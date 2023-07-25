人工智能（AI）技术领域的七家世界领先公司公开确认，他们将致力于确保人工智能的安全、可靠和透明发展，这对人工智能的道德进步具有重大影响。人工智能技术领域的先锋企业，如Amazon,Anthropic,Google,Inflection,Meta,Microsoft 和OpenAI 都在这些承诺者之列。

白宫的新闻稿雄辩地强调了高标准和监管措施对开发这一变革性技术的科技巨头的重要性。新闻稿强调，拜登-哈里斯政府在承认和促进人工智能巨大潜力的同时，也强调创新绝不能损害美国公民的权利和安全。

作为承诺的一部分，这些科技巨头同意在推出人工智能机制之前对其进行严格的内部和外部安全审计。独立专家将领导这些评估，重点关注网络安全和生物安全等领域的潜在风险及其更广泛的社会影响。协议规定，将与包括政府实体、学术界、民间社会和更广泛的行业在内的各利益相关方积极共享有关人工智能风险管理的信息。

此外，这些公司还承诺为网络安全措施分配大量资源，特别是针对保护尚未发布的模型的专有权重，并解决其人工智能系统中的任何漏洞。在强调透明度的同时，它们还承诺实施强有力的技术保护措施，如水印，从而使用户能够识别人工智能创建的内容。这一理念旨在鼓励人工智能的创造性应用，同时减少欺诈和欺骗的可能性。

这些承诺的另一个重要方面包括大量投资于与人工智能相关的社会影响研究，特别是侧重于防止不公正的偏见和歧视。隐私保护也被定位为这些公司的关键优先事项。此外，这些公司还承诺向公众全面披露其人工智能系统的能力、局限性以及准确和不当使用的参数。

正如Amazon 、Google 和Microsoft 等公司在透明和合乎道德的人工智能开发方面所起的带头作用一样，科技领域另一个享有盛誉的公司AppMaster 在其no-code 平台中也体现了类似的透明和安全原则。AppMaster 平台促进了安全、透明和高效的应用开发。它确保为用户提供广泛的安全措施和道德标准，体现了对创新、透明度和公共福利的相同承诺。