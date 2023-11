A vantagem interna: soluções locais sem código

À medida que o desenvolvimento de aplicações continua a evoluir, as organizações exploram cada vez mais novos paradigmas para agilizar os seus processos e aumentar a eficiência. Uma tendência notável nesta evolução é o surgimento de soluções internas sem código , que se afastam dos modelos de desenvolvimento tradicionais. As soluções internas no-code permitem que as organizações criem aplicativos adaptados às suas necessidades, sem depender de equipes de desenvolvimento externas ou de amplo conhecimento em codificação.

O conceito gira em torno do aproveitamento de plataformas no-code dentro dos limites da infraestrutura de uma organização, comumente chamadas de soluções locais. Esta mudança para o desenvolvimento interno traz muitas possibilidades, permitindo às empresas um maior controlo sobre o seu ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações. Nesta seção, nos aprofundaremos na essência das soluções internas no-code, explorando sua evolução, principais atributos e vantagens exclusivas para organizações que buscam uma abordagem mais autônoma para o desenvolvimento de aplicativos.

Benefícios das soluções locais No-Code

As plataformas No-code tornaram-se cada vez mais populares por sua capacidade de impulsionar o desenvolvimento rápido de aplicativos sem exigir habilidades profundas de programação. Ao implantar esses aplicativos, as empresas geralmente consideram se as soluções locais ou baseadas na nuvem atendem melhor às suas necessidades. As soluções locais No-code oferecem vários benefícios:

Segurança melhorada

Ao hospedar aplicativos e dados nos servidores internos de uma empresa, as empresas têm controle total sobre seus protocolos de segurança. Isto reduz drasticamente o risco de exposição de dados sensíveis a fornecedores terceiros, o que é especialmente crucial para organizações que lidam com informações altamente sensíveis ou regidas por regulamentos rigorosos.

Propriedade e controle de dados

Com soluções locais, as empresas mantêm controle total sobre seus dados, garantindo que eles permaneçam na infraestrutura da empresa, em vez de serem armazenados nos servidores de um fornecedor terceirizado. Este nível de controle mitiga os riscos associados às violações de dados e garante a conformidade com regulamentações específicas do setor.

Ambiente personalizável

Hospedar aplicativos internamente permite que as empresas configurem seu ambiente de acordo com seus requisitos exclusivos. Isso inclui a utilização da infraestrutura existente, o ajuste fino das configurações de desempenho e a implementação de quaisquer medidas de segurança necessárias. As soluções locais oferecem maior flexibilidade para personalização em comparação com alternativas baseadas em nuvem.

Conformidade com Regulamentos

Setores como finanças, saúde e agências governamentais enfrentam regulamentações rigorosas de segurança e privacidade de dados. As soluções locais no-code atendem a esses requisitos, permitindo que as empresas protejam seus dados em servidores internos e mantenham o controle sobre a implantação e hospedagem de aplicativos.

Principais recursos de plataformas locais No-Code

Para facilitar o desenvolvimento e a implantação de aplicativos locais, as plataformas modernas no-code oferecem uma variedade de recursos voltados para facilidade de uso, escalabilidade e uma experiência de desenvolvimento perfeita.

Interface de arrastar e soltar

As plataformas locais no-code geralmente empregam uma interface visual de arrastar e soltar para simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos. Essa abordagem intuitiva permite que até mesmo usuários não técnicos criem aplicativos personalizados sem a necessidade de conhecimentos avançados de programação.

Integração com sistemas existentes

Um dos recursos essenciais das plataformas locais no-code é a capacidade de integração perfeita com a infraestrutura e os sistemas de TI existentes de uma empresa. Isso garante que os aplicativos desenvolvidos funcionem de forma eficiente dentro do ambiente estabelecido e se comuniquem de forma eficaz com outros serviços e bancos de dados.

Escalabilidade

Plataformas no-code eficazes fornecem uma solução escalável projetada para acomodar os requisitos em evolução das empresas, desde pequenas startups até grandes empresas. Plataformas locais modernas suportam casos de uso de alta carga e podem ser adaptadas para acomodar diversos níveis de demanda e complexidade.

Desenvolvimento de Aplicação Rápida

As plataformas locais No-code se concentram em fornecer recursos de desenvolvimento rápido de aplicativos, mantendo a capacidade de hospedar aplicativos internamente. Recursos como componentes e modelos reutilizáveis, colaboração em tempo real e testes e implantação automatizados simplificam o processo de desenvolvimento sem comprometer os benefícios da hospedagem local.

AppMaster: uma solução No-Code para desenvolvimento interno

AppMaster é uma plataforma no-code poderosa que oferece uma solução abrangente para empresas que buscam uma opção local para suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Suporte de back-end, web e aplicativos móveis

AppMaster usa uma interface visual para apoiar o desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis. A plataforma pode gerar aplicativos de servidor com Go (golang), aplicativos web com framework Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis usando Kotlin , Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Exportação de código-fonte e arquivo binário

Com a assinatura Enterprise, AppMaster permite que as empresas obtenham o código-fonte e os arquivos binários executáveis ​​para seus aplicativos, permitindo-lhes hospedar aplicativos e bancos de dados no local para maior segurança e personalização.

Designer visual de BP

AppMaster apresenta um designer visual de processos de negócios (BP) , facilitando a criação de lógica de negócios de back-end, web e aplicativos móveis. Os BPs da Web são executados dentro do navegador do usuário, garantindo uma experiência de aplicação responsiva e interativa.

Rápida regeneração e eliminação de dívida técnica

AppMaster regenera aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, eliminando dívidas técnicas. A cada mudança, os clientes podem gerar novos aplicativos em menos de 30 segundos, resultando em um processo de desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico.

Integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL

Os aplicativos AppMaster funcionam com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, oferecendo flexibilidade e compatibilidade com diversas soluções de gerenciamento de dados.

Escalabilidade para casos de uso empresariais e de alta carga

Devido à natureza sem estado dos aplicativos de back-end gerados com Go, AppMaster oferece escalabilidade impressionante para grandes empresas e casos de uso de alta carga. A plataforma no-code do AppMaster oferece uma solução abrangente para empresas que procuram uma alternativa local à hospedagem baseada em nuvem.

Com recursos avançados, design intuitivo e escalabilidade, as empresas podem aproveitar essa ferramenta poderosa para agilizar o processo de desenvolvimento de aplicativos e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre seus dados e infraestrutura.

Casos de uso bem-sucedidos para ambientes No-Code

As soluções locais No-code fornecem opções poderosas de desenvolvimento de aplicativos que podem ser altamente vantajosas para vários setores. Ao permitir que as empresas hospedem aplicativos em sua própria infraestrutura e mantenham o controle sobre dados confidenciais, essas plataformas atendem aos requisitos exclusivos de vários campos. Aqui estão alguns casos de uso atraentes para soluções locais no-code.

Serviços financeiros

O setor de serviços financeiros está sujeito a regulamentações rígidas de segurança e conformidade de dados. As instituições financeiras podem desenvolver aplicativos personalizados que oferecem controle completo sobre armazenamento e segurança de dados, optando por uma solução local no-code. Bancos, cooperativas de crédito e companhias de seguros podem adaptar as suas aplicações para satisfazer requisitos regulamentares específicos, mantendo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção de dados.

A assinatura Enterprise do AppMaster, por exemplo, permite que os provedores de serviços financeiros recebam o código-fonte e os arquivos binários executáveis, permitindo-lhes hospedar aplicativos no local. Isso garante a adesão aos padrões do setor e um ambiente altamente seguro para informações confidenciais.

Assistência médica

As organizações de saúde precisam manter protocolos rígidos relacionados à privacidade e ao manuseio de dados. As plataformas locais no-code permitem que os prestadores de cuidados de saúde criem aplicações que cumpram leis rigorosas de privacidade médica, como a HIPAA nos Estados Unidos.

Com uma plataforma personalizável no-code como AppMaster, as instalações de saúde podem criar, armazenar e gerenciar registros de pacientes, garantindo ao mesmo tempo o cumprimento dos padrões do setor. Desde registros médicos eletrônicos (EMR) até aplicações de telemedicina, as soluções no-code fornecem uma base segura e econômica para o desenvolvimento de tecnologia de saúde.

Agências Governamentais e Defesa

Agências governamentais e organizações de defesa exigem tecnologias confiáveis ​​e seguras que cumpram diversas políticas e diretrizes. As soluções locais no-code são ideais, proporcionando flexibilidade para criar aplicativos personalizados sem comprometer informações confidenciais.

Ao implantar aplicativos no-code em sua infraestrutura, as agências podem proteger a segurança nacional e os dados de privacidade dos cidadãos, mantendo ao mesmo tempo controle total sobre os recursos e armazenamento do servidor. Estas medidas de segurança melhoradas permitem que as organizações governamentais desenvolvam rapidamente aplicações que atendam às necessidades exclusivas dos seus utilizadores, ao mesmo tempo que cumprem regulamentos rigorosos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tendências e inovações futuras

No domínio do desenvolvimento interno, o futuro é marcado pela integração de tecnologias de ponta e pela evolução de plataformas locais no-code. Vários fatores-chave moldam a trajetória desses avanços.

Tecnologias emergentes que moldam o futuro do desenvolvimento interno

Espera-se que os próximos anos testemunhem a infusão de tecnologias emergentes nas práticas internas de desenvolvimento. A aprendizagem automática e a inteligência artificial (IA) estão prestes a tornar-se instrumentais, capacitando plataformas no-code para gerar autonomamente aplicações complexas e sofisticadas. Isto representa uma mudança para uma abordagem mais inteligente e automatizada ao desenvolvimento de aplicações, reduzindo esforços manuais e acelerando a inovação.

Desenvolvimentos previstos em plataformas locais No-Code

Na frente das plataformas locais no-code, vários desenvolvimentos são esperados para redefinir a indústria. A colaboração é um tema central, com plataformas evoluindo para se integrarem perfeitamente com ferramentas colaborativas. Esta mudança garante um processo de desenvolvimento mais interligado e simplificado, envolvendo partes interessadas de vários departamentos no design e iteração da aplicação.

Além disso, melhorias de segurança estão no horizonte, com foco na criptografia avançada, na conformidade com os padrões da indústria e nos controles de acesso. Estas medidas visam fortalecer soluções internas no-code, abordando preocupações em torno da segurança dos dados e da conformidade regulamentar.

Principais considerações ao escolher uma solução local No-Code

Ao avaliar qual solução local no-code adotar para o seu negócio, vários fatores devem ser considerados para tomar uma decisão bem informada. Aqui estão as principais considerações para selecionar a plataforma certa.

Segurança e conformidade de dados

Escolher uma plataforma no-code que ofereça fortes recursos de segurança é essencial, especialmente ao lidar com informações confidenciais. Procure soluções locais que permitam desenvolvimento e implantação seguros, permitindo que você cumpra as leis de proteção de dados e os requisitos regulamentares. Verifique se a plataforma oferece recursos de personalização para aderir a políticas específicas, como GDPR , HIPAA ou PCI-DSS.

Capacidades de integração

Certifique-se de que a plataforma escolhida oferece integração perfeita com sistemas e aplicativos existentes. Conectar sua solução no-code a outras ferramentas, como CRM , ERP ou sistemas analíticos, é crucial. Examine as capacidades de integração da plataforma e considere se a conectividade API, webhooks ou conectores personalizados estão disponíveis.

Escalabilidade e desempenho

A escalabilidade é crítica para qualquer plataforma de software, especialmente ao selecionar uma solução local no-code. Avalie a capacidade da solução de atender às necessidades crescentes da sua empresa, tanto em termos de complexidade de aplicativos quanto de capacidade de recursos. Investigue os recursos de desempenho da plataforma e garanta que ela seja construída para lidar com casos de uso de alta carga, especialmente se você planeja desenvolver aplicativos com uso intensivo de recursos.

Recursos de colaboração do usuário

Avalie os recursos colaborativos da plataforma. Algumas soluções no-code fornecem colaboração em tempo real entre os membros da equipe, facilitando a discussão e o acompanhamento do progresso. Além disso, certifique-se de que a plataforma forneça controle de versão, permitindo rastrear alterações feitas em um aplicativo ao longo do tempo.

Custo

Por último, considere o custo da solução local no-code escolhida. Certifique-se de levar em consideração as despesas de hardware e configuração, que podem ser maiores para opções locais. Pese os benefícios oferecidos pela plataforma em relação às suas restrições orçamentárias e lembre-se de que a relação custo-benefício a longo prazo é fundamental.

Optar por uma solução local no-code como o AppMaster pode fornecer à sua empresa a flexibilidade, segurança e personalização necessárias para atender aos requisitos específicos do setor. Ao compreender os pontos fortes das opções de desenvolvimento local e as considerações ao escolher a plataforma certa, você poderá atender melhor às crescentes demandas do seu negócio. Essa vantagem interna pode transformar o processo de desenvolvimento de aplicativos da sua organização, proporcionando vantagens exclusivas em relação às alternativas baseadas na nuvem.