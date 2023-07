In einem bedeutenden Schritt hin zu einer ethischen Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) haben sieben der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der KI-Technologie öffentlich ihre Verpflichtung bekräftigt, eine sichere und transparente Entwicklung der KI zu gewährleisten. Pioniere der KI-Technologie wie Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft und OpenAI gehören zu diesen engagierten Unternehmen.

In der Pressemitteilung des Weißen Hauses wird die Bedeutung hoher Standards und Regulierungsmaßnahmen für die Tech-Giganten, die diese transformative Technologie entwickeln, deutlich hervorgehoben. Darin wird betont, dass die Biden-Harris-Regierung zwar das immense Potenzial der KI anerkennt und fördert, aber auch betont, dass die Innovation nicht zu einer Beeinträchtigung der Rechte und der Sicherheit der amerikanischen Bürger führen darf.

Als Teil ihres Versprechens verpflichten sich die Technologiekonzerne, ihre KI-Mechanismen vor der Einführung strengen internen und externen Sicherheitsprüfungen zu unterziehen. Unabhängige Experten werden diese Bewertungen leiten und sich dabei auf potenzielle Risiken in Bereichen wie Cyber- und Biosicherheit sowie auf deren weitergehende soziale Auswirkungen konzentrieren. Die Vereinbarung sieht den proaktiven Austausch von Informationen über das KI-Risikomanagement mit verschiedenen Interessengruppen vor, darunter staatliche Stellen, Hochschulen, die Zivilgesellschaft und die gesamte Branche.

Darüber hinaus haben sich die Unternehmen dazu verpflichtet, erhebliche Ressourcen für Cybersicherheitsmaßnahmen bereitzustellen, die speziell auf den Schutz des Eigengewichts noch nicht veröffentlichter Modelle abzielen, und etwaige Schwachstellen in ihren KI-Systemen zu beheben. Sie betonen die Transparenz und haben versprochen, robuste technologische Schutzmaßnahmen wie Wasserzeichen zu implementieren, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, von KI erstellte Inhalte zu identifizieren. Diese Ideologie zielt darauf ab, kreative Anwendungen von KI zu fördern und gleichzeitig die Möglichkeit von Betrug und Täuschung zu verringern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Engagements sind umfangreiche Investitionen in die Forschung, die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI befassen, insbesondere mit der Verhinderung von ungerechten Vorurteilen und Diskriminierung. Auch der Schutz der Privatsphäre hat für diese Unternehmen oberste Priorität. Darüber hinaus haben sich die Unternehmen dazu verpflichtet, die Fähigkeiten ihrer KI-Systeme, ihre Grenzen und die Parameter für eine korrekte und unangemessene Nutzung vollständig offenzulegen.

