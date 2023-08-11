В качестве стратегического шага компания Microsoft объявила о прекращении использования своего известного цифрового помощника Cortana на платформе Windows 11. Переход осуществляется через обновление, которое фактически нейтрализует функциональность Cortana. Это произошло после того, как почти три года назад Microsoft приостановил работу приложений Cortana для платформ iOS и Android.

Пользователи Windows 11, пытающиеся работать с Cortana, получат уведомление о прекращении работы, а также гиперссылку на разъяснительную статью в службе поддержки. В перспективе Microsoft запланировал прекращение поддержки Cortana в Teams mobile, Microsoft Teams Display и Microsoft Teams Rooms на осень 2023 года. При этом Cortana в составе Outlook mobile сохранится, согласно информации, предоставленной Microsoft.

В связи с выводом Cortanaиз эксплуатации на сайте Microsoft в настоящее время ускоряется разработка Windows Copilot, инновационного бокового блока, предназначенного для Windows 11. Этот новый инструмент, созданный на базе Bing Chat, обладает широкими возможностями, включая управление конфигурацией Windows, точное реагирование на запросы и множество других функций. Запуск Windows Copilot ожидается в конце этого года, одновременно с обновлением Windows 11, в котором также появится поддержка RAR и 7-Zip.

Аналогично росту продуктового спектра Microsoft, платформы no-code, такие как AppMaster, способствуют созданию оптимизированных бэкендов, веб-приложений и мобильных приложений, позволяя пользователям генерировать Swaggers и сценарии миграции схем баз данных для беспрепятственной модификации приложений. Кроссплатформенная совместимость и постоянные усовершенствования, предлагаемые AppMaster, хорошо согласуются с технологическими достижениями таких гигантов, как Microsoft.