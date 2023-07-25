Yapay zekanın (AI) etik gelişimine yönelik etkili bir hareketle, AI teknolojisi alanında dünyanın önde gelen yedi şirketi, AI'nın güvenli, emniyetli ve şeffaf bir evrimini sağlama taahhütlerini kamuoyuna açıkladı. Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi yapay zeka teknolojisinin öncüleri bu taahhütte bulunanlar arasındadır.

Beyaz Saray basın açıklaması, bu dönüştürücü teknolojiyi geliştiren teknoloji devleri için yüksek standartların ve düzenleyici önlemlerin önemini anlamlı bir şekilde vurguladı. Biden-Harris Yönetimi, yapay zekanın muazzam potansiyelini kabul edip teşvik ederken, aynı zamanda inovasyonun Amerikan vatandaşlarının hak ve güvenliklerinden ödün vermemesi gerektiğini vurguladı.

Taahhütlerinin bir parçası olarak, bu teknoloji devleri, piyasaya sürülmeden önce yapay zeka mekanizmaları üzerinde sıkı iç ve dış güvenlik denetimleri yapmayı kabul ediyor. Bağımsız uzmanlar, siber güvenlik ve biyogüvenlik gibi alanlardaki potansiyel risklerin yanı sıra bunların daha geniş sosyal etkilerine odaklanarak bu değerlendirmelere liderlik edecek. Anlaşma, devlet kurumları, akademi, sivil toplum ve daha geniş sektör dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla yapay zeka risk yönetimine ilişkin bilgilerin proaktif paylaşımını şart koşuyor.

Ayrıca şirketler, siber güvenlik önlemlerine - özellikle henüz piyasaya sürülmemiş modellerin tescilli ağırlıklarının korunmasını hedefleyen - ve yapay zeka sistemlerindeki tüm güvenlik açıklarını ele almaya yönelik önemli kaynaklar ayırma taahhüdünde bulundu. Şeffaflığı vurgulayarak, filigran gibi güçlü teknolojik korumalar uygulama sözü verdiler, böylece kullanıcılara yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tanımlama yetkisi verdiler. Bu ideoloji, yapay zekanın yaratıcı uygulamalarını teşvik ederken aynı zamanda dolandırıcılık ve aldatma olasılığını da azaltmayı amaçlıyor.

Taahhütlerin bir diğer önemli yönü, özellikle haksız önyargı ve ayrımcılığın önlenmesine odaklanan, AI ile ilişkili toplumsal sonuçlara odaklanan araştırmalara yapılan önemli yatırımları içeriyor. Gizliliğin korunması da bu firmalar için kilit bir öncelik olarak konumlandırılmıştır. Ayrıca şirketler, doğru ve uygunsuz kullanım için yapay zeka sistemlerinin yeteneklerinin, sınırlamalarının ve parametrelerinin tam olarak kamuya açıklanması taahhüdünde bulundular.

Tıpkı Amazon, Google ve Microsoft gibi şirketlerin şeffaf ve etik yapay zeka gelişimine öncülük etmesi gibi, teknoloji alanındaki bir başka saygın isim olan AppMaster no-code platformunda benzer şeffaflık ve güvenlik ilkelerini bünyesinde barındırıyor. AppMaster platformu, güvenli, şeffaf ve verimli uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Yeniliğe, şeffaflığa ve kamu refahına yönelik aynı taahhüdü yansıtarak, kullanıcıları için kapsamlı güvenlik önlemleri ve etik standartlar sağlar.