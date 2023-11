L'edge interno: soluzioni on-premise senza codice

Man mano che lo sviluppo delle app continua a evolversi, le organizzazioni esplorano sempre più nuovi paradigmi per semplificare i propri processi e migliorare l’efficienza. Una tendenza degna di nota in questa evoluzione è l’aumento di soluzioni interne senza codice , che si discostano dai modelli di sviluppo tradizionali. Le soluzioni interne no-code consentono alle organizzazioni di creare applicazioni su misura per le loro esigenze senza fare affidamento su team di sviluppo esterni o su competenze approfondite di codifica.

Il concetto ruota attorno allo sfruttamento di piattaforme no-code all'interno dei confini dell'infrastruttura di un'organizzazione, comunemente chiamate soluzioni on-premise. Questo spostamento verso lo sviluppo interno offre molte possibilità, consentendo alle aziende un maggiore controllo sul ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni. In questa sezione approfondiremo l'essenza delle soluzioni interne no-code, esplorandone l'evoluzione, gli attributi chiave e i vantaggi unici per le organizzazioni che cercano un approccio più autonomo allo sviluppo di app.

Vantaggi delle soluzioni on-premise No-Code

Le piattaforme No-code sono diventate sempre più popolari per la loro capacità di favorire un rapido sviluppo di applicazioni senza richiedere competenze di programmazione approfondite. Quando distribuiscono queste applicazioni, le aziende spesso valutano se le soluzioni on-premise o basate sul cloud si adattano meglio alle loro esigenze. Le soluzioni on-premise No-code offrono numerosi vantaggi:

Sicurezza migliorata

Ospitando applicazioni e dati sui server interni di un'azienda, le aziende hanno il controllo completo sui propri protocolli di sicurezza. Ciò riduce drasticamente il rischio di esporre dati sensibili a fornitori di terze parti, il che è particolarmente cruciale per le organizzazioni che si occupano di informazioni altamente sensibili o disciplinate da normative rigorose.

Proprietà e controllo dei dati

Con le soluzioni on-premise, le aziende mantengono il pieno controllo sui propri dati, garantendo che rimangano all'interno dell'infrastruttura aziendale anziché essere archiviati sui server di un provider di terze parti. Questo livello di controllo mitiga i rischi associati alle violazioni dei dati e garantisce la conformità alle normative specifiche del settore.

Ambiente personalizzabile

L'hosting interno delle applicazioni consente alle aziende di configurare il proprio ambiente in base alle proprie esigenze specifiche. Ciò include l’utilizzo dell’infrastruttura esistente, l’ottimizzazione delle impostazioni delle prestazioni e l’implementazione di tutte le misure di sicurezza necessarie. Le soluzioni on-premise offrono una maggiore flessibilità per la personalizzazione rispetto alle alternative basate su cloud.

Conformità alle normative

Settori come quello finanziario, sanitario e gli enti governativi devono far fronte a severe normative sulla sicurezza dei dati e sulla privacy. Le soluzioni on-premise no-code soddisfano questi requisiti consentendo alle aziende di proteggere i propri dati all'interno di server interni e mantenere il controllo sulla distribuzione e sull'hosting delle applicazioni.

Caratteristiche principali delle piattaforme on-premise No-Code

Per facilitare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni on-premise, le moderne piattaforme no-code offrono una gamma di funzionalità orientate alla facilità d'uso, alla scalabilità e a un'esperienza di sviluppo fluida.

Interfaccia drag-and-drop

Le piattaforme no-code on-premise utilizzano comunemente un'interfaccia visiva drag-and-drop per semplificare il processo di sviluppo dell'applicazione. Questo approccio intuitivo consente anche agli utenti non tecnici di creare applicazioni personalizzate senza richiedere competenze di programmazione avanzate.

Integrazione con sistemi esistenti

Una delle caratteristiche essenziali delle piattaforme no-code on-premise è la loro capacità di integrarsi perfettamente con l'infrastruttura e i sistemi IT esistenti di un'azienda. Ciò garantisce che le applicazioni sviluppate funzionino in modo efficiente all'interno dell'ambiente stabilito e comunichino efficacemente con altri servizi e database.

Scalabilità

Le efficaci piattaforme no-code forniscono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende, dalle piccole startup alle grandi imprese. Le moderne piattaforme on-premise supportano casi d'uso ad alto carico e possono essere personalizzate per soddisfare diversi livelli di domanda e complessità.

Sviluppo rapido di applicazioni

Le piattaforme on-premise No-code si concentrano sulla fornitura di funzionalità di sviluppo rapido delle applicazioni mantenendo la capacità di ospitare le applicazioni internamente. Funzionalità come componenti e modelli riutilizzabili, collaborazione in tempo reale e test e distribuzione automatizzati semplificano il processo di sviluppo senza compromettere i vantaggi dell'hosting in sede.

AppMaster: una soluzione No-Code per lo sviluppo interno

AppMaster è una potente piattaforma no-code che offre una soluzione completa per le aziende che cercano un'opzione on-premise per le proprie esigenze di sviluppo di applicazioni.

Supporto per backend, Web e applicazioni mobili

AppMaster utilizza un'interfaccia visiva per supportare lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. La piattaforma può generare applicazioni server con Go (golang), applicazioni web con framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili utilizzando Kotlin , Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

Codice sorgente ed esportazione di file binari

Con l'abbonamento Enterprise, AppMaster consente alle aziende di ottenere il codice sorgente e i file binari eseguibili per le proprie applicazioni, consentendo loro di ospitare applicazioni e database in sede per maggiore sicurezza e personalizzazione.

Progettista della BP visiva

AppMaster è dotato di un designer visivo di processi aziendali (BP) , che semplifica la creazione della logica aziendale di applicazioni backend, Web e mobili. I Web BP vengono eseguiti all'interno del browser dell'utente, garantendo un'esperienza applicativa reattiva e interattiva.

Rapida rigenerazione ed eliminazione del debito tecnico

AppMaster rigenera le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, eliminando il debito tecnico. Con ogni modifica, i clienti possono generare nuove applicazioni in meno di 30 secondi, con il risultato di un processo di sviluppo delle applicazioni più rapido ed economico.

Integrazione con database compatibili con PostgreSQL

Le applicazioni AppMaster funzionano con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, offrendo flessibilità e compatibilità con varie soluzioni di gestione dei dati.

Scalabilità per casi d'uso aziendali e a carico elevato

Grazie alla natura stateless delle applicazioni backend generate con Go, AppMaster offre una scalabilità impressionante per le grandi imprese e i casi d'uso ad alto carico. La piattaforma no-code di AppMaster offre una soluzione completa per le aziende che cercano un'alternativa on-premise all'hosting basato su cloud.

Grazie a funzionalità avanzate, design intuitivo e scalabilità, le aziende possono sfruttare questo potente strumento per semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni mantenendo il controllo sui dati e sull'infrastruttura.

Casi d'uso di successo per No-Code on-premise

Le soluzioni on-premise No-code forniscono potenti opzioni di sviluppo di applicazioni che possono essere molto vantaggiose per numerosi settori. Consentendo alle aziende di ospitare applicazioni sulla propria infrastruttura e di mantenere il controllo sui dati sensibili, queste piattaforme soddisfano i requisiti specifici di vari campi. Ecco alcuni casi d'uso interessanti per soluzioni on-premise no-code.

Servizi finanziari

Il settore dei servizi finanziari è soggetto a rigide normative in materia di sicurezza e conformità dei dati. Gli istituti finanziari possono sviluppare applicazioni personalizzate che offrono il controllo completo sull'archiviazione e sulla sicurezza dei dati optando per una soluzione on-premise no-code. Banche, cooperative di credito e compagnie assicurative possono personalizzare le proprie applicazioni per soddisfare specifici requisiti normativi mantenendo un elevato livello di protezione dei dati.

L'abbonamento Enterprise di AppMaster, ad esempio, consente ai fornitori di servizi finanziari di ricevere il codice sorgente e i file binari eseguibili, consentendo loro di ospitare applicazioni on-premise. Ciò garantisce il rispetto degli standard di settore e un ambiente altamente sicuro per le informazioni sensibili.

Assistenza sanitaria

Le organizzazioni sanitarie devono mantenere protocolli rigorosi relativi alla privacy e al trattamento dei dati. Le piattaforme no-code on-premise consentono agli operatori sanitari di creare applicazioni conformi alle rigorose leggi sulla privacy medica, come l'HIPAA negli Stati Uniti.

Con una piattaforma no-code personalizzabile come AppMaster, le strutture sanitarie possono creare, archiviare e gestire le cartelle cliniche dei pazienti garantendo nel contempo il rispetto degli standard di settore. Dalle cartelle cliniche elettroniche (EMR) alle applicazioni di telemedicina, le soluzioni no-code forniscono una base sicura ed economica per lo sviluppo della tecnologia sanitaria.

Agenzie governative e difesa

Le agenzie governative e le organizzazioni della difesa richiedono tecnologie affidabili e sicure che siano conformi a numerose politiche e linee guida. Le soluzioni on-premise no-code sono ideali perché offrono la flessibilità necessaria per creare applicazioni personalizzate senza compromettere le informazioni sensibili.

Distribuendo applicazioni no-code sulla propria infrastruttura, le agenzie possono proteggere la sicurezza nazionale e i dati sulla privacy dei cittadini mantenendo il pieno controllo sulle risorse del server e sullo spazio di archiviazione. Queste misure di sicurezza potenziate consentono alle organizzazioni governative di sviluppare rapidamente applicazioni che soddisfano le esigenze specifiche dei propri utenti rispettando al contempo rigide normative.

Tendenze e innovazioni future

Nell’ambito dello sviluppo interno, il futuro è segnato dall’integrazione di tecnologie all’avanguardia e dall’evoluzione delle piattaforme no-code on-premise. Diversi fattori chiave modellano la traiettoria di questi progressi.

Tecnologie emergenti che plasmano il futuro dello sviluppo interno

Si prevede che i prossimi anni testimonieranno l’integrazione delle tecnologie emergenti nelle pratiche di sviluppo interno. L’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale (AI) sono destinati a diventare strumentali, consentendo alle piattaforme no-code di generare autonomamente applicazioni complesse e sofisticate. Ciò rappresenta uno spostamento verso un approccio più intelligente e automatizzato allo sviluppo di app, riducendo gli sforzi manuali e accelerando l’innovazione.

Sviluppi previsti nelle piattaforme on-premise No-Code

Sul fronte delle piattaforme no-code on-premise, si prevedono numerosi sviluppi volti a ridefinire il settore. La collaborazione è un tema centrale, con le piattaforme che si evolvono per integrarsi perfettamente con gli strumenti collaborativi. Questo cambiamento garantisce un processo di sviluppo più interconnesso e snello, coinvolgendo le parti interessate di vari dipartimenti nella progettazione e nell'iterazione dell'applicazione.

Inoltre, sono all’orizzonte miglioramenti della sicurezza, concentrati sulla crittografia avanzata, sulla conformità agli standard di settore e sui controlli degli accessi. Queste misure mirano a rafforzare le soluzioni interne no-code, affrontando le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e alla conformità normativa.

Considerazioni principali quando si sceglie una soluzione locale No-Code

Quando si valuta quale soluzione on-premise no-code adottare per la propria azienda, è necessario considerare diversi fattori per prendere una decisione ben informata. Ecco le principali considerazioni per la scelta della piattaforma giusta.

Sicurezza e conformità dei dati

Scegliere una piattaforma no-code che offra forti funzionalità di sicurezza è essenziale, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili. Cerca soluzioni on-premise che consentano sviluppo e distribuzione sicuri, consentendoti di rispettare le leggi sulla protezione dei dati e i requisiti normativi. Controlla se la piattaforma fornisce funzionalità di personalizzazione per aderire a politiche specifiche, come GDPR , HIPAA o PCI-DSS.

Funzionalità di integrazione

Assicurati che la piattaforma scelta fornisca un'integrazione perfetta con i sistemi e le applicazioni esistenti. Collegare la tua soluzione no-code ad altri strumenti, come CRM , ERP o sistemi di analisi, è fondamentale. Esamina le capacità di integrazione della piattaforma e valuta se sono disponibili connettività API, webhooks o connettori personalizzati.

Scalabilità e prestazioni

La scalabilità è fondamentale per qualsiasi piattaforma software, soprattutto quando si seleziona una soluzione on-premise no-code. Valuta la capacità della soluzione di soddisfare le crescenti esigenze della tua azienda, sia in termini di complessità delle applicazioni che di capacità delle risorse. Esamina le capacità prestazionali della piattaforma e assicurati che sia progettata per gestire casi d'uso ad alto carico, soprattutto se prevedi di sviluppare applicazioni ad uso intensivo di risorse.

Funzionalità di collaborazione degli utenti

Valutare le funzionalità collaborative all'interno della piattaforma. Alcune soluzioni no-code forniscono collaborazione in tempo reale tra i membri del team, facilitando la discussione e il monitoraggio dei progressi. Inoltre, assicurati che la piattaforma fornisca il controllo della versione, consentendoti di tenere traccia delle modifiche apportate a un'applicazione nel tempo.

Costo

Infine, considera il costo della soluzione locale no-code scelta. Assicurati di considerare le spese di hardware e configurazione, che possono essere più elevate per le opzioni in sede. Valuta i vantaggi offerti dalla piattaforma rispetto ai tuoi vincoli di budget e ricorda che il rapporto costo-efficacia a lungo termine è fondamentale.

La scelta di una soluzione on no-code come AppMaster può fornire alla tua azienda la flessibilità, la sicurezza e la personalizzazione necessarie per soddisfare i requisiti specifici del settore. Comprendendo i punti di forza delle opzioni di sviluppo on-premise e le considerazioni da fare quando si sceglie la piattaforma giusta, puoi soddisfare meglio le esigenze in evoluzione della tua azienda. Questo vantaggio interno può trasformare il processo di sviluppo delle applicazioni della tua organizzazione, offrendo vantaggi unici rispetto alle alternative basate sul cloud.