, limitações e parâmetros dos seus sistemas de IA para uma utilização correcta e inadequada.

Tal como empresas como Amazon, Google e Microsoft lideraram o caminho para o desenvolvimento transparente e ético da IA