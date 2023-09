Amazon Honeycode, część Amazon Web Services (AWS) , to potężna platforma niewymagająca kodu , umożliwiająca użytkownikom tworzenie niestandardowych aplikacji internetowych i mobilnych bez znajomości kodowania. Założona w 2020 roku przez firmę Amazon firma Honeycode ma na celu wypełnienie luki między użytkownikami technicznymi i nietechnicznymi, oferując uproszczony sposób tworzenia aplikacji, które usprawniają procesy biznesowe i zwiększają produktywność.

Jak działa Amazon Honeycode?

Amazon Honeycode upraszcza tworzenie aplikacji dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwościom no-code. Platforma została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom tworzenie aplikacji przy użyciu znanych siatek przypominających arkusze kalkulacyjne. Użytkownicy mogą definiować tabele, kolumny i relacje danych podobnie jak w tradycyjnym arkuszu kalkulacyjnym, ale z dodatkową możliwością przekształcania tych ustrukturyzowanych danych w interaktywne aplikacje.

Po uzyskaniu dostępu do interfejsu Honeycode użytkownicy zaczynają od utworzenia skoroszytu, który stanowi podstawę ich aplikacji. W skoroszycie można tworzyć tabele do przechowywania danych, a każda kolumna tabeli reprezentuje określone pole danych. Użytkownicy mogą następnie definiować typy danych, reguły sprawdzania poprawności i nie tylko.

Honeycode oferuje szereg gotowych szablonów przyspieszających tworzenie aplikacji. Użytkownicy mogą wybrać szablon, który najlepiej pasuje do ich przypadku użycia, dostosować go do potrzeb oraz dodać logikę i automatyzację za pomocą narzędzia do tworzenia wizualizacji. Kreator umożliwia użytkownikom definiowanie działań, takich jak nawigacja między ekranami, wysyłanie powiadomień i wykonywanie obliczeń bez pisania ani jednej linii kodu.

Kreator wizualizacji umożliwia użytkownikom projektowanie interfejsów użytkownika poprzez przeciąganie i upuszczanie komponentów na ekrany. Te komponenty obejmują przyciski, formularze, listy i inne. Honeycode obsługuje elementy interaktywne, zapewniając, że powstałe aplikacje są przyjazne dla użytkownika i wciągające.

Oprócz tworzenia interfejsów użytkownika i definiowania logiki, Honeycode umożliwia integrację z innymi usługami AWS i aplikacjami innych firm. Zwiększa to możliwości aplikacji, umożliwiając im interakcję z zewnętrznymi źródłami danych, usługami i narzędziami.

Po zbudowaniu aplikacji można ją udostępnić członkom zespołu i współpracownikom w celu uzyskania opinii i przetestowania. Honeycode oferuje funkcje współpracy, dzięki którym wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad tą samą aplikacją, zapewniając płynną pracę zespołową przez cały okres programowania.

Kluczowe funkcje Amazon Honeycode

Amazon Honeycode oferuje szereg solidnych funkcji, które wyróżniają go jako kompleksową platformę no-code:

Intuicyjny interfejs: Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi przypominającemu arkusz kalkulacyjny, Honeycode upraszcza tworzenie aplikacji dla użytkowników o dowolnej wiedzy technicznej.

Kto może korzystać z Amazon Honeycode?

Amazon Honeycode został zaprojektowany z myślą o szerokiej rzeszy użytkowników, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla osób technicznych, jak i nietechnicznych. Z jego możliwości mogą skorzystać małe firmy, start-upy i przedsiębiorstwa. Oto, kto może korzystać z Amazon Honeycode:

Profesjonaliści biznesowi: Osoby nieposiadające wiedzy z zakresu kodowania, takie jak analitycy biznesowi i menedżerowie, mogą wykorzystać Honeycode do tworzenia niestandardowych aplikacji odpowiadających konkretnym potrzebom biznesowym.

non-profit mogą opracowywać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie gromadzenia funduszy, zarządzania wolontariatem i śledzenia programów bez konieczności posiadania rozległych zasobów technicznych. Instytucje edukacyjne: Nauczyciele i administratorzy mogą używać Honeycode do tworzenia narzędzi i aplikacji edukacyjnych, które poprawiają jakość nauki.

Amazon Honeycode kontra AppMaster

Chociaż zarówno Amazon Honeycode, jak i AppMaster oferują rozwiązania no-code do tworzenia aplikacji, uwzględniają różne aspekty procesu tworzenia aplikacji i są skierowane do różnych grup użytkowników.

Amazon Honeycode skupia się na uproszczeniu tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych przy użyciu interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny. Jest dobrze dostosowany dla użytkowników, którzy muszą szybko tworzyć podstawowe aplikacje i automatyzować przepływy pracy bez zagłębiania się w złożone procesy kodowania. Siła Honeycode leży w łatwości użytkowania i integracji z innymi ofertami Amazon Web Services (AWS), co czyni go wygodnym wyborem dla osób już korzystających z ekosystemu AWS.

Z drugiej strony AppMaster zapewnia kompleksową platformę no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych z większą elastycznością i dostosowywaniem. Umożliwia użytkownikom wizualne projektowanie modeli danych , logiki biznesowej, komponentów interfejsu użytkownika i funkcji interaktywnych. AppMaster generuje prawdziwe aplikacje wraz z kodem źródłowym, które można hostować lokalnie lub w chmurze. Dzięki temu nadaje się do szerszego zakresu zastosowań, od prostych prototypów po złożone rozwiązania dla przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zachowaniu skalowalności, kontroli i możliwości pracy z różnymi systemami bazodanowymi.

Oto kilka dodatkowych aspektów podkreślających możliwości AppMaster:

Technology Stack: AppMaster generuje aplikacje backendowe przy użyciu Go (golang) , aplikacje internetowe z frameworkiem Vue3 i JavaScript/TypeScript oraz aplikacje mobilne oparte na frameworku serwerowym z wykorzystaniem Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

generuje aplikacje backendowe przy użyciu Go (golang) , aplikacje internetowe z frameworkiem Vue3 i JavaScript/TypeScript oraz aplikacje mobilne oparte na frameworku serwerowym z wykorzystaniem Kotlin i dla Androida i dla iOS. Wdrażanie i hosting: AppMaster obsługuje cały cykl życia aplikacji, od generowania kodu źródłowego po kompilację, testowanie i wdrażanie aplikacji w chmurze lub środowiskach lokalnych. Oznacza to, że użytkownicy mogą skupić się na tworzeniu wartości, a nie na zarządzaniu infrastrukturą.

obsługuje cały cykl życia aplikacji, od generowania kodu źródłowego po kompilację, testowanie i wdrażanie aplikacji w chmurze lub środowiskach lokalnych. Oznacza to, że użytkownicy mogą skupić się na tworzeniu wartości, a nie na zarządzaniu infrastrukturą. Elastyczność i integracja: aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawowym źródłem danych, a platforma obsługuje integrację API REST i WebSocket dla usług zewnętrznych i komunikacji w czasie rzeczywistym.

aplikacje mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawowym źródłem danych, a platforma obsługuje integrację API REST i WebSocket dla usług zewnętrznych i komunikacji w czasie rzeczywistym. Dokumentacja i konserwacja: AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera i udostępnia skrypty migracji schematu bazy danych, ułatwiając zarządzanie projektami, konserwację i współpracę nad nimi.

Wybór pomiędzy Amazon Honeycode a AppMaster zależy od poziomu dostosowania, złożoności i skalowalności wymaganej dla Twojej aplikacji. Podczas gdy Honeycode doskonale nadaje się do szybkich i podstawowych aplikacji w środowisku AWS, AppMaster zapewnia bardziej wszechstronną i wydajną platformę do tworzenia różnych aplikacji z rzeczywistymi możliwościami kodowania i skalowalnością.