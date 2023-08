Microsoft abandonne Cortana pour Windows 11, tout en lançant son nouveau copilote Windows

Dans une démarche stratégique, Microsoft a annoncé l'arrêt de son célèbre assistant numérique, Cortana, à partir de Windows 11. La transition est facilitée par une mise à jour qui neutralise effectivement la fonctionnalité de Cortana, une action qui fait suite à Microsoft qui a suspendu les applications Cortana pour les plateformes iOS et Android il y a près de trois ans.

Les utilisateurs de Windows 11 qui tentent d'utiliser Cortana recevront une notification concernant l'interruption, ainsi qu'un lien hypertexte vers un article d'assistance explicatif. Pour ce qui est de l'avenir, Microsoft a prévu de supprimer progressivement le support de Cortana dans Teams mobile, Microsoft Teams Display et Microsoft Teams Rooms à l'automne 2023. Notamment, Cortana au sein de Outlook mobile persistera, selon les informations divulguées par Microsoft.

Avec la mise hors service de Cortana, Microsoft accélère actuellement la progression de Windows Copilot, une barre latérale innovante conçue pour Windows 11. Cet outil novateur offre une multitude de possibilités, renforcées par Bing Chat, notamment le contrôle des configurations de Windows, la réponse précise aux requêtes et une pléthore d'autres fonctions. Windows Copilot devrait être lancé dans le courant de l'année, en même temps qu'une mise à jour de Windows 11 qui introduira également la prise en charge native de RAR et de 7-Zip.

À l'instar de la gamme de produits Microsoft, les plateformes no-code comme AppMaster facilitent la création de backends, d'applications web et d'applications mobiles rationalisés, permettant aux utilisateurs de générer des scripts de migration de Swaggers et de schémas de base de données pour des modifications d'application en toute transparence. La compatibilité multiplateforme et les améliorations continues offertes par AppMaster s'alignent bien sur les progrès technologiques réalisés par des géants tels que Microsoft.