A Microsoft retira a Cortana do ar para o Windows 11, ao mesmo tempo que lança o seu novo Windows Copilot

Num movimento estratégico, Microsoft anunciou a descontinuação do seu famoso assistente digital, Cortana, a partir de Windows 11. A transição é facilitada através de uma atualização que neutraliza efetivamente a funcionalidade de Cortana, uma ação que vem na sequência de Microsoft ter suspendido as aplicações Cortana para as plataformas iOS e Android há quase três anos.

Os utilizadores de Windows 11 que tentarem interagir com Cortana serão recebidos com uma notificação sobre a descontinuação, juntamente com uma hiperligação para um artigo de apoio explicativo. Olhando para o futuro, Microsoft programou a eliminação progressiva do suporte para Cortana em Teams mobile, Microsoft Teams Display e Microsoft Teams Rooms no outono de 2023. Nomeadamente, Cortana em Outlook mobile persistirá, de acordo com as informações divulgadas por Microsoft.

Com a desativação de Cortana, Microsoft está atualmente a acelerar a progressão de Windows Copilot, uma barra lateral inovadora concebida para Windows 11. Esta nova ferramenta oferece uma grande variedade de capacidades, potenciadas por Bing Chat, que incluem o controlo das configurações de Windows, respondendo com precisão a consultas e fornecendo uma infinidade de outras funções. Prevê-se que Windows Copilot seja lançado ainda este ano, correspondendo a uma atualização de Windows 11 que também introduzirá suporte nativo para RAR e 7-Zip.

