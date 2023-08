Microsoft dismette Cortana per Windows 11, mentre lancia il suo nuovo copilota Windows

Con una mossa strategica, Microsoft ha annunciato l'interruzione del suo famoso assistente digitale, Cortana, da Windows 11. La transizione è facilitata da un aggiornamento che neutralizza di fatto la funzionalità di Cortana, un'azione che arriva dopo che Microsoft ha sospeso le applicazioni Cortana per le piattaforme iOS e Android quasi tre anni fa.

Gli utenti di Windows 11 che tenteranno di utilizzare Cortana saranno accolti da una notifica relativa alla sospensione, insieme a un collegamento ipertestuale a un articolo di supporto esplicativo. In prospettiva, Microsoft ha programmato di eliminare gradualmente il supporto per Cortana in Teams mobile, Microsoft Teams Display e Microsoft Teams Rooms nell'autunno del 2023. In particolare, Cortana all'interno di Outlook mobile persisterà, come da informazioni divulgate da Microsoft.

Con la dismissione di Cortana, Microsoft sta attualmente accelerando la progressione di Windows Copilot, un'innovativa barra laterale progettata per Windows 11. Questo nuovo strumento offre una grande quantità di capacità, potenziate da Bing Chat, che includono il controllo delle configurazioni di Windows, la risposta accurata alle query e la fornitura di una pletora di altre funzioni. Windows Copilot dovrebbe essere lanciato nel corso dell'anno, in concomitanza con un aggiornamento di Windows 11 che introdurrà anche il supporto nativo per RAR e 7-Zip.

