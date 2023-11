Der Inhouse-Vorsprung: On-Premise-Lösungen ohne Code

Da sich die App-Entwicklung ständig weiterentwickelt, erforschen Unternehmen zunehmend neue Paradigmen, um ihre Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu steigern. Ein bemerkenswerter Trend in dieser Entwicklung ist der Aufstieg interner No-Code- Lösungen, die von traditionellen Entwicklungsmodellen abweichen. Interne no-code Lösungen ermöglichen es Unternehmen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungen zu erstellen, ohne auf externe Entwicklungsteams oder umfassende Programmierkenntnisse angewiesen zu sein.

Das Konzept dreht sich um die Nutzung von no-code Plattformen innerhalb der Grenzen der Infrastruktur eines Unternehmens, die allgemein als On-Premise-Lösungen bezeichnet werden. Diese Verlagerung hin zur internen Entwicklung bringt viele Möglichkeiten mit sich und ermöglicht Unternehmen eine bessere Kontrolle über den Lebenszyklus ihrer Anwendungsentwicklung. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Wesen interner no-code Lösungen und untersuchen deren Entwicklung, Schlüsselmerkmale und die einzigartigen Vorteile für Unternehmen, die einen autonomeren Ansatz bei der App-Entwicklung anstreben.

Vorteile von No-Code On-Premise-Lösungen

No-code Plattformen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie eine schnelle Anwendungsentwicklung ermöglichen, ohne dass tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Bei der Bereitstellung dieser Anwendungen überlegen Unternehmen häufig, ob On-Premise- oder Cloud-basierte Lösungen ihren Anforderungen am besten entsprechen. No-code On-Premise-Lösungen bieten mehrere Vorteile:

Verbesserte Sicherheit

Durch das Hosten von Anwendungen und Daten auf den internen Servern eines Unternehmens haben Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Sicherheitsprotokolle. Dadurch wird das Risiko, sensible Daten an Drittanbieter weiterzugeben, drastisch reduziert, was besonders wichtig für Unternehmen ist, die mit hochsensiblen Informationen arbeiten oder strengen Vorschriften unterliegen.

Mit On-Premise-Lösungen behalten Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und stellen sicher, dass diese in der Infrastruktur des Unternehmens verbleiben und nicht auf den Servern eines Drittanbieters gespeichert werden. Dieses Maß an Kontrolle mindert die mit Datenschutzverletzungen verbundenen Risiken und stellt die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften sicher.

Anpassbare Umgebung

Durch das interne Hosten von Anwendungen können Unternehmen ihre Umgebung entsprechend ihren individuellen Anforderungen konfigurieren. Dazu gehört die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, die Feinabstimmung der Leistungseinstellungen und die Implementierung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Vor-Ort-Lösungen bieten im Vergleich zu cloudbasierten Alternativen eine größere Flexibilität bei der Anpassung.

Einhaltung der Vorschriften

Branchen wie das Finanzwesen, das Gesundheitswesen und Regierungsbehörden unterliegen strengen Datensicherheits- und Datenschutzbestimmungen. On-Premise- no-code Lösungen erfüllen diese Anforderungen, indem sie es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten auf internen Servern zu sichern und die Kontrolle über die Anwendungsbereitstellung und das Hosting zu behalten.

Hauptmerkmale von On-Premise- No-Code -Plattformen

Um die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen vor Ort zu erleichtern, bieten moderne no-code -Plattformen eine Reihe von Funktionen, die auf Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und ein nahtloses Entwicklungserlebnis ausgerichtet sind.

Drag-and-Drop-Schnittstelle

On-Premise- no-code Plattformen verwenden üblicherweise eine visuelle Drag-and-Drop-Schnittstelle, um den Anwendungsentwicklungsprozess zu vereinfachen. Dieser intuitive Ansatz ermöglicht es auch technisch nicht versierten Benutzern, benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen, ohne dass fortgeschrittene Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Integration mit bestehenden Systemen

Eines der wesentlichen Merkmale von On-Premise- no-code Plattformen ist ihre Fähigkeit, sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur und IT-Systeme eines Unternehmens zu integrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die entwickelten Anwendungen effizient innerhalb der etablierten Umgebung arbeiten und effektiv mit anderen Diensten und Datenbanken kommunizieren.

Skalierbarkeit

Effektive no-code Plattformen bieten eine skalierbare Lösung, die den sich verändernden Anforderungen von Unternehmen gerecht wird, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Unternehmen. Moderne On-Premise-Plattformen unterstützen Anwendungsfälle mit hoher Auslastung und können an unterschiedliche Anforderungen und Komplexitäten angepasst werden.

Schnelle Anwendungsentwicklung

On-Premise- No-code -Plattformen konzentrieren sich auf die Bereitstellung schneller Anwendungsentwicklungsfunktionen und gleichzeitig auf die Fähigkeit, Anwendungen intern zu hosten. Funktionen wie wiederverwendbare Komponenten und Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit sowie automatisierte Tests und Bereitstellung optimieren den Entwicklungsprozess, ohne die Vorteile des On-Premise-Hostings zu beeinträchtigen.

AppMaster: Eine No-Code Lösung für die interne Entwicklung

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die eine umfassende Lösung für Unternehmen bietet, die eine On-Premise-Option für ihre Anwendungsentwicklungsanforderungen suchen.

Backend-, Web- und mobile Anwendungsunterstützung

AppMaster verwendet eine visuelle Schnittstelle, um die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu unterstützen. Die Plattform kann Serveranwendungen mit Go (Golang), Webanwendungen mit Vue3- Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit Kotlin , Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS generieren.

Mit dem Enterprise-Abonnement ermöglicht AppMaster Unternehmen, den Quellcode und ausführbare Binärdateien für ihre Anwendungen zu erhalten, sodass sie Anwendungen und Datenbanken vor Ort hosten können, um die Sicherheit und Anpassung zu erhöhen.

Visueller BP-Designer

AppMaster verfügt über einen visuellen Business Processes (BP)-Designer , der die Erstellung von Geschäftslogiken für Backend-, Web- und mobile Anwendungen vereinfacht. Web-BPs werden im Browser des Benutzers ausgeführt und sorgen so für ein reaktionsfähiges, interaktives Anwendungserlebnis.

Schnelle Sanierung und Beseitigung technischer Schulden

AppMaster generiert Anwendungen von Grund auf neu, wenn Anforderungen geändert werden, und beseitigt so technische Schulden. Mit jeder Änderung können Kunden in weniger als 30 Sekunden neue Anwendungen generieren, was zu einem schnelleren und kostengünstigeren Anwendungsentwicklungsprozess führt.

AppMaster Anwendungen arbeiten mit jeder PostgreSQL -kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank und bieten Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Datenverwaltungslösungen.

Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle

Aufgrund der Zustandslosigkeit der mit Go generierten Backend-Anwendungen bietet AppMaster eine beeindruckende Skalierbarkeit für große Unternehmen und Anwendungsfälle mit hoher Auslastung. Die no-code Plattform von AppMaster bietet eine umfassende Lösung für Unternehmen, die eine On-Premise-Alternative zum Cloud-basierten Hosting suchen.

Mit erweiterten Funktionen, intuitivem Design und Skalierbarkeit können Unternehmen dieses leistungsstarke Tool nutzen, um ihren Anwendungsentwicklungsprozess zu optimieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur zu behalten.

Erfolgreiche Anwendungsfälle für On-Premise- No-Code

No-code On-Premise-Lösungen bieten leistungsstarke Optionen für die Anwendungsentwicklung, die für zahlreiche Branchen von großem Vorteil sein können. Indem sie es Unternehmen ermöglichen, Anwendungen auf ihrer eigenen Infrastruktur zu hosten und die Kontrolle über sensible Daten zu behalten, werden diese Plattformen den besonderen Anforderungen verschiedener Bereiche gerecht. Hier sind einige überzeugende Anwendungsfälle für On-Premise-Lösungen no-code.

Finanzdienstleistungen

Die Finanzdienstleistungsbranche unterliegt strengen Datenschutz- und Compliance-Vorschriften. Finanzinstitute können maßgeschneiderte Anwendungen entwickeln, die vollständige Kontrolle über die Datenspeicherung und -sicherheit bieten, indem sie sich für eine On-Premise- no-code Lösung entscheiden. Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsunternehmen können ihre Anwendungen so anpassen, dass sie spezifische regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig ein hohes Maß an Datenschutz gewährleisten.

Mit dem Enterprise-Abonnement von AppMaster können Finanzdienstleister beispielsweise den Quellcode und ausführbare Binärdateien erhalten und so Anwendungen vor Ort hosten. Dies gewährleistet die Einhaltung von Industriestandards und eine hochsichere Umgebung für vertrauliche Informationen.

Gesundheitspflege

Gesundheitsorganisationen müssen strenge Protokolle zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung einhalten. On-Premise- no-code Plattformen ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, Anwendungen zu erstellen, die strengen medizinischen Datenschutzgesetzen entsprechen, wie beispielsweise HIPAA in den Vereinigten Staaten.

Mit einer anpassbaren no-code Plattform wie AppMaster können Gesundheitseinrichtungen Patientenakten erstellen, speichern und verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass Industriestandards eingehalten werden. Von elektronischen Krankenakten (EMR) bis hin zu Telemedizinanwendungen bieten no-code Lösungen eine sichere, kostengünstige Grundlage für die Entwicklung von Gesundheitstechnologien.

Regierungsbehörden und Verteidigung

Regierungsbehörden und Verteidigungsorganisationen benötigen zuverlässige, sichere Technologien, die zahlreichen Richtlinien und Richtlinien entsprechen. Ideal sind On-Premise- no-code Lösungen, die die Flexibilität bieten, individuelle Anwendungen zu erstellen, ohne vertrauliche Informationen zu gefährden.

Durch die Bereitstellung von no-code Anwendungen in ihrer Infrastruktur können Behörden die nationale Sicherheit und die Privatsphäre der Bürger schützen und gleichzeitig die volle Kontrolle über Serverressourcen und Speicher behalten. Diese verbesserten Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen es Regierungsorganisationen, schnell Anwendungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Benutzer zugeschnitten sind und gleichzeitig strenge Vorschriften einhalten.

Zukünftige Trends und Innovationen

Im Bereich der Eigenentwicklung ist die Zukunft durch die Integration modernster Technologien und die Weiterentwicklung von On-Premise- no-code Plattformen geprägt. Mehrere Schlüsselfaktoren bestimmen den Verlauf dieser Fortschritte.

Neue Technologien prägen die Zukunft der internen Entwicklung

Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren neue Technologien in interne Entwicklungspraktiken integriert werden. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) sind auf dem besten Weg, eine entscheidende Rolle zu spielen und es no-code Plattformen zu ermöglichen, autonom komplexe und anspruchsvolle Anwendungen zu generieren. Dies stellt einen Wandel hin zu einem intelligenteren und automatisierteren Ansatz bei der App-Entwicklung dar, der den manuellen Aufwand reduziert und Innovationen beschleunigt.

Erwartete Entwicklungen bei On-Premise- No-Code Plattformen

Im Bereich On-Premise- no-code Plattformen werden voraussichtlich mehrere Entwicklungen die Branche neu definieren. Zusammenarbeit ist ein zentrales Thema, wobei sich Plattformen weiterentwickeln, um sich nahtlos in Tools für die Zusammenarbeit zu integrieren. Diese Verschiebung sorgt für einen vernetzteren und effizienteren Entwicklungsprozess, bei dem Stakeholder aus verschiedenen Abteilungen in den Anwendungsentwurf und die Iteration einbezogen werden.

Darüber hinaus sind Sicherheitsverbesserungen in Sicht, die sich auf erweiterte Verschlüsselung, Einhaltung von Industriestandards und Zugriffskontrollen konzentrieren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, interne no-code Lösungen zu stärken und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften auszuräumen.

Wichtigste Überlegungen bei der Auswahl einer No-Code On-Premise-Lösung

Bei der Beurteilung, welche no-code On-Premise-Lösung Sie für Ihr Unternehmen einsetzen sollten, sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Hier sind die wichtigsten Überlegungen zur Auswahl der richtigen Plattform.

Die Wahl einer no-code Plattform, die starke Sicherheitsfunktionen bietet, ist besonders beim Umgang mit sensiblen Informationen von entscheidender Bedeutung. Suchen Sie nach On-Premise-Lösungen, die eine sichere Entwicklung und Bereitstellung ermöglichen und es Ihnen ermöglichen, Datenschutzgesetze und behördliche Anforderungen einzuhalten. Überprüfen Sie, ob die Plattform Anpassungsfunktionen bietet, um bestimmte Richtlinien einzuhalten, z. B. DSGVO , HIPAA oder PCI-DSS.

Integrationsfähigkeiten

Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Plattform eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und Anwendungen bietet. Die Verbindung Ihrer no-code Lösung mit anderen Tools wie CRM- , ERP- oder Analysesystemen ist von entscheidender Bedeutung. Untersuchen Sie die Integrationsfähigkeiten der Plattform und überlegen Sie, ob API-Konnektivität, webhooks oder benutzerdefinierte Konnektoren verfügbar sind.

Skalierbarkeit und Leistung

Skalierbarkeit ist für jede Softwareplattform von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei der Auswahl einer On-Premise-Lösung no-code. Bewerten Sie die Fähigkeit der Lösung, den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden, sowohl im Hinblick auf die Anwendungskomplexität als auch auf die Ressourcenkapazität. Untersuchen Sie die Leistungsfähigkeit der Plattform und stellen Sie sicher, dass sie für Anwendungsfälle mit hoher Auslastung ausgelegt ist, insbesondere wenn Sie planen, ressourcenintensive Anwendungen zu entwickeln.

Funktionen für die Benutzerzusammenarbeit

Bewerten Sie die kollaborativen Funktionen innerhalb der Plattform. Einige no-code Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern in Echtzeit und erleichtern so die Diskussion und Verfolgung des Fortschritts. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Plattform eine Versionskontrolle bietet, sodass Sie an einer Anwendung vorgenommene Änderungen im Laufe der Zeit verfolgen können.

Kosten

Berücksichtigen Sie abschließend die Kosten der von Ihnen gewählten On-Premise-Lösung no-code. Berücksichtigen Sie unbedingt die Hardware- und Einrichtungskosten, die bei On-Premise-Optionen höher sein können. Wägen Sie die Vorteile der Plattform gegen Ihre Budgetbeschränkungen ab und denken Sie daran, dass die langfristige Kosteneffizienz von größter Bedeutung ist.

Wenn Sie sich für eine On no-code wie AppMaster entscheiden, können Sie Ihrem Unternehmen die nötige Flexibilität, Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten bieten, um branchenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Indem Sie die Stärken der On-Premise-Entwicklungsoptionen und die Überlegungen bei der Auswahl der richtigen Plattform verstehen, können Sie den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens besser gerecht werden. Dieser interne Vorteil kann den Anwendungsentwicklungsprozess Ihres Unternehmens transformieren und einzigartige Vorteile gegenüber cloudbasierten Alternativen bieten.