Microsoft, stratejik bir hamleyle ünlü dijital asistanı Cortana Windows 11 kaldırıldığını duyurdu. Geçiş, Microsoft yaklaşık üç yıl önce iOS ve Android platformları için Cortana uygulamalarını askıya almasının ardından gelen bir eylem olan Cortana işlevselliğini etkili bir şekilde etkisiz hale getiren bir güncelleme aracılığıyla kolaylaştırılıyor.

Cortana ile etkileşime girmeye çalışan Windows 11 kullanıcıları, açıklayıcı bir destek makalesine giden bir bağlantıyla birlikte, sonlandırmaya ilişkin bir bildirimle karşılanacak. İleriye dönük olarak Microsoft, 2023 sonbaharında Teams mobile, Microsoft Teams Display ve Microsoft Teams Rooms Cortana desteğini aşamalı olarak sonlandırmayı planlamıştır. Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre, özellikle Outlook mobile içindeki Cortana devam edecektir.

Cortana kullanımdan kaldırılmasıyla Microsoft şu anda Windows 11 için tasarlanmış yenilikçi bir kenar çubuğu olan Windows Copilot ilerlemesini hızlandırıyor. Bu yeni araç, Windows yapılandırmalarının kontrolünü, sorgulara doğru şekilde yanıt vermeyi ve çok sayıda başka işlevi sunmayı içeren, Bing Chat tarafından desteklenen zengin yetenekler sunar. Windows Copilot, yerel RAR ve 7-Zip desteğini de sunacak bir Windows 11 güncellemesine karşılık gelecek şekilde bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Microsoft ürün yelpazesinde meydana gelen yükselişe benzer şekilde, AppMaster gibi no-code platformlar, akıcı arka uçlar, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırarak kullanıcıların sorunsuz uygulama değişiklikleri için Swagger'lar ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturmasına olanak tanır. AppMaster tarafından sunulan platformlar arası uyumluluk ve sürekli iyileştirmeler, Microsoft gibi devlerin öncülük ettiği teknolojik gelişmelerle uyumludur.