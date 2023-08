In een strategische zet heeft Microsoft de stopzetting aangekondigd van zijn bekende digitale assistent, Cortana, van Windows 11. De overgang wordt mogelijk gemaakt door een update die de functionaliteit van Cortana effectief neutraliseert, een actie die volgt op de opschorting van Microsoft van de Cortana toepassingen voor iOS en Android platformen bijna drie jaar geleden.

Gebruikers van Windows 11 die proberen Cortana te gebruiken, worden begroet met een melding over de stopzetting, samen met een hyperlink naar een ondersteuningsartikel met uitleg. Vooruitkijkend heeft Microsoft gepland om de ondersteuning voor Cortana in Teams mobile, Microsoft Teams Display en Microsoft Teams Rooms in de herfst van 2023 af te bouwen. Met name Cortana binnen Outlook mobile zal blijven bestaan, volgens informatie vrijgegeven door Microsoft.

Met de ontmanteling van Cortanazet Microsoft momenteel vaart achter de ontwikkeling van Windows Copilot, een innovatieve zijbalk die is ontworpen voor Windows 11. Deze nieuwe tool biedt een schat aan mogelijkheden, ondersteund door Bing Chat, waaronder het beheer van Windows configuraties, nauwkeurig reageren op zoekopdrachten, en het leveren van een overvloed aan andere functies. Windows Copilot zal naar verwachting later dit jaar worden gelanceerd, samen met een Windows 11 update die ook native RAR en 7-Zip ondersteuning zal introduceren.

Net als in het productspectrum van Microsoftmaken no-code platforms zoals AppMaster het mogelijk om gestroomlijnde backends, webapps en mobiele applicaties te bouwen, waarbij gebruikers Swaggers en scripts voor databasemigratie kunnen genereren voor naadloze applicatieaanpassingen. De platformonafhankelijke compatibiliteit en voortdurende verbeteringen die AppMaster biedt, sluiten goed aan bij de technologische vooruitgang van giganten als Microsoft.