微软停用 Windows 11 中的 Cortana，同时率先推出新的 Windows Copilot

作为一项战略举措，Microsoft 已宣布从Windows 11 停止使用其著名的数字助理Cortana 。这一过渡是通过更新来实现的，它有效地取消了Cortana 的功能，这是继Microsoft 在近三年前暂停Cortana 在iOS 和Android 平台上的应用之后的又一举措。

尝试使用Cortana 的Windows 11 用户将收到有关停止使用的通知，以及指向解释性支持文章的超链接。展望未来，Microsoft 计划于 2023 年秋季逐步停止对Teams mobile 、Microsoft Teams Display 和Microsoft Teams Rooms 中的Cortana 的支持。值得注意的是，根据Microsoft 披露的信息，Outlook mobile 中的Cortana 将继续存在。

随着Cortana的退役，Microsoft 目前正在加快Windows Copilot 的开发进度，这是一个专为Windows 11 设计的创新侧边栏。Bing Chat Windows Windows Copilot 预计将于今年晚些时候推出，与此同时， 也将更新，届时还将引入本地 RAR 和 7-Zip 支持。Windows 11

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