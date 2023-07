Trong một động thái có tác động hướng tới sự tiến bộ về mặt đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI), bảy trong số các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ AI đã công khai xác nhận cam kết đảm bảo sự phát triển an toàn, bảo mật và minh bạch của AI. Những người tiên phong trong công nghệ AI như Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft và OpenAI nằm trong số những người đưa ra cam kết này.

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đã nhấn mạnh một cách hùng hồn tầm quan trọng của các tiêu chuẩn cao và các biện pháp quản lý đối với những gã khổng lồ công nghệ đang phát triển công nghệ biến đổi này. Nó nhấn mạnh rằng mặc dù Chính quyền Biden-Harris công nhận và thúc đẩy tiềm năng to lớn của AI, nhưng nó cũng nhấn mạnh rằng sự đổi mới không được dẫn đến việc làm tổn hại đến quyền và sự an toàn của công dân Mỹ.

Là một phần trong cam kết của họ, những người khổng lồ công nghệ này đồng ý tiến hành kiểm tra an toàn bên trong và bên ngoài nghiêm ngặt đối với các cơ chế AI của họ trước khi ra mắt. Các chuyên gia độc lập sẽ dẫn dắt các đánh giá này, tập trung vào các rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực như an ninh mạng và an toàn sinh học, cũng như những tác động xã hội rộng lớn hơn của chúng. Thỏa thuận quy định việc chủ động chia sẻ thông tin liên quan đến quản lý rủi ro AI với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các cơ quan chính phủ, học viện, xã hội dân sự và toàn ngành.

Hơn nữa, các công ty đã cam kết phân bổ các nguồn lực quan trọng cho các biện pháp an ninh mạng — cụ thể là nhắm mục tiêu bảo vệ trọng lượng độc quyền của các mẫu chưa được phát hành — và giải quyết mọi lỗ hổng trong hệ thống AI của họ. Nhấn mạnh tính minh bạch, họ đã hứa sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ công nghệ mạnh mẽ như hình mờ, từ đó trao quyền cho người dùng xác định nội dung do AI tạo. Hệ tư tưởng này nhằm mục đích khuyến khích các ứng dụng sáng tạo của AI, đồng thời giảm khả năng gian lận và lừa dối.

Một khía cạnh quan trọng khác của các cam kết bao gồm đầu tư đáng kể vào nghiên cứu tập trung vào sự phân nhánh xã hội liên quan đến AI, đặc biệt tập trung vào việc ngăn chặn sự thiên vị và phân biệt đối xử bất công. Bảo vệ quyền riêng tư cũng được coi là ưu tiên chính của các công ty này. Hơn nữa, các công ty đã cam kết cam kết công khai đầy đủ các khả năng, giới hạn và thông số của hệ thống AI của họ để sử dụng chính xác và không phù hợp.

Các công ty đã cam kết cam kết công khai đầy đủ các khả năng, giới hạn và thông số của hệ thống AI của họ để sử dụng chính xác và không phù hợp.