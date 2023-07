O surgimento das plataformas Low-code

O sector da tecnologia sempre se caracterizou pelo ritmo acelerado da inovação, pelas tendências transformadoras e pela perturbação incessante. Uma nova era de programação surgiu graças às plataformas low-code, uma tecnologia disruptiva que reduz radicalmente a quantidade de codificação necessária para desenvolver aplicações.

Low-code As plataformas surgiram como uma resposta à crescente procura de desenvolvimento de software no meio de uma escassez de programadores qualificados. As organizações precisavam de uma forma de desenvolver aplicações de forma rápida, eficiente e a um custo mais baixo. As ferramentas Low-code proporcionam um ambiente altamente visual e de fácil utilização, onde tanto os programadores como os não programadores podem drag-and-drop elementos, criar fluxos de trabalho, conceber interfaces e construir aplicações completas com um mínimo de codificação.

Estas plataformas fomentam o aparecimento de "programadores cidadãos", indivíduos que não são programadores profissionais mas que podem criar aplicações funcionais através de interfaces gráficas fáceis de utilizar das plataformas low-code. Democratizam o processo de codificação e incentivam a inovação a todos os níveis de uma organização. Um dos líderes neste campo emergente é AppMaster.io, uma plataforma sem código que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis utilizando ferramentas visuais e mecanismos de arrastar e largar.

A importância crescente das aplicações móveis

As aplicações móveis tornaram-se cada vez mais vitais na esfera digital atual. As empresas de todas as dimensões e sectores estão a reconhecer a importância crescente das aplicações móveis para interagir eficazmente com os seus clientes. As aplicações móveis oferecem inúmeras vantagens tanto para as empresas como para os utilizadores finais. Para as empresas, as aplicações móveis fornecem um canal direto para se ligarem e interagirem com o seu público-alvo, permitindo um marketing personalizado, um maior envolvimento dos clientes e uma maior fidelidade à marca.

Além disso, as aplicações móveis permitem que as empresas recolham dados e informações valiosos sobre os utilizadores para tomarem decisões baseadas em dados e aperfeiçoarem as suas estratégias. Para os utilizadores finais, as aplicações móveis oferecem conveniência, acessibilidade e acesso instantâneo a produtos, serviços e informações. Desde compras e entretenimento a serviços bancários e cuidados de saúde, as aplicações móveis simplificam os processos, poupam tempo e proporcionam uma experiência de utilizador perfeita. À medida que a utilização móvel continua a crescer, as empresas que adoptam as aplicações móveis estão melhor posicionadas para se manterem competitivas e satisfazerem as necessidades em evolução dos seus clientes.

Low-Code e desenvolvimento de aplicações móveis

O desenvolvimento de aplicações móveis tem sido tradicionalmente uma tarefa complexa e morosa, exigindo um elevado grau de competência e conhecimentos de programação. Este facto tem frequentemente atrasado o processo, aumentando os custos e atrasando a implementação. No entanto, o advento das plataformas low-code está a revolucionar este campo. Com uma plataforma de desenvolvimento low-code, a criação de aplicações móveis torna-se significativamente mais rápida e fácil. Reduz a complexidade, permitindo que os programadores criem aplicações utilizando interfaces visuais, modelos pré-construídos e codificação automatizada. Isto acelera significativamente os prazos de desenvolvimento, permitindo às empresas implementar novas aplicações no mercado mais rapidamente do que nunca.

Além disso, as plataformas low-code suportam o desenvolvimento de aplicações multiplataforma. Os programadores podem criar uma aplicação uma vez e implantá-la em várias plataformas, como iOS, Android e a Web. Este aspeto de compatibilidade elimina a necessidade de várias equipas trabalharem separadamente na mesma aplicação para diferentes plataformas. Dada a explosão de dispositivos móveis e utilizadores a nível global, o papel do low-code no desenvolvimento de aplicações móveis nunca foi tão crucial.

Vantagens das plataformas de baixo código no desenvolvimento de aplicações móveis

Low-code As plataformas de baixo código trazem uma infinidade de benefícios para o desenvolvimento de aplicações móveis. Aqui estão algumas das principais vantagens.

Implementação mais rápida

Low-code As plataformas permitem um processo rápido de prototipagem e implementação. Esta é uma vantagem significativa no mundo empresarial acelerado de hoje, onde ser o primeiro a chegar ao mercado pode ser um fator crítico de sucesso.

Eficiência de custos e tempo

Com a automatização das tarefas de codificação e a capacidade de reutilizar código em toda a plataforma, o low-code acelera o processo de desenvolvimento, reduzindo os custos globais de desenvolvimento de uma aplicação. Também requer uma equipa técnica mais pequena, o que reduz ainda mais os custos de desenvolvimento.

Flexibilidade

A utilização de modelos e componentes pré-construídos não prende os programadores a uma estrutura ou design específicos. Os programadores têm a liberdade de personalizar a aplicação de acordo com as suas necessidades. As alterações e actualizações também podem ser implementadas mais confortavelmente e a um ritmo mais rápido.

Escalabilidade

Low-code As plataformas garantem que as aplicações são escaláveis e podem lidar com o crescimento ao longo do tempo. Isto garante que, à medida que a sua base de utilizadores cresce, a sua aplicação continuará a ter um bom desempenho.

Em resumo, as plataformas low-code e no-code como a AppMaster.io fornecem uma solução que permite o desenvolvimento rápido, eficaz e económico de aplicações móveis. Ao reduzir significativamente o tempo e os recursos necessários para desenvolver uma aplicação móvel, estão a transformar a indústria tecnológica.

Superar os desafios com o desenvolvimento de aplicações móveis com pouco código

Low-code O desenvolvimento de aplicações móveis de baixo código surgiu como uma abordagem poderosa para o desenvolvimento de aplicações móveis, permitindo uma criação mais rápida e eficiente de aplicações móveis. No entanto, existem alguns desafios que os programadores podem enfrentar quando adoptam low-code para o desenvolvimento de aplicações móveis:

Limitações de personalização e complexidade: Um desafio no desenvolvimento de aplicações móveis em low-code é lidar com as preocupações sobre as limitações de personalização e complexidade. Embora as plataformas low-code forneçam componentes e modelos pré-construídos, pode haver casos em que sejam necessárias personalizações específicas para satisfazer requisitos de aplicações específicos. Os programadores precisam de avaliar cuidadosamente a flexibilidade da plataforma low-code escolhida e garantir que esta pode acomodar as suas necessidades de personalização. Ao compreenderem as limitações da plataforma e ao tirarem partido das suas capacidades de forma eficaz, os programadores podem ultrapassar os desafios de personalização e criar aplicações móveis personalizadas.

Low-code O desenvolvimento de aplicações móveis traz inúmeros benefícios, mas também coloca alguns desafios. Ao abordar eficazmente as limitações de personalização e complexidade, garantindo a segurança e a privacidade dos dados e concentrando-se no desempenho e na otimização, os programadores podem ultrapassar estes desafios e aproveitar o poder da low-code para criar aplicações móveis de sucesso. Com o planeamento adequado, a tomada de decisões estratégicas e a adesão às melhores práticas, o desenvolvimento de low-code pode ser um divisor de águas na indústria de desenvolvimento de aplicações móveis.



Estudo de caso: AppMaster.io em ação

Entre o amplo espetro de low-code e no-code plataformas disponíveis hoje, AppMaster.io destaca-se como uma solução abrangente, perfeita e fácil de usar. Estabelecido em 2020, AppMaster.io rapidamente ganhou destaque na arena de desenvolvimento no-code e low-code. Poderosa e versátil, AppMaster.io é uma plataforma concebida para acelerar os processos envolvidos na criação de backends de servidor, aplicações Web e móveis.

A diferença significativa em relação à grande maioria das outras plataformas de baixo código/no-code é o facto de permitir que os clientes construam visualmente modelos de dados e determinem a lógica comercial, conhecida na plataforma como "Processos comerciais", utilizando um BP Designer visual. As funcionalidades da plataforma vão muito mais além, incluindo a criação de API REST, Endpoints WebSocket e criação de IU interactiva através de um simples mecanismo drag-and-drop. Ao contrário de outras plataformas, as aplicações da AppMaster.io são sempre geradas de raiz sempre que são feitas alterações, garantindo a eliminação de dívida técnica. Para dar um exemplo, considere uma pequena empresa que pretende melhorar os seus processos com uma aplicação móvel Android, mas não tem orçamento para contratar uma equipa de desenvolvimento inteira.

Com a plataforma fácil de utilizar do AppMaster.io, o proprietário da empresa pode criar rapidamente a aplicação a partir do zero, mesmo com conhecimentos técnicos mínimos. Um utilizador começa por construir visualmente os modelos de dados e delinear a lógica empresarial através de Processos Empresariais (BPs). A IU da aplicação móvel é construída com componentes drag-and-drop que são personalizáveis e flexíveis. Quando o processo de conceção estiver concluído, premir o botão "Publicar" compila, testa e implementa sequencialmente a aplicação recém-criada. Como prova da escalabilidade da plataforma, as aplicações desenvolvidas através de AppMaster.io podem associar-se a qualquer base de dados compatível com Postgresql como base de dados primária e são alimentadas por Go (golang), uma linguagem de elevado desempenho que contribui para a incrível escalabilidade do software.

Em reconhecimento de suas capacidades, AppMaster.io tem sido consistentemente apresentado pelo G2, um mercado de tecnologia líder, como um High Performer em várias categorias como No-code Plataformas de desenvolvimento, Desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), Gerenciamento de API, Drag&Drop App Builders, Design de API e Plataformas de desenvolvimento de aplicativos - de 2022 até agora. Além disso, o G2 nomeou AppMaster.io como um líder momentâneo em No-Code Plataformas de desenvolvimento para a primavera de 2023 e inverno de 2023.

O futuro do desenvolvimento de aplicações móveis com Low-Code

O crescimento exponencial de low-code e no-code soluções como AppMaster.io denota uma mudança mais ampla no setor de tecnologia, significando um futuro brilhante para o desenvolvimento de aplicativos móveis usando low-code plataformas. Um fator importante na utilização cada vez mais generalizada das plataformas low-code é o crescimento dos "programadores cidadãos". Estes indivíduos possuem competências básicas de programação, mas não possuem os conhecimentos alargados normalmente necessários para a programação de alto nível. Com as plataformas low-code, podem desenvolver aplicações funcionais de forma independente.

A escalabilidade oferecida por plataformas como AppMaster.io significa que no-code não é apenas uma solução para pequenas empresas e programadores individuais. Cada vez mais entidades de nível empresarial estão a reconhecer os benefícios e a utilizar estas plataformas para as suas estratégias de desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento real, as tendências emergentes, como os Progressive Web Apps (PWAs) e as aplicações wearable, podem cooperar na perfeição com o desenvolvimento low-code. À medida que as soluções low-code e no-code evoluem, espera-se que incorporem ferramentas de IA e de aprendizagem automática, conduzindo a um desenvolvimento de aplicações ainda mais avançado e inteligente.

Além disso, com as empresas a acelerarem as suas jornadas de transformação digital após a pandemia, é provável que o aumento da procura de desenvolvimento de aplicações móveis continue inabalável. Neste cenário, a adoção de plataformas low-code deverá disparar ainda mais, reafirmando a sua importância como uma componente crítica do futuro do desenvolvimento de aplicações móveis. Por último, como demonstra a abordagem da AppMaster.io à geração de aplicações, estas plataformas podem desempenhar um papel significativo na eliminação do problema da dívida técnica - uma questão que tem atormentado o desenvolvimento de software durante anos.

Em conclusão, à medida que as plataformas low-code e no-code continuam a transformar a indústria de desenvolvimento de aplicações móveis, as pequenas empresas, as empresas e os cidadãos programadores podem esperar um futuro em que a criação de aplicações eficientes, escaláveis e de elevado desempenho seja um processo acessível e simples.