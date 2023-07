In een belangrijke stap in de richting van de ethische vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI) hebben zeven van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van AI-technologie publiekelijk bevestigd dat ze zich inzetten voor een veilige, beveiligde en transparante evolutie van AI. Pioniers op het gebied van AI-technologie zoals Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft, en OpenAI behoren tot deze bedrijven.

Het persbericht van het Witte Huis onderstreepte op welsprekende wijze het belang van hoge normen en regelgevende maatregelen voor de techgiganten die deze transformatieve technologie ontwikkelen. Het benadrukte dat de regering Biden-Harris het immense potentieel van AI erkent en stimuleert, maar ook benadrukt dat innovatie niet mag leiden tot het in gevaar brengen van de rechten en veiligheid van Amerikaanse burgers.

Als onderdeel van hun belofte stemmen deze techreuzen ermee in om strenge interne en externe veiligheidsaudits van hun AI-mechanismen uit te voeren voordat ze worden gelanceerd. Onafhankelijke experts zullen deze beoordelingen leiden en zich richten op potentiële risico's op het gebied van cyberveiligheid en bioveiligheid, maar ook op de bredere sociale implicaties. De overeenkomst voorziet in het proactief delen van informatie over AI-risicobeheer met verschillende belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de bredere industrie.

Verder hebben de bedrijven toegezegd om aanzienlijke middelen te besteden aan cyberbeveiligingsmaatregelen - specifiek gericht op de bescherming van eigendomsgeheimen van nog uit te brengen modellen - en het aanpakken van eventuele kwetsbaarheden in hun AI-systemen. Ze leggen de nadruk op transparantie en hebben beloofd robuuste technologische beschermingen zoals watermerken te implementeren, zodat gebruikers AI-gecreëerde inhoud kunnen identificeren. Deze ideologie is erop gericht om creatieve toepassingen van AI aan te moedigen en tegelijkertijd de kans op fraude en bedrog te verkleinen.

Een ander cruciaal aspect van de toezeggingen zijn substantiële investeringen in onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van AI, met name gericht op het voorkomen van onrechtvaardige vooroordelen en discriminatie. Privacybescherming is ook een belangrijke prioriteit voor deze bedrijven. Bovendien hebben de bedrijven toegezegd zich in te zetten voor volledige openbaarmaking van de mogelijkheden, beperkingen en parameters van hun AI-systemen voor accuraat en ongepast gebruik.

Net zoals bedrijven als Amazon, Google, en Microsoft het voortouw hebben genomen in transparante en ethische AI-ontwikkeling, belichaamt vergelijkbare principes van transparantie en veiligheid.