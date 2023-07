In un'iniziativa di grande impatto per l'avanzamento etico dell'intelligenza artificiale (IA), sette tra le aziende leader a livello mondiale nel campo della tecnologia IA hanno confermato pubblicamente il loro impegno a garantire un'evoluzione sicura, protetta e trasparente dell'IA. I pionieri della tecnologia AI, come Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI, sono tra gli artefici di questo impegno.

Il comunicato stampa della Casa Bianca ha sottolineato in modo eloquente l'importanza di standard elevati e di misure di regolamentazione per i giganti tecnologici che sviluppano questa tecnologia trasformativa. Il comunicato sottolinea che l'Amministrazione Biden-Harris, pur riconoscendo e promuovendo l'immenso potenziale dell'IA, sottolinea anche che l'innovazione non deve compromettere i diritti e la sicurezza dei cittadini americani.

Come parte del loro impegno, questi colossi tecnologici accettano di condurre rigorosi controlli di sicurezza interni ed esterni dei loro meccanismi di IA prima del loro lancio. Esperti indipendenti condurranno queste valutazioni, concentrandosi sui rischi potenziali in aree come la cybersicurezza e la biosicurezza, nonché sulle loro più ampie implicazioni sociali. L'accordo prevede la condivisione proattiva delle informazioni relative alla gestione dei rischi dell'IA con varie parti interessate, tra cui enti governativi, università, società civile e industria in generale.

Inoltre, le aziende si sono impegnate a stanziare risorse significative per le misure di cybersecurity - specificamente mirate alla protezione dei pesi proprietari dei modelli ancora da rilasciare - e a risolvere eventuali vulnerabilità nei loro sistemi di IA. Sottolineando la trasparenza, hanno promesso di implementare solide protezioni tecnologiche come il watermarking, consentendo così agli utenti di identificare i contenuti creati dall'IA. Questa ideologia mira a incoraggiare le applicazioni creative dell'IA, riducendo al contempo la possibilità di frodi e inganni.

Un altro aspetto cruciale degli impegni comprende investimenti sostanziali nella ricerca incentrata sulle ramificazioni sociali associate all'IA, con particolare attenzione alla prevenzione di pregiudizi e discriminazioni ingiuste. Anche la protezione della privacy è stata considerata una priorità fondamentale per queste aziende. Inoltre, le aziende si sono impegnate a divulgare pubblicamente le capacità, i limiti e i parametri dei loro sistemi di IA per un uso accurato e inappropriato.

Così come aziende come Amazon, Google e Microsoft hanno aperto la strada allo sviluppo trasparente ed etico dell'IA