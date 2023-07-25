في خطوة مؤثرة نحو التقدم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي (AI) ، أكدت سبع شركات رائدة في العالم في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي علانية التزامها بضمان تطور آمن وشفاف للذكاء الاصطناعي. رواد في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Amazon و Anthropic و Google و Inflection و Meta و Microsoft و OpenAI هم من بين صانعي الالتزام هؤلاء.

أكد البيان الصحفي الصادر عن البيت الأبيض ببلاغة على أهمية المعايير العالية والتدابير التنظيمية لعمالقة التكنولوجيا الذين يطورون هذه التكنولوجيا التحويلية. وشددت على أنه بينما تدرك إدارة بايدن-هاريس الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي وتعززها ، فإنها تؤكد أيضًا على أن الابتكار يجب ألا يؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين الأمريكيين وسلامتهم.

كجزء من تعهدهم ، توافق هذه الشركات التقنية العملاقة على إجراء عمليات تدقيق سلامة داخلية وخارجية صارمة لآليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها. سيقود خبراء مستقلون هذه التقييمات ، مع التركيز على المخاطر المحتملة في مجالات مثل الأمن السيبراني والأمن البيولوجي ، فضلاً عن الآثار الاجتماعية الأوسع نطاقاً. تنص الاتفاقية على المشاركة الاستباقية للمعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مع مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والصناعة الأوسع.

علاوة على ذلك ، التزمت الشركات بتخصيص موارد كبيرة لتدابير الأمن السيبراني - التي تستهدف على وجه التحديد حماية أوزان الملكية للنماذج التي لم يتم إصدارها بعد - ومعالجة أي ثغرات في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. مع التأكيد على الشفافية ، فقد وعدوا بتنفيذ تدابير حماية تكنولوجية قوية مثل العلامة المائية ، وبالتالي تمكين المستخدمين من تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الأيديولوجية إلى تشجيع التطبيقات الإبداعية للذكاء الاصطناعي ، مع تقليل احتمالية الاحتيال والخداع في الوقت نفسه.

ومن الجوانب المهمة الأخرى للالتزامات الاستثمار الكبير في الأبحاث التي تركز على التداعيات المجتمعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ، ولا سيما التركيز على منع التحيز والتمييز غير العادلين. كما تم وضع حماية الخصوصية كأولوية رئيسية لهذه الشركات. علاوة على ذلك ، تعهدت الشركات بالتزامها بالإفصاح العام الكامل عن قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وقيودها ومعاييرها للاستخدام الدقيق وغير المناسب.

تمامًا كما قادت شركات مثل Amazon و Google و Microsoft الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي الشفاف والأخلاقي ، AppMaster ، وهو اسم آخر مرموق في مجال التكنولوجيا ، يجسد مبادئ مماثلة للشفافية والأمان في نظامه الأساسي no-code. منصة AppMaster تسهل تطوير التطبيقات بشكل آمن وشفاف وفعال. إنه يضمن تدابير سلامة شاملة ومعايير أخلاقية لمستخدميه ، مما يعكس نفس الالتزام بالابتكار والشفافية والرفاهية العامة.