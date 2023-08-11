في خطوة إستراتيجية ، أعلنت Microsoft عن إيقاف مساعدها الرقمي الشهير Cortana من Windows 11. يتم تسهيل الانتقال من خلال تحديث يعمل على تحييد وظائف Cortana بشكل فعال ، وهو إجراء يأتي في أعقاب تعليق Microsoft لتطبيقات Cortana لنظامي التشغيل iOS و Android منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

سيتم الترحيب بمستخدمي Windows 11 الذين يحاولون التعامل مع Cortana بإشعار بخصوص التوقف ، بالإضافة إلى ارتباط تشعبي لمقالة دعم توضيحية. بالنظر إلى المستقبل ، قررت Microsoft إنهاء دعم Cortana تدريجيًا في Teams mobile و Microsoft Teams Display Microsoft Teams Rooms في خريف 2023. والجدير بالذكر أن Cortana داخل Outlook mobile سيستمر ، وفقًا للمعلومات التي تكشف عنها Microsoft.

مع إيقاف تشغيل Cortana ، تعمل Microsoft حاليًا على تسريع تقدم Windows Copilot ، وهو شريط جانبي مبتكر مصمم لنظام التشغيل Windows 11. توفر هذه الأداة الجديدة مجموعة كبيرة من الإمكانات ، مدعومة من Bing Chat ، والتي تتضمن التحكم في تكوينات Windows ، والاستجابة بدقة للاستعلامات ، وتقديم عدد كبير من الوظائف الأخرى. من المتوقع أن يتم إطلاق Windows Copilot في وقت لاحق من هذا العام ، بما يتوافق مع تحديث Windows 11 الذي سيقدم أيضًا دعم RAR و 7-Zip الأصلي.

على غرار الارتفاع الذي يحدث في طيف منتجات Microsoft ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster على تسهيل إنشاء خلفيات مبسطة وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء Swaggers وبرامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لإجراء تعديلات سلسة على التطبيق. يتوافق التوافق عبر الأنظمة الأساسية والتحسينات المستمرة التي تقدمها AppMaster بشكل جيد مع التطورات التكنولوجية التي يقودها عمالقة مثل Microsoft.