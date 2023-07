No domínio do desenvolvimento sem código, o Microsoft Power Apps estabeleceu-se como uma plataforma proeminente, permitindo aos utilizadores criar aplicações empresariais personalizadas sem esforço, sem necessidade de conhecimentos de codificação.

Embora as Power Apps tenham, sem dúvida, proporcionado valor a muitos utilizadores, é importante que as empresas explorem opções alternativas que possam corresponder melhor às suas necessidades e requisitos específicos. Nesta publicação abrangente do blogue, vamos mergulhar no mundo do desenvolvimento no-code e examinar várias alternativas de destaque às Microsoft Power Apps. Ao explorar essas alternativas, as empresas podem tomar decisões informadas sobre a plataforma mais adequada para seus esforços exclusivos de desenvolvimento de aplicativos.

O que é no-code?

No-code O Power Apps refere-se a uma abordagem de desenvolvimento que permite a indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em programação criar aplicações e soluções de software sem escrever código tradicional. Permite aos utilizadores criar aplicações funcionais através de interfaces visuais, componentes de arrastar e largar e modelos ou módulos pré-construídos.

Com as plataformas no-code, os utilizadores podem tirar partido de blocos de construção e lógica pré-existentes, eliminando a necessidade de codificação manual. Esta abordagem permite que os utilizadores empresariais, os especialistas na matéria e os programadores cidadãos contribuam para o processo de desenvolvimento, acelerando a criação de aplicações e reduzindo a dependência de programadores profissionais. As plataformas sem código realçam frequentemente a facilidade de utilização, a prototipagem rápida e a acessibilidade, democratizando o processo de desenvolvimento de software e promovendo a inovação em vários sectores.

Benefícios do desenvolvimento No-Code

No-code O desenvolvimento sem código oferece uma série de vantagens que o tornam uma opção atractiva para organizações e indivíduos que procuram simplificar o processo de desenvolvimento de software. Aqui estão alguns dos principais benefícios da adoção de uma abordagem no-code:

Maior rapidez e agilidade : O desenvolvimento No-code permite aos utilizadores criar aplicações rapidamente, tirando partido de componentes pré-construídos e interfaces visuais. Isto elimina a necessidade de codificação manual, permitindo uma prototipagem rápida, um desenvolvimento iterativo e um tempo de colocação no mercado mais rápido para as soluções de software.

: O desenvolvimento permite aos utilizadores criar aplicações rapidamente, tirando partido de componentes pré-construídos e interfaces visuais. Isto elimina a necessidade de codificação manual, permitindo uma prototipagem rápida, um desenvolvimento iterativo e um tempo de colocação no mercado mais rápido para as soluções de software. Acessibilidade e capacitação melhoradas : as plataformas No-code colmatam a lacuna entre utilizadores técnicos e não técnicos, permitindo que indivíduos com conhecimentos limitados de codificação participem ativamente no processo de desenvolvimento. Esta democratização do desenvolvimento de software permite que os utilizadores empresariais e os especialistas na matéria criem e modifiquem diretamente as aplicações, reduzindo a dependência das equipas de TI e promovendo a inovação a vários níveis de uma organização.

: as plataformas colmatam a lacuna entre utilizadores técnicos e não técnicos, permitindo que indivíduos com conhecimentos limitados de codificação participem ativamente no processo de desenvolvimento. Esta democratização do desenvolvimento de software permite que os utilizadores empresariais e os especialistas na matéria criem e modifiquem diretamente as aplicações, reduzindo a dependência das equipas de TI e promovendo a inovação a vários níveis de uma organização. Eficiência de custos e recursos : O desenvolvimento tradicional de software requer frequentemente investimentos significativos na contratação de programadores qualificados, na realização de formação extensiva e na gestão de processos de codificação complexos. O desenvolvimento em No-code reduz significativamente estes custos, permitindo que os utilizadores não técnicos criem aplicações sem a necessidade de conhecimentos especializados de programação. Isto liberta recursos e orçamentos que podem ser atribuídos a outras iniciativas empresariais críticas.

: O desenvolvimento tradicional de software requer frequentemente investimentos significativos na contratação de programadores qualificados, na realização de formação extensiva e na gestão de processos de codificação complexos. O desenvolvimento em reduz significativamente estes custos, permitindo que os utilizadores não técnicos criem aplicações sem a necessidade de conhecimentos especializados de programação. Isto liberta recursos e orçamentos que podem ser atribuídos a outras iniciativas empresariais críticas. Flexibilidade e agilidade no desenvolvimento iterativo : as plataformas No-code facilitam a modificação e adaptação das aplicações durante o processo de desenvolvimento. As alterações e actualizações podem ser feitas rapidamente sem perturbar a funcionalidade principal, permitindo um desenvolvimento iterativo, ciclos de feedback rápidos e uma melhoria contínua com base nas necessidades dos utilizadores e na evolução dos requisitos.

: as plataformas facilitam a modificação e adaptação das aplicações durante o processo de desenvolvimento. As alterações e actualizações podem ser feitas rapidamente sem perturbar a funcionalidade principal, permitindo um desenvolvimento iterativo, ciclos de feedback rápidos e uma melhoria contínua com base nas necessidades dos utilizadores e na evolução dos requisitos. Testes empíricos e validação : O desenvolvimento em No-code permite a criação rápida de protótipos e a experimentação, permitindo aos utilizadores testar rapidamente ideias de aplicações, fluxos de utilizadores e funcionalidades. Esta abordagem empírica ajuda a recolher o feedback dos utilizadores no início do ciclo de desenvolvimento, garantindo que o produto final satisfaz as expectativas e os requisitos dos utilizadores.

: O desenvolvimento em permite a criação rápida de protótipos e a experimentação, permitindo aos utilizadores testar rapidamente ideias de aplicações, fluxos de utilizadores e funcionalidades. Esta abordagem empírica ajuda a recolher o feedback dos utilizadores no início do ciclo de desenvolvimento, garantindo que o produto final satisfaz as expectativas e os requisitos dos utilizadores. Colaboração e produtividade da equipa: As plataformas No-code fornecem frequentemente funcionalidades de colaboração que permitem que vários utilizadores trabalhem na mesma aplicação em simultâneo. Isto promove o trabalho em equipa, acelera os ciclos de desenvolvimento e aumenta a produtividade geral. Além disso, os utilizadores não técnicos podem comunicar diretamente os seus requisitos, minimizando as interpretações erradas e melhorando a colaboração entre as equipas comerciais e de TI.

No-code O desenvolvimento de software oferece benefícios significativos ao capacitar os utilizadores não técnicos, acelerar os ciclos de desenvolvimento, reduzir os custos e promover a colaboração. A incorporação das plataformas no-code nas estratégias de desenvolvimento de software pode abrir novas oportunidades de inovação, eficiência e agilidade no atual ambiente digital em rápida evolução.

Critérios de avaliação de alternativas

Ao considerar alternativas ao Microsoft Power Apps no desenvolvimento de software, é crucial avaliar vários factores para garantir a adequação correcta às suas necessidades específicas. Aqui estão alguns critérios-chave para avaliar cada alternativa:

Interface do utilizador e experiência do utilizador (UI/UX) : Procure alternativas que ofereçam interfaces intuitivas e visualmente apelativas, permitindo interacções suaves e uma experiência de utilizador perfeita.

: Procure alternativas que ofereçam interfaces intuitivas e visualmente apelativas, permitindo interacções suaves e uma experiência de utilizador perfeita. Capacidades de integração : Avalie a capacidade da alternativa para se integrar com outros sistemas, bases de dados e APIs, assegurando uma troca de dados perfeita e a interoperabilidade com a infraestrutura existente.

: Avalie a capacidade da alternativa para se integrar com outros sistemas, bases de dados e APIs, assegurando uma troca de dados perfeita e a interoperabilidade com a infraestrutura existente. Personalização e flexibilidade : Considere o nível de personalização e flexibilidade oferecido pela alternativa. Esta deve permitir que os programadores adaptem as aplicações de acordo com requisitos específicos e acomodem processos empresariais únicos.

: Considere o nível de personalização e flexibilidade oferecido pela alternativa. Esta deve permitir que os programadores adaptem as aplicações de acordo com requisitos específicos e acomodem processos empresariais únicos. Segurança e conformidade : Avalie os recursos de segurança da alternativa, a criptografia de dados e a conformidade com os regulamentos do setor, como GDPR ou HIPAA. Certifique-se de que cumpre os requisitos de proteção de dados e privacidade da sua organização.

: Avalie os recursos de segurança da alternativa, a criptografia de dados e a conformidade com os regulamentos do setor, como GDPR ou HIPAA. Certifique-se de que cumpre os requisitos de proteção de dados e privacidade da sua organização. Custo e licenciamento: Avalie os modelos de preços e as opções de licenciamento oferecidos por cada alternativa. Considere factores como custos iniciais, taxas de subscrição, escalabilidade e quaisquer custos adicionais para funcionalidades ou serviços de suporte.

Ao considerar cuidadosamente estes critérios, pode tomar uma decisão informada e escolher uma alternativa que se alinhe com os seus objectivos de desenvolvimento e melhore o processo geral de desenvolvimento de software.

AppSheet

A AppSheet é uma plataforma no-code que permite às empresas criar e implementar aplicações móveis utilizando fontes de dados como o Google Sheets, o Excel e o SQL Server. Tem uma interface de fácil utilização e drag-and-drop funcionalidades que facilitam aos utilizadores a criação de aplicações personalizadas para as suas organizações. Com a AppSheet, as empresas podem criar aplicações para várias funções, como controlo de tempo, gestão de inventário e gestão de vendas.

AppMaster

AppMaster O AppMaster é outra poderosa plataforma no-code que as empresas podem considerar como uma alternativa ao Microsoft Power Apps. Com o AppMaster, os utilizadores podem criar visualmente modelos de dados, lógica empresarial, IU para aplicações Web, backend e móveis. AppMaster O drag-and-drop BP Designer da Microsoft ajuda os utilizadores a criar processos empresariais de forma rápida e eficiente. Além disso, o AppMaster gera código-fonte para as aplicações, compila-as, executa testes e implementa-as na nuvem. Este processo ajuda as empresas a reduzir o tempo e os recursos necessários para desenvolver e implementar as suas aplicações.

Ao contrário de muitas outras plataformas no-code que geram código para ambientes de tempo de execução interpretados, como o Javascript, o AppMaster gera executáveis compilados para aplicações de backend sem estado utilizando Go. Esta abordagem fornece uma solução mais eficiente e escalável para as empresas, especialmente para casos de utilização empresariais e de elevada carga. AppMaster também gera aplicações Web com Vue3 e JS/TS e aplicações móveis com a sua estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Isto permite às empresas criar aplicações totalmente interactivas com IU e lógica personalizáveis sem submeter novas versões às lojas de aplicações.

Outra vantagem significativa do AppMaster é a sua capacidade de gerar automaticamente documentação para o servidor endpoints e scripts de migração de esquemas de bases de dados. Isto ajuda as empresas a acompanhar os diferentes componentes das suas aplicações e a melhorar a colaboração entre os membros da equipa. Além disso, o AppMaster utiliza qualquer base de dados compatível com PostgreSQL como base de dados principal, garantindo que as empresas podem escolher o fornecedor de bases de dados que melhor lhes convém.

AppMaster O oferece seis tipos de subscrições, incluindo uma subscrição gratuita para aprender e explorar a plataforma. Os planos empresariais oferecem mais recursos por contentor, vários microsserviços de backend e a capacidade de obter ficheiros binários e alojar no local. Os planos empresariais oferecem código-fonte para os aplicativos e planos totalmente configuráveis. AppMaster também oferece ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

Em resumo, AppMaster é uma plataforma no-code que oferece às empresas uma gama de funcionalidades e vantagens para criar aplicações personalizadas de forma eficiente. A sua abordagem de backend compilada, a IU móvel orientada para o servidor e a documentação abrangente fazem dela uma das soluções no-code mais escaláveis, eficientes e económicas disponíveis atualmente no mercado.

Betty Blocks

Betty Blocks é uma plataforma baseada na nuvem que permite às empresas criar aplicações personalizadas sem qualquer conhecimento de codificação. Fornece drag-and-drop funcionalidades que tornam o desenvolvimento de aplicações mais rápido e mais eficiente. A Betty Blocks também oferece blocos pré-construídos que podem ser usados para criar aplicações para várias funções, como finanças e RH. Além disso, possui um poderoso motor de fluxo de trabalho que permite às empresas automatizar os seus processos.

Appian

Appian é uma plataforma low-code que permite às empresas criar aplicações personalizadas. A Appian oferece drag-and-drop funcionalidades para construir interfaces e um modelador de processos visuais para criar fluxos de trabalho. Os utilizadores também podem tirar partido das capacidades de IA da Appian para automatizar e melhorar as suas aplicações. A Appian é adequada para empresas que procuram criar aplicações complexas que requerem integração com várias fontes de dados.

Monday.com

Monday.com é uma plataforma baseada na nuvem que oferece uma interface visual e intuitiva para as empresas criarem fluxos de trabalho personalizados, gestão de processos, colaboração e software de gestão de projectos. Tem uma interface drag-and-drop simples que permite às empresas criar aplicações de fluxo de trabalho personalizadas que podem ser facilmente modificadas ou actualizadas. Com o Monday.com, as empresas podem gerir os seus projectos, acompanhar tarefas e colaborar com os membros da equipa em tempo real.

Appery.io

A Appery.io é uma plataforma baseada na nuvem que permite aos utilizadores criar facilmente aplicações móveis e web personalizadas. Com a sua interface drag-and-drop, os utilizadores podem criar aplicações rapidamente com um mínimo de codificação. Também oferece um editor visual que facilita a personalização dos layouts das aplicações e a adição de funcionalidades como notificações push e localização GPS. O Appery.io também fornece recursos integrados de teste e depuração para uma implantação perfeita do aplicativo.

Considerações para escolher a alternativa certa

A seleção da alternativa mais adequada às Microsoft Power Apps requer uma análise cuidadosa de vários factores. Aqui estão as principais considerações a ter em mente ao avaliar alternativas:

Alinhamento com os requisitos e objectivos do projeto

Avalie as necessidades e objectivos específicos do seu projeto. Considere os tipos de aplicações que planeia desenvolver, a complexidade dos processos empresariais envolvidos e os requisitos de escalabilidade. Escolha uma alternativa que se alinhe de perto com o âmbito e os objectivos do seu projeto.



Escalabilidade e extensibilidade

Avalie a capacidade da alternativa para lidar com o crescimento e a evolução das necessidades da sua empresa. Considere se a alternativa suporta o escalonamento de aplicações, a acomodação de bases de utilizadores crescentes e a integração com sistemas ou tecnologias adicionais no futuro.

Comunidade de desenvolvedores e suporte

Explore a dimensão e a vitalidade da comunidade de programadores da alternativa. Uma comunidade forte garante o acesso a recursos, partilha de conhecimentos e apoio quando se depara com desafios ou procura orientação. Procure plataformas com comunidades activas para promover a colaboração e a aprendizagem contínua.

Recursos de formação e aprendizagem

Avalie a disponibilidade de materiais de formação, documentação, tutoriais e canais de suporte fornecidos pelo fornecedor ou pela comunidade da alternativa. A existência de recursos de aprendizagem adequados permitirá à sua equipa integrar rapidamente e tirar o máximo partido das capacidades da plataforma.

Custo total de propriedade (TCO)

Considere o custo total de propriedade, incluindo taxas de licenciamento, custos de manutenção e quaisquer despesas adicionais associadas à alternativa. Compare modelos de preços, opções de escalabilidade e potenciais custos ocultos para determinar a solução mais económica que se enquadra no seu orçamento.

Ao avaliar cuidadosamente estas considerações, pode selecionar a alternativa ao Microsoft Power Apps que melhor se alinha com os requisitos do seu projeto, suporta o crescimento futuro, fornece uma comunidade próspera para suporte, oferece recursos de aprendizagem abrangentes e apresenta um custo total de propriedade favorável. Dedicar algum tempo a avaliar estes factores ajudará a garantir uma transição bem sucedida para uma plataforma no-code que maximiza o potencial das suas iniciativas de desenvolvimento de software.

Conclusão

Embora o Microsoft Power Apps se tenha estabelecido como uma plataforma no-code proeminente para o desenvolvimento de aplicações personalizadas, pode não ser a solução ideal para todas as empresas. As alternativas exploradas nesta publicação do blogue oferecem uma vasta gama de funcionalidades e capacidades que podem responder melhor a necessidades e requisitos empresariais específicos. Desde a sofisticada automatização de processos do Appian à flexibilidade do AppSheet, à natureza colaborativa do Monday.com e à interface intuitiva do AppMasteras empresas têm inúmeras alternativas à sua disposição.

É crucial que as empresas avaliem cuidadosamente estas alternativas com base nos seus requisitos de projeto únicos, necessidades de escalabilidade, apoio da comunidade de programadores, recursos de formação disponíveis e custo total de propriedade. Ao considerar estes factores, as empresas podem selecionar a alternativa que mais se aproxima das suas metas e objectivos, considerando também as características e funcionalidades específicas de que necessitam.

No-code O desenvolvimento de aplicações informáticas abriu novas possibilidades, permitindo que indivíduos sem conhecimentos de programação contribuam para o desenvolvimento de aplicações e promovendo a inovação em vários sectores. O poder de criar aplicações personalizadas sem escrever código democratizou o processo de desenvolvimento e permitiu que os utilizadores empresariais e os especialistas na matéria participassem ativamente e moldassem a indústria tecnológica das suas organizações.

À medida que a tecnologia continua a evoluir, é essencial que as empresas se mantenham actualizadas com os últimos avanços nas plataformas no-code. A avaliação e a exploração constantes de alternativas permitirão às empresas adaptarem-se e tirarem partido das ferramentas e plataformas mais adequadas às suas necessidades em evolução. Quer se trate de automatização de processos, integração de dados, colaboração ou interfaces de desenvolvimento intuitivas, existe uma alternativa que pode satisfazer os requisitos específicos de cada empresa.