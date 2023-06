A ascensão do desenvolvimento com pouco código

Atualmente, as empresas procuram sempre novas formas de prestar um excelente serviço ao cliente e impulsionar a inovação. Muitas empresas escolhem o desenvolvimento low-code para criar rapidamente aplicações de software poderosas, sem a necessidade de codificação manual. As plataformas de desenvolvimento de baixo código e sem código, como o AppMaster, fornecem construtores visuais de arrastar e largar e componentes pré-construídos que simplificam o desenvolvimento de aplicações para programadores e utilizadores não técnicos.

Ao reduzir a codificação manual e acelerar o processo de desenvolvimento, as plataformas low-code permitem que as empresas acompanhem o ambiente digital dinâmico e se mantenham à frente dos seus concorrentes. Como resultado, o desenvolvimento de low-code tornou-se cada vez mais popular em vários sectores. O mercado das plataformas de desenvolvimento low-code está a crescer rapidamente, à medida que as organizações descobrem as vantagens de uma entrega mais rápida de aplicações, maior agilidade e eficiência de custos.

Enfrentando os principais desafios comerciais

No ambiente de negócios acelerado de hoje, as empresas enfrentam uma infinidade de desafios que podem impedir seu crescimento e sucesso. As plataformas de desenvolvimento Low-code podem ajudar as empresas a superar esses desafios, oferecendo uma abordagem ágil e simplificada para criar e implementar aplicativos de software. Alguns dos principais desafios que o desenvolvimento low-code pode resolver incluem:

Desenvolvimento lento de aplicações e tempo de colocação no mercado

Elevados custos de desenvolvimento e manutenção

Recursos e competências de TI limitados

Integração e gestão de dados complexas

Má experiência do cliente

Ao fornecer uma solução moderna e eficiente para estes desafios, as plataformas low-code permitem às empresas adaptarem-se e prosperarem na era digital.

Aumentar a agilidade e a flexibilidade

Uma das principais vantagens do desenvolvimento de low-code é a sua capacidade de aumentar a agilidade e a flexibilidade de uma empresa. O ritmo acelerado da inovação no mundo digital exige que as organizações sejam adaptáveis e reajam às mudanças. As plataformas Low-code permitem às empresas

Reduzir os ciclos de desenvolvimento: Com construtores visuais e componentes pré-construídos, as plataformas low-code reduzem significativamente o tempo de desenvolvimento, permitindo que as empresas forneçam aplicações mais rapidamente e com menos recursos. Simplificar as actualizações e modificações das aplicações: Com o desenvolvimento em low-code , fazer alterações nas aplicações é fácil e rápido, minimizando o tempo de inatividade do desenvolvimento e garantindo que as empresas possam dinamizar e adaptar-se às necessidades em constante mudança. Capacitar os cidadãos desenvolvedores: Ao permitir que utilizadores não técnicos criem e mantenham aplicações, as plataformas low-code alargam o conjunto de talentos disponíveis numa organização, aliviando as equipas de TI do fardo de gerir todos os aspectos do desenvolvimento e implementação de aplicações. Suportar a escalabilidade: as plataformas Low-code proporcionam a flexibilidade de escalar as aplicações para cima ou para baixo, de modo a acomodar as flutuações da procura, assegurando que as empresas podem crescer e evoluir sem serem travadas pela sua infraestrutura de software.

A adoção do low-code/no-code pode ajudar as empresas a melhorar a sua agilidade e flexibilidade, tornando-as mais preparadas para navegar na indústria digital em constante evolução. Com plataformas como AppMaster, as empresas podem adaptar-se mais facilmente às novas tendências e oportunidades, garantindo um crescimento e sucesso contínuos.

Desencadear a inovação empresarial

Hoje em dia, as empresas precisam de inovar constantemente para se manterem à frente da curva. O desenvolvimento de Low-code é um fator de mudança para as empresas que procuram soluções inovadoras, uma vez que permite às equipas experimentar, iterar e lançar novos produtos ou serviços de forma mais eficiente.

Em primeiro lugar, as plataformas low-code democratizam o processo de inovação. Não só os programadores experientes, mas também os especialistas não técnicos, como os gestores de produtos, os profissionais de marketing ou os analistas comerciais, podem contribuir com ideias criativas, conceber e melhorar aplicações para satisfazer requisitos comerciais específicos. Esta colaboração entre diferentes equipas conduz a uma maior diversidade de ideias, um ingrediente essencial para a inovação.

Em segundo lugar, as plataformas low-code e no-code, como AppMaster.io, permitem uma prototipagem rápida. As empresas podem rapidamente desenvolver e testar aplicações para validar a sua viabilidade, recolher feedback dos utilizadores e iterar. Esta agilidade permite que as empresas se mantenham em sintonia com as tendências do mercado, respondam às necessidades dos clientes mais rapidamente e se mantenham à frente da concorrência.

Por último, o desenvolvimento em low-code permite a integração com outras ferramentas e serviços de software. As empresas podem utilizar APIs e conectores pré-construídos para se integrarem com sistemas de terceiros, desbloqueando possibilidades inovadoras e alargando a funcionalidade das suas aplicações. As integrações permitem que as organizações automatizem processos, melhorem os fluxos de trabalho e acedam a dados valiosos, permitindo a tomada de decisões informadas e impulsionando a inovação.

Poupar tempo e reduzir custos

Low-code As plataformas são inestimáveis quando se trata de poupar tempo e reduzir custos, tornando o desenvolvimento de aplicações mais acessível e económico:

Velocidade de desenvolvimento

Low-code Plataformas como AppMaster.io permitem às empresas criar aplicações em dias ou semanas, em vez de meses ou anos. Os editores visuais e os componentes pré-construídos simplificam o processo de desenvolvimento, reduzindo o tempo de colocação no mercado.

Redução da necessidade de competências técnicas

As funcionalidades intuitivas de drag-and-drop permitem que os utilizadores com conhecimentos técnicos mínimos criem aplicações. Ao reduzir a dependência de programadores qualificados, as empresas podem reduzir os custos associados à contratação e retenção de talentos.

Otimização de recursos

Com ciclos de desenvolvimento mais rápidos e um maior envolvimento dos utilizadores, as empresas podem otimizar a utilização dos seus recursos. As equipas de TI podem concentrar-se em tarefas de elevado valor, enquanto os utilizadores empresariais podem participar diretamente no desenvolvimento de aplicações, aumentando a produtividade geral.

Redução da dívida técnica

Low-code As plataformas mantêm a qualidade do código e evitam que as aplicações se tornem obsoletas. Sempre que uma aplicação é modificada ou actualizada, a plataforma regenera o código, garantindo que este se mantém limpo e livre de dívidas técnicas.

Redução dos custos de manutenção

Low-code As plataformas simplificam a manutenção das aplicações, oferecendo versionamento visual e funcionalidades de atualização com um clique. Isto permite às empresas reduzir o tempo e os custos gastos na manutenção do software, garantindo que as aplicações se mantêm actualizadas e relevantes.

Melhorar a experiência do cliente

A experiência do cliente é um fator crítico para o sucesso empresarial na era digital. As plataformas de desenvolvimento Low-code permitem às empresas melhorar a experiência do cliente de várias formas:

Desenvolvimento rápido de aplicações: As empresas podem responder prontamente às necessidades dos clientes ou às alterações do mercado, desenvolvendo novas aplicações ou actualizando rapidamente as existentes. Por exemplo, as empresas podem criar ou modificar aplicações para lançar promoções, introduzir novos serviços ou oferecer canais adicionais de apoio ao cliente.

As empresas podem responder prontamente às necessidades dos clientes ou às alterações do mercado, desenvolvendo novas aplicações ou actualizando rapidamente as existentes. Por exemplo, as empresas podem criar ou modificar aplicações para lançar promoções, introduzir novos serviços ou oferecer canais adicionais de apoio ao cliente. Personalização: as plataformas Low-code fornecem capacidades avançadas de design UI/UX, permitindo às empresas criar aplicações personalizadas e fáceis de utilizar. Modelos personalizáveis, layouts e opções de estilo facilitam a adaptação das aplicações a segmentos específicos de clientes, melhorando o envolvimento e a satisfação do utilizador.

as plataformas fornecem capacidades avançadas de design UI/UX, permitindo às empresas criar aplicações personalizadas e fáceis de utilizar. Modelos personalizáveis, layouts e opções de estilo facilitam a adaptação das aplicações a segmentos específicos de clientes, melhorando o envolvimento e a satisfação do utilizador. Dados e informações em tempo real: Ao integrar as aplicações low-code com fontes de dados externas e ferramentas de análise, as empresas podem recolher informações valiosas sobre os clientes. Os dados em tempo real melhoram a tomada de decisões e ajudam as empresas a aperfeiçoar as suas estratégias para melhor servir os seus clientes.

Ao integrar as aplicações com fontes de dados externas e ferramentas de análise, as empresas podem recolher informações valiosas sobre os clientes. Os dados em tempo real melhoram a tomada de decisões e ajudam as empresas a aperfeiçoar as suas estratégias para melhor servir os seus clientes. Aplicações reactivas e adaptáveis: as plataformas Low-code e no-code , como AppMaster .io, permitem às empresas criar aplicações reactivas e adaptáveis que funcionam perfeitamente em todos os dispositivos e plataformas. Isto garante que os clientes tenham uma excelente experiência, independentemente de acederem à aplicação num smartphone, tablet ou computador.

as plataformas e , como .io, permitem às empresas criar aplicações reactivas e adaptáveis que funcionam perfeitamente em todos os dispositivos e plataformas. Isto garante que os clientes tenham uma excelente experiência, independentemente de acederem à aplicação num smartphone, tablet ou computador. Experiência omnicanal: o desenvolvimento Low-code suporta a criação de aplicações para vários canais, incluindo web, móvel e backend. Ao oferecer uma experiência consistente em todas as plataformas, as empresas podem fornecer aos clientes a conveniência e a flexibilidade que eles exigem.

Ao adotar o desenvolvimento low-code, as empresas podem melhorar significativamente a experiência do cliente, o que resulta num aumento da satisfação, da lealdade e, em última análise, das receitas.

Otimizar o fluxo de trabalho e a gestão de dados

As plataformas de desenvolvimento Low-code fornecem as ferramentas necessárias para as empresas optimizarem os seus fluxos de trabalho e gerirem os dados de forma eficaz, conduzindo a uma maior eficiência e produtividade.

Uma das principais vantagens do desenvolvimento low-code é a capacidade de integrar e automatizar vários processos dentro da organização. As plataformas Low-code fornecem funcionalidades como criadores de fluxos de trabalho visuais e modelação de dados, que permitem uma configuração fácil dos processos empresariais. Ao automatizar tarefas e simplificar operações, as organizações podem reduzir o trabalho manual, minimizar os erros e concentrar-se em actividades de elevado valor.

A gestão de dados é outro aspeto crucial que as plataformas low-code abordam. As empresas geram e tratam diariamente grandes quantidades de dados, que podem ser difíceis de gerir utilizando métodos tradicionais. As plataformas Low-code fornecem soluções para integração, armazenamento, processamento e visualização de dados. Ao oferecer uma forma simples de ligação a várias fontes de dados, as plataformas low-code eliminam os silos de dados, garantindo que as empresas têm acesso a informações exactas e em tempo real.

Além disso, as plataformas low-code incorporam as melhores práticas e políticas de segurança para proteger dados sensíveis. As funcionalidades de controlo de acesso e encriptação de dados garantem que as empresas podem gerir com confiança informações sensíveis, cumprindo simultaneamente os requisitos de conformidade.

Dimensionamento para o nível empresarial

Low-code As plataformas de desenvolvimento não se limitam às pequenas e médias empresas; podem também ser dimensionadas para o nível empresarial, de modo a responder aos desafios únicos enfrentados pelas grandes organizações.

As empresas precisam frequentemente de gerir sistemas complexos, grandes bases de utilizadores e conjuntos de dados extensos. As plataformas Low-code foram concebidas para satisfazer estes requisitos, oferecendo funcionalidades poderosas adaptadas às empresas, tais como

Arquitetura escalável: as plataformas Low-code suportam uma arquitetura escalável, permitindo às empresas desenvolver e implementar aplicações que podem crescer com as suas necessidades. Utilizando tecnologias de escalonamento automático e contentorização, as plataformas low-code garantem que as aplicações podem lidar com um número crescente de utilizadores e transacções sem comprometer o desempenho.

as plataformas suportam uma arquitetura escalável, permitindo às empresas desenvolver e implementar aplicações que podem crescer com as suas necessidades. Utilizando tecnologias de escalonamento automático e contentorização, as plataformas garantem que as aplicações podem lidar com um número crescente de utilizadores e transacções sem comprometer o desempenho. Capacidades de integração: As plataformas Low-code facilitam a integração com sistemas existentes, como ERP, CRM ou ferramentas de automação de marketing, permitindo que as organizações simplifiquem processos, eliminem silos de dados e melhorem a eficiência operacional geral.

As plataformas facilitam a integração com sistemas existentes, como ERP, CRM ou ferramentas de automação de marketing, permitindo que as organizações simplifiquem processos, eliminem silos de dados e melhorem a eficiência operacional geral. Segurança e conformidade: As empresas têm normalmente requisitos rigorosos de segurança e conformidade. As plataformas Low-code dão prioridade à segurança, incorporando funcionalidades como a autenticação multi-fator, o controlo de acesso baseado em funções e a encriptação de dados. Estas medidas de segurança garantem que as aplicações estão protegidas contra potenciais ameaças e cumprem as normas de conformidade.

As empresas têm normalmente requisitos rigorosos de segurança e conformidade. As plataformas dão prioridade à segurança, incorporando funcionalidades como a autenticação multi-fator, o controlo de acesso baseado em funções e a encriptação de dados. Estas medidas de segurança garantem que as aplicações estão protegidas contra potenciais ameaças e cumprem as normas de conformidade. Personalização e extensibilidade: As empresas de nível empresarial requerem frequentemente funcionalidades e capacidades personalizadas para além das ofertas padrão das plataformas low-code . As plataformas avançadas low-code permitem aos programadores alargar a funcionalidade da plataforma com código personalizado, garantindo que as necessidades comerciais específicas são satisfeitas.

Esses recursos tornam as plataformas low-code uma ferramenta poderosa para empresas de nível empresarial que buscam acelerar a transformação digital e melhorar suas operações.

Low-Code vs. Desenvolvimento tradicional

Low-code As plataformas de desenvolvimento de baixo código surgiram como uma alternativa moderna ao desenvolvimento tradicional de software. Compreender as principais diferenças entre low-code e o desenvolvimento tradicional pode ajudar as empresas a tomar decisões informadas ao escolher a abordagem correcta para as suas necessidades.

Existem várias diferenças notáveis entre o low-code e o desenvolvimento tradicional:

Velocidade de desenvolvimento: as plataformas de desenvolvimento Low-code aceleram significativamente o processo de desenvolvimento de aplicações. Com construtores visuais, componentes pré-construídos e modelos reutilizáveis, os programadores e os utilizadores não técnicos podem criar e implementar rapidamente aplicações, reduzindo o tempo de colocação no mercado e permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

as plataformas de desenvolvimento aceleram significativamente o processo de desenvolvimento de aplicações. Com construtores visuais, componentes pré-construídos e modelos reutilizáveis, os programadores e os utilizadores não técnicos podem criar e implementar rapidamente aplicações, reduzindo o tempo de colocação no mercado e permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado. Redução da dependência dos programadores: Uma das maiores restrições no desenvolvimento tradicional é a disponibilidade limitada de programadores. As plataformas Low-code minimizam a dependência de programadores qualificados, permitindo que os não programadores contribuam para o desenvolvimento de aplicações, permitindo que as empresas ultrapassem as restrições de recursos e aumentem os esforços de desenvolvimento de aplicações.

Uma das maiores restrições no desenvolvimento tradicional é a disponibilidade limitada de programadores. As plataformas minimizam a dependência de programadores qualificados, permitindo que os não programadores contribuam para o desenvolvimento de aplicações, permitindo que as empresas ultrapassem as restrições de recursos e aumentem os esforços de desenvolvimento de aplicações. Eficiência de custos: O desenvolvimento tradicional pode ser dispendioso, especialmente se considerarmos os custos de contratação de programadores, o desenvolvimento de código personalizado e o suporte de sistemas antigos. As plataformas de desenvolvimento Low-code permitem poupar custos, reduzindo o tempo de desenvolvimento, minimizando os custos de manutenção e prolongando a vida útil das aplicações através da adaptabilidade contínua.

O desenvolvimento tradicional pode ser dispendioso, especialmente se considerarmos os custos de contratação de programadores, o desenvolvimento de código personalizado e o suporte de sistemas antigos. As plataformas de desenvolvimento permitem poupar custos, reduzindo o tempo de desenvolvimento, minimizando os custos de manutenção e prolongando a vida útil das aplicações através da adaptabilidade contínua. Adaptabilidade e flexibilidade: Os métodos de desenvolvimento tradicionais resultam frequentemente em aplicações rígidas que são difíceis de modificar à medida que as necessidades comerciais evoluem. Em contrapartida, as plataformas low-code dão prioridade à adaptabilidade através da sua abordagem visual e baseada em componentes, facilitando às empresas a adaptação e o aperfeiçoamento contínuos das suas aplicações à medida que os requisitos mudam.

No entanto, é essencial reconhecer que o desenvolvimento low-code não é uma solução única para todos. Embora ofereça inúmeras vantagens em comparação com o desenvolvimento tradicional, alguns cenários específicos podem exigir o desenvolvimento personalizado. Por exemplo, se uma organização precisar de recursos ou funcionalidades altamente especializados não disponíveis em uma plataforma low-code, o desenvolvimento personalizado pode ser a abordagem preferida.

Em geral, as plataformas de desenvolvimento low-code oferecem uma alternativa poderosa, flexível e económica ao desenvolvimento tradicional de software. Ao avaliar suas necessidades e requisitos específicos, as empresas podem determinar se low-code é a solução certa para acelerar sua transformação e crescimento digital.

A vantagem do AppMaster

À medida que as empresas procuram formas inovadoras de ultrapassar desafios e impulsionar o crescimento, a AppMaster surge como uma poderosa plataforma de desenvolvimento sem código que satisfaz várias necessidades. A AppMaster é uma excelente ferramenta para criar aplicações backend, Web e móveis com os seus construtores visualmente intuitivos e componentes pré-construídos. Fornece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente, concebido para otimizar todo o processo e simplificar o desenvolvimento de aplicações para uma vasta gama de clientes, desde pequenas empresas a grandes empresas.

Eis algumas das principais vantagens de utilizar AppMaster como a sua plataforma de desenvolvimento sem-code:

Desenvolvimento rápido de aplicações: AppMaster acelera o processo de desenvolvimento, permitindo aos utilizadores criar visualmente modelos de dados, processos empresariais, API REST e WSS endpoints . Gera código fonte em menos de 30 segundos e constrói aplicações de raiz para evitar dívidas técnicas. Isto resulta num tempo de colocação no mercado mais rápido e em custos de desenvolvimento reduzidos.

acelera o processo de desenvolvimento, permitindo aos utilizadores criar visualmente modelos de dados, processos empresariais, API REST e WSS . Gera código fonte em menos de 30 segundos e constrói aplicações de raiz para evitar dívidas técnicas. Isto resulta num tempo de colocação no mercado mais rápido e em custos de desenvolvimento reduzidos. Flexível e personalizável: drag-and-drop Com os criadores de interfaces de utilizador (IU) da AppMaster , as empresas podem personalizar facilmente as interfaces das suas aplicações e criar experiências interactivas e de resposta rápida para os seus clientes. A plataforma AppMaster no -code proporciona a flexibilidade necessária para criar aplicações Web e móveis adaptadas às necessidades da sua empresa, sem exigir à sua equipa uma vasta experiência em programação.

Com os criadores de interfaces de utilizador (IU) da , as empresas podem personalizar facilmente as interfaces das suas aplicações e criar experiências interactivas e de resposta rápida para os seus clientes. A plataforma no proporciona a flexibilidade necessária para criar aplicações Web e móveis adaptadas às necessidades da sua empresa, sem exigir à sua equipa uma vasta experiência em programação. Escalabilidade e segurança: as aplicações AppMaster podem funcionar com qualquer base de dados compatível com Postgresql como opção principal. Uma vez que gera aplicações de back-end sem estado utilizando Go, as soluções com o AppMaster podem alcançar uma excelente escalabilidade para casos de utilização empresarial e de carga elevada, garantindo simultaneamente normas de segurança sólidas.

as aplicações podem funcionar com qualquer base de dados compatível com Postgresql como opção principal. Uma vez que gera aplicações de back-end sem estado utilizando Go, as soluções com o AppMaster podem alcançar uma excelente escalabilidade para casos de utilização empresarial e de carga elevada, garantindo simultaneamente normas de segurança sólidas. Integração e extensibilidade: A plataforma AppMaster integra-se facilmente com serviços e APIs externos e é capaz de gerar documentação swagger (API aberta) para o servidor endpoints e scripts de migração para esquemas de bases de dados. As suas capacidades de integração perfeita ajudam as empresas a alargar e melhorar os seus sistemas de software existentes.

A plataforma integra-se facilmente com serviços e APIs externos e é capaz de gerar documentação swagger (API aberta) para o servidor e scripts de migração para esquemas de bases de dados. As suas capacidades de integração perfeita ajudam as empresas a alargar e melhorar os seus sistemas de software existentes. Planos económicos: As empresas de várias dimensões e orçamentos podem escolher entre as seis opções de subscrição oferecidas por AppMaster . Estas vão desde um plano gratuito para se familiarizar com a plataforma até planos de nível empresarial com funcionalidades alargadas, incluindo acesso ao código-fonte para alojamento no local.

As empresas de várias dimensões e orçamentos podem escolher entre as seis opções de subscrição oferecidas por . Estas vão desde um plano gratuito para se familiarizar com a plataforma até planos de nível empresarial com funcionalidades alargadas, incluindo acesso ao código-fonte para alojamento no local. Excelente suporte e comunidade: AppMaster possui uma comunidade de mais de 60.000 utilizadores, proporcionando acesso a uma grande quantidade de conhecimentos e recursos. O suporte responsivo da plataforma e a documentação completa facilitam a iniciação dos utilizadores e a obtenção de respostas às suas perguntas e desafios.

Considerações finais

Low-code As plataformas de desenvolvimento oferecem o potencial de revolucionar a forma como as empresas abordam o desenvolvimento de software. Ao ultrapassar desafios empresariais comuns e ao acelerar o crescimento, as soluções low-code proporcionam às empresas a agilidade, a flexibilidade e a inovação necessárias para se manterem competitivas na atual indústria tecnológica de ritmo acelerado.

É crucial que as empresas escolham a plataforma de desenvolvimento low-code ou no-code correcta para satisfazer as suas necessidades e requisitos exclusivos. AppMaster As características e capacidades da fazem dela a escolha perfeita para empresas de todas as dimensões e indústrias, permitindo aos utilizadores criar rapidamente soluções de software personalizadas, reduzir custos e melhorar as experiências dos clientes sem acrescentar dívida técnica ou exigir conhecimentos extensivos de codificação.

Adotar o desenvolvimento no-code com AppMaster irá, sem dúvida, proporcionar vantagens significativas à sua empresa e ajudá-lo a adaptar-se ao mundo digital em constante evolução. Passe menos tempo a criar e a manter as suas aplicações e dedique mais esforços a fazer avançar o seu negócio e a consolidar a sua posição como líder do sector.