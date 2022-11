Como construir uma aplicação como Swiggy?

Swiggy é uma aplicação popular de entrega de comida na Índia que permite aos utilizadores encomendar comida dos seus restaurantes preferidos e fazê-la chegar directamente à sua porta. A aplicação está disponível em aparelhos Android e iOS e é fácil de usar. Basta entrar com o seu número de telefone, seleccionar o restaurante de onde pretende encomendar e escolher a sua comida. Uma vez efectuada a sua encomenda, pode acompanhar o estado da entrega em tempo real, para saber exactamente quando a sua comida chegará. Além disso, com Swiggy Pay, pode pagar a sua encomenda directamente através da aplicação, tornando todo o processo ainda mais simples. Quer esteja à procura de uma refeição rápida à hora do almoço ou de um lanche à noite, Swiggy é a solução perfeita.

Características de topo que deve acrescentar a uma aplicação como Swiggy

Quando se trata de serviços de entrega de alimentos, Swiggy é uma das opções mais populares e fiáveis por aí. Com a sua vasta selecção de restaurantes, processo de encomenda rápido e eficiente, e serviço de entrega fiável, Swiggy tornou-se rapidamente numa das aplicações mais populares para conseguir que o jantar ou almoço seja entregue à sua porta.

No entanto, com tantas outras aplicações e serviços de entrega de alimentos disponíveis, como pode certificar-se de que a sua aplicação se destaca da multidão? Para o ajudar a iniciar a sua própria aplicação de entrega de alimentos, aqui estão algumas características de topo que deve definitivamente acrescentar:

Selecção de restaurantes à escolha

Uma das principais razões que as pessoas adoram Swiggy é a sua vasta selecção de restaurantes que podem ser encomendados. Quer esteja à procura de uma pizza rápida ou queira encomendar sushi e comida tailandesa, Swiggy tem tudo. A sua aplicação deve oferecer a mesma variedade, assegurando que os seus utilizadores tenham uma grande escolha de restaurantes.

Processo de encomenda fácil e eficiente

Outra grande característica da Swiggy é o seu processo de encomenda fácil e racionalizado. Os utilizadores podem navegar por restaurantes, ver críticas, adicionar artigos ao seu carrinho, e colocar as suas encomendas em apenas alguns cliques. A sua aplicação deve ter o mesmo tipo de processo de encomenda rápido e simples para que os utilizadores possam obter os seus alimentos da sua aplicação com o mínimo esforço.

Entrega rápida e fiável

Para além de uma grande selecção de restaurantes, Swiggy também se orgulha de prazos de entrega rápidos e eficientes. Quando encomenda alimentos através da aplicação, pode contar com a sua entrega em tempo recorde, muitas vezes dentro de 30 minutos ou menos, dependendo do local onde vive. Para acompanhar a sua concorrência, a sua aplicação de entrega de alimentos deve também oferecer tempos de entrega rápidos e fiáveis, para que os utilizadores possam obter as suas refeições sem esperar horas.

Localização em tempo real

Para além da entrega rápida, Swiggy também oferece rastreio em tempo real da sua encomenda, dando-lhe actualizações constantes sobre onde se encontra a sua comida e quando esta chegará. Isto significa que pode passar o seu tempo a fazer outras coisas enquanto espera, em vez de se preocupar se a sua comida alguma vez chegará ou não. Para diferenciar a sua aplicação da concorrência e garantir que os utilizadores continuam a voltar para mais, acrescente o rastreio em tempo real para que eles possam facilmente seguir as suas encomendas através da sua aplicação.

Ao adicionar estas características de topo à sua aplicação de entrega de alimentos, pode assegurar-se de que esta se destaca da concorrência e continua a ser uma das opções mais populares por aí. E com milhões de pessoas já a utilizar Swiggy Regularmente, com certeza que descobrirá que a sua própria aplicação de entrega de alimentos é igualmente bem sucedida.

Como construir uma aplicação como Swiggy?

Não é segredo que a indústria de distribuição de alimentos está em plena expansão. Com o aumento de dispositivos móveis e serviços a pedido, é mais fácil para as pessoas receberem os seus alimentos às suas portas. E com o sucesso de aplicações como Swiggyé evidente que existe uma enorme oportunidade para as empresas neste espaço. Portanto, como se constrói uma aplicação como Swiggy? Aqui estão algumas coisas a ter em mente:

Primeiro, terá de identificar o seu mercado-alvo. Para quem está a construir a sua aplicação? Que necessidades terão? Tenha estes factores em mente à medida que desenvolve a sua aplicação.

A seguir, terá de escolher a plataforma certa. Está a construir uma aplicação iOS ou uma aplicação Android? Cada plataforma tem os seus próprios pontos fortes e fracos, portanto escolha a que faz mais sentido para o seu negócio.

Finalmente, terá de considerar a sua estratégia de monetização. Como irá ganhar dinheiro com a sua aplicação? Há várias maneiras de o fazer, mas é importante pensar nisso numa fase inicial do processo.

Tenha estas coisas em mente, e estará bem encaminhado para construir uma aplicação como Swiggy.

Quanto custa a construção de um aplicativo como Swiggy?

O custo do desenvolvimento de uma aplicação como Swiggy dependerá de vários factores, incluindo as características que pretende incluir e as plataformas que pretende visar. No entanto, pode esperar gastar entre $10.000 e $30.000 em custos de desenvolvimento. O preço exacto dependerá das características que pretende incluir e da complexidade da sua aplicação. Pode esperar pagar no extremo inferior do espectro se quiser desenvolver uma aplicação simples com características básicas. No entanto, se pretende desenvolver uma aplicação mais complexa com características avançadas, pode esperar pagar no extremo superior do espectro. Em qualquer dos casos, trabalhar com uma equipa de desenvolvimento respeitável e experiente é importante para assegurar que a sua aplicação é desenvolvida correctamente e satisfaz as suas expectativas.

Para reduzir o orçamento, pode criar uma aplicação utilizando programação visual. Com uma no-code plataforma, pode poupar muito dinheiro e tempo no desenvolvimento.

Quanto tempo vai demorar?

O desenvolvimento de uma aplicação tipo Swiggy levará entre três a seis meses, dependendo das características que pretende incluir e do tamanho da sua equipa. O primeiro passo é determinar quais as características que deseja incluir na sua aplicação. Quer que os clientes possam acompanhar as suas encomendas em tempo real? Ou prefere manter as coisas simples com um sistema básico de encomendas?

Assim que tiver uma ideia das funcionalidades que deseja, é altura de começar a construir a funcionalidade da aplicação. É aqui que a maior parte do tempo de desenvolvimento será gasto, uma vez que cada funcionalidade deve ser codificada e testada. Finalmente, terá de conceber a interface do utilizador da aplicação e ligá-la aos seus sistemas back-end. Enquanto Swiggy é uma aplicação relativamente simples, acrescentando todas estas características levará tempo e exigirá um investimento significativo. No entanto, se feita correctamente, a sua aplicação pode tornar-se a próxima Swiggy.

