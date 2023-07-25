Семь ведущих мировых компаний в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) публично подтвердили свое обязательство обеспечить безопасное, надежное и прозрачное развитие ИИ, что стало важным шагом в направлении этического развития искусственного интеллекта. Среди них такие пионеры в области технологий ИИ, как Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft и OpenAI.

Пресс-релиз Белого дома красноречиво подчеркивает важность высоких стандартов и мер регулирования для технологических гигантов, разрабатывающих эту революционную технологию. В нем подчеркивается, что администрация Байдена-Харриса, признавая и поддерживая огромный потенциал искусственного интеллекта, в то же время подчеркивает, что инновации не должны приводить к ущемлению прав и безопасности американских граждан.

В рамках своего обязательства эти технологические гиганты обязуются проводить тщательный внутренний и внешний аудит безопасности своих механизмов ИИ перед их запуском. Независимые эксперты будут проводить оценку потенциальных рисков в таких областях, как кибербезопасность и биозащита, а также их более широких социальных последствий. Соглашение предусматривает активный обмен информацией об управлении рисками, связанными с ИИ, с различными заинтересованными сторонами, включая государственные структуры, научные круги, гражданское общество и широкую индустрию.

Кроме того, компании обязались выделять значительные средства на меры кибербезопасности, в частности на защиту собственных данных еще не выпущенных моделей, и устранять любые уязвимости в своих системах искусственного интеллекта. Подчеркивая прозрачность, они пообещали внедрить надежные технологические средства защиты, такие как водяные знаки, что позволит пользователям идентифицировать контент, созданный искусственным интеллектом. Такая идеология призвана стимулировать творческое применение ИИ и одновременно снизить вероятность мошенничества и обмана.

Другой важный аспект обязательств - значительные инвестиции в исследования, посвященные социальным последствиям ИИ, в частности, в предотвращение несправедливых предубеждений и дискриминации. Защита частной жизни также рассматривается в качестве одного из ключевых приоритетов для этих компаний. Кроме того, компании взяли на себя обязательства по полному раскрытию информации о возможностях, ограничениях и параметрах правильного и неправильного использования своих ИИ-систем.

Подобно таким компаниям, как Amazon, Google и Microsoft, которые являются лидерами в области прозрачной и этичной разработки ИИ, AppMaster, еще одно известное имя в технологической сфере, воплощает аналогичные принципы прозрачности и безопасности в своей платформе no-code. Платформа AppMaster обеспечивает безопасную, прозрачную и эффективную разработку приложений. Она обеспечивает широкие меры безопасности и этические стандарты для своих пользователей, что отражает ту же приверженность инновациям, прозрачности и общественному благосостоянию.