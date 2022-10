Como criar uma aplicação como a CNN?

A criação de uma aplicação como a CNN implica primeiro definir o objectivo e a funcionalidade da aplicação. Irá concentrar-se na entrega de notícias de última hora, fornecendo análises aprofundadas e artigos de opinião, ou uma combinação de ambos? Uma vez determinado, o passo seguinte é determinar a tecnologia e plataforma necessárias para a aplicação, como por exemplo se estará disponível no iOS ou Android, ou em ambos. O design e a interface do utilizador da aplicação devem ser planeados, considerando factores como o layout, a navegação e os visuais.

É importante considerar estratégias de monetização para a aplicação, quer esta inclua subscrições pagas ou publicidade. A manutenção e as actualizações contínuas serão também necessárias para assegurar que a aplicação funcione sem problemas e continue a satisfazer as necessidades dos seus utilizadores.

Como funciona a aplicação da CNN?

A aplicação CNN permite aos utilizadores o acesso a notícias de última hora e a notícias de topo a nível mundial. Os utilizadores podem personalizar a sua página inicial, seleccionando tópicos específicos e regiões de interesse. A aplicação também apresenta streaming ao vivo de programas e eventos especiais da CNN, bem como videoclipes e podcasts a pedido. Além disso, os utilizadores podem guardar artigos para leitura offline e partilhar as notícias com amigos através de plataformas de comunicação social. A aplicação CNN fornece uma fonte conveniente e abrangente para se manter informado sobre os eventos actuais.

Principais características que deve acrescentar para criar uma aplicação de notícias como a CNN

Alertas de notícias de última hora

No mundo das notícias de ritmo acelerado, as notícias de última hora podem acontecer a qualquer momento. O fornecimento de alertas de notícias de última hora aos utilizadores assegura que estes estejam sempre actualizados sobre os últimos desenvolvimentos

Recomendações de conteúdo personalizado

Cada pessoa tem interesses e preferências diferentes em termos de tópicos de notícias. Oferecer recomendações de conteúdo personalizadas baseadas no comportamento passado de um utilizador e preferências escolhidas permite-lhe descobrir facilmente artigos noticiosos relevantes

Capacidades de partilha social

Partilhar artigos com amigos e colegas é um aspecto importante do consumo de notícias. Incluindo a possibilidade de os utilizadores partilharem facilmente artigos através das redes sociais ou plataformas de mensagens ajuda a aumentar a visibilidade tanto para a aplicação como para o artigo que está a ser partilhado.

Transmissão ao vivo

A oferta de streaming ao vivo de eventos e notícias permite aos utilizadores manterem-se informados em tempo real

Comentários e discussão dos utilizadores

Permitir que os utilizadores comentem e discutam artigos uns com os outros fomenta um sentido de comunidade e melhora a experiência geral do utilizador

Conteúdo multimédia

Além de artigos escritos, a incorporação de vídeos, podcasts, e outras formas de conteúdo multimédia permite uma experiência mais dinâmica e envolvente para o utilizador. Permite também cobrir notícias em vários formatos diferentes

Múltiplas opções linguísticas

Atingir uma audiência global significa oferecer conteúdos em múltiplas línguas. Proporcionar a opção aos utilizadores de verem os artigos noticiosos na sua língua preferida aumenta a acessibilidade e alarga a base de utilizadores potenciais

Capacidade de leitura fora de linha

Em certas situações, tais como estar num voo ou numa área com acesso limitado à Internet, a capacidade de descarregar e ler artigos offline é crucial para manter os utilizadores sempre informados

Perfis de utilizador

Permitir aos utilizadores criar perfis personalizados permite-lhes guardar e aceder facilmente aos seus artigos favoritos, bem como personalizar as suas preferências de alimentação e notificação de notícias

Integração de anúncios

A inclusão de anúncios na aplicação é uma óptima forma de gerar receitas e apoiar o desenvolvimento e melhoria contínua da aplicação. No entanto, é importante equilibrar a colocação de anúncios de modo a não perturbar a experiência do utilizador

Compatibilidade multiplataforma

Odesenvolvimento da aplicação para funcionar em múltiplas plataformas, tais como iOS, Android, e desktop permite uma maior base de utilizadores potenciais e uma maior comodidade para os utilizadores. Também aumenta a capacidade de descoberta, já que a aplicação pode ser facilmente encontrada em várias lojas de aplicações.

Como criar uma aplicação como a CNN?

Para criar uma aplicação como a CNN, o primeiro passo é decidir sobre as características e funcionalidades específicas que deseja que a sua aplicação tenha. Isto inclui decidir que tipo de conteúdo será apresentado na aplicação (por exemplo, notícias, entretenimento, desporto) e como os utilizadores irão navegar através da aplicação (por exemplo, categorias, função de pesquisa).

A seguir, será necessário conceber a interface do utilizador e criar wireframes para planear o layout e o fluxo da aplicação. Uma vez finalizado o design, é altura de começar a construir a aplicação utilizando uma linguagem de programação como Java ou Swift. Durante esta fase de desenvolvimento, é importante testar regularmente a aplicação em múltiplos dispositivos para garantir o seu correcto funcionamento.

Quando a aplicação estiver pronta, terá de ser submetida para aprovação em lojas de aplicação como a Apple App Store ou a Google Play Store. A comercialização e promoção da aplicação será também crucial para ganhar utilizadores e destacar-se dos concorrentes. Isto pode envolver a promoção através das redes sociais, publicidade, e o alcance de potenciais parcerias e colaborações.

Actualizações e melhorias contínuas baseadas no feedback dos utilizadores serão também importantes na manutenção de uma aplicação bem sucedida e popular como a CNN. Criar uma aplicação como a CNN envolve muitos esforços de planeamento, desenvolvimento e promoção, mas pode, em última análise, resultar num grande sucesso para a sua marca.

Quanto custa a construção de uma aplicação como a CNN?

O custo de construir uma aplicação semelhante à CNN pode variar muito dependendo de vários factores, incluindo a complexidade das características e funcionalidade da aplicação, o nível de experiência da equipa de desenvolvimento, e a(s) plataforma(s) sobre a(s) qual(is) a aplicação será construída. Em geral, pode custar entre $50.000 e mais de $500.000. É importante considerar os custos contínuos de manutenção e actualização da aplicação. Estas despesas podem somar-se ao longo do tempo e devem ser tidas em conta no orçamento global para o desenvolvimento da aplicação. Construir uma aplicação bem sucedida como a CNN requer um investimento financeiro considerável, uma forte compreensão do público-alvo e das suas necessidades, e um plano sólido para a comercialização e promoção da aplicação. Mas se não tiver tal orçamento e a ideia de criar a sua própria aplicação não o deixa ir, preste atenção ao construtor da aplicação AppMaster. Com ele, poupará até 80% do orçamento.

Quanto tempo vai demorar?

O tempo necessário para criar uma aplicação como a CNN variará dependendo de vários factores, incluindo a complexidade das características desejadas, o tamanho e o nível de experiência da equipa de desenvolvimento, e os recursos disponíveis. Pode levar desde vários meses a mais de um ano para concluir um projecto deste tipo. No entanto, podem ser feitas melhorias e actualizações contínuas após o lançamento para melhorar continuamente a experiência do utilizador. Em geral, é importante concentrar-se na criação de um produto de alta qualidade em vez de se apressar a cumprir uma linha temporal específica. É importante recolher continuamente o feedback dos utilizadores e fazer alterações com base nas suas necessidades e desejos. O sucesso de um aplicativo como a CNN dependerá da forma como satisfaça as necessidades do seu público. Portanto, a criação de uma experiência abrangente e de fácil utilização deve ser uma prioridade máxima para a equipa de desenvolvimento. AppMaster também o ajudará com o time-to-market.

No-code solução

A criação de uma aplicação como a CNN pode ser conseguida sem codificação, utilizando uma plataforma como Appmater.io. Com a sua drag-and-drop os utilizadores podem facilmente criar o layout e desenho desejado para a sua aplicação. A plataforma oferece opções de integração para várias fontes de media. Em geral, a AppMaster oferece uma solução simples e conveniente para criar uma aplicação como a CNN, sem necessidade de escrever qualquer código.