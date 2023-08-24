أمازون هوني كود

تعد Amazon Honeycode، وهي جزء من Amazon Web Services (AWS) ، منصة قوية بدون تعليمات برمجية تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المخصصة دون معرفة البرمجة. تهدف شركة Honeycode، التي أسستها أمازون في عام 2020، إلى سد الفجوة بين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين، مما يوفر طريقة مبسطة لبناء التطبيقات التي تعمل على تبسيط العمليات التجارية وتعزيز الإنتاجية.

كيف يعمل أمازون هاني كود؟

يعمل Amazon Honeycode على تبسيط عملية تطوير التطبيقات من خلال واجهته البديهية وإمكاناته no-code. تم تصميم النظام الأساسي لتمكين المستخدمين من إنشاء التطبيقات باستخدام شبكات مألوفة تشبه جداول البيانات. يمكن للمستخدمين تحديد جداول البيانات والأعمدة والعلاقات، على غرار جدول البيانات التقليدي، ولكن مع القدرة المضافة لتحويل هذه البيانات المنظمة إلى تطبيقات تفاعلية.

عند الوصول إلى واجهة Honeycode، يبدأ المستخدمون بإنشاء مصنف، والذي يعمل كأساس لتطبيقهم. يمكن إنشاء جداول داخل المصنف لتخزين البيانات، ويمثل كل عمود في الجدول حقل بيانات محددًا. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تحديد أنواع البيانات وقواعد التحقق من الصحة والمزيد.

يقدم Honeycode مجموعة من القوالب المعدة مسبقًا لتسريع إنشاء التطبيق. يمكن للمستخدمين تحديد قالب يتطابق بشكل وثيق مع حالة الاستخدام الخاصة بهم، وتخصيصه حسب الحاجة، وإضافة المنطق والأتمتة باستخدام أداة إنشاء مرئية. يتيح المنشئ للمستخدمين تحديد الإجراءات، مثل التنقل بين الشاشات، وإرسال الإشعارات، وإجراء العمليات الحسابية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يتيح المنشئ المرئي للمستخدمين تصميم واجهات المستخدم عن طريق سحب المكونات وإسقاطها على الشاشات. تتضمن هذه المكونات الأزرار والنماذج والقوائم والمزيد. يدعم Honeycode العناصر التفاعلية، مما يضمن أن تكون التطبيقات الناتجة سهلة الاستخدام وجذابة.

بالإضافة إلى إنشاء واجهات المستخدم وتحديد المنطق، يسمح Honeycode بالتكامل مع خدمات AWS الأخرى وتطبيقات الطرف الثالث. وهذا يعزز قدرات التطبيقات، مما يسمح لها بالتفاعل مع مصادر البيانات والخدمات والأدوات الخارجية.

بمجرد إنشاء التطبيق، يمكن مشاركته مع أعضاء الفريق والمتعاونين للحصول على الملاحظات والاختبار. يوفر Honeycode ميزات التعاون التي تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس التطبيق في وقت واحد، مما يضمن العمل الجماعي السلس طوال عملية التطوير.

الميزات الرئيسية لبرنامج Amazon Honeycode

يقدم Amazon Honeycode مجموعة من الميزات القوية التي تميزه كمنصة شاملة no-code:

واجهة بديهية: من خلال واجهة سهلة الاستخدام تشبه جداول البيانات، يعمل Honeycode على تبسيط عملية بناء التطبيقات للمستخدمين من جميع الخلفيات التقنية.

من خلال واجهة سهلة الاستخدام تشبه جداول البيانات، يعمل Honeycode على تبسيط عملية بناء التطبيقات للمستخدمين من جميع الخلفيات التقنية. القوالب المعدة مسبقًا: توفر المنصة مجموعة من القوالب المصممة مسبقًا لتسريع إنشاء التطبيقات المختلفة، مما يضمن بداية سريعة للمشاريع.

توفر المنصة مجموعة من القوالب المصممة مسبقًا لتسريع إنشاء التطبيقات المختلفة، مما يضمن بداية سريعة للمشاريع. Visual Builder: يتضمن Honeycode أداة إنشاء مرئية تمكن المستخدمين من تحديد سير عمل المنطق والأتمتة المعقد دون كتابة أي تعليمات برمجية.

يتضمن Honeycode أداة إنشاء مرئية تمكن المستخدمين من تحديد سير عمل المنطق والأتمتة المعقد دون كتابة أي تعليمات برمجية. واجهة مستخدم السحب والإفلات: أصبح تصميم واجهات المستخدم سهلاً من خلال مكونات السحب والإفلات في النظام الأساسي، مما يسمح للمستخدمين بصياغة واجهات مستخدم جذابة وعملية.

أصبح تصميم واجهات المستخدم سهلاً من خلال مكونات السحب والإفلات في النظام الأساسي، مما يسمح للمستخدمين بصياغة واجهات مستخدم جذابة وعملية. قدرات التعاون: يدعم Honeycode التعاون السلس بين أعضاء الفريق، مما يتيح التحرير والتحديثات في الوقت الفعلي للعمل الجماعي الفعال.

يدعم Honeycode التعاون السلس بين أعضاء الفريق، مما يتيح التحرير والتحديثات في الوقت الفعلي للعمل الجماعي الفعال. خيارات التكامل: توفر المنصة التكامل مع خدمات AWS الأخرى وتطبيقات الطرف الثالث، مما يعمل على توسيع وظائفها واتصالها.

توفر المنصة التكامل مع خدمات AWS الأخرى وتطبيقات الطرف الثالث، مما يعمل على توسيع وظائفها واتصالها. دعم الويب والهاتف المحمول: يسمح Honeycode للمستخدمين بإنشاء تطبيقات لكل من منصات الويب والهواتف المحمولة، مما يضمن إمكانية الوصول عبر الأجهزة المختلفة.

من يمكنه استخدام Amazon Honeycode؟

تم تصميم Amazon Honeycode لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، مما يجعلها في متناول الأفراد التقنيين وغير التقنيين. يمكن للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات الاستفادة من قدراتها. إليك من يمكنه استخدام Amazon Honeycode:

محترفو الأعمال: يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة، مثل محللي ومديري الأعمال، الاستفادة من Honeycode لإنشاء تطبيقات مخصصة تلبي احتياجات عمل محددة.

يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة، مثل محللي ومديري الأعمال، الاستفادة من Honeycode لإنشاء تطبيقات مخصصة تلبي احتياجات عمل محددة. أصحاب الأعمال الصغيرة: يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة إنشاء أدوات لإدارة عملياتهم وتتبع المخزون وتبسيط تفاعلات العملاء.

يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة إنشاء أدوات لإدارة عملياتهم وتتبع المخزون وتبسيط تفاعلات العملاء. الفرق والمشاريع التعاونية: يعتبر Honeycode مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى التعاون في المشاريع، حيث يوفر منصة للتأليف المشترك والتحديثات في الوقت الفعلي.

يعتبر Honeycode مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى التعاون في المشاريع، حيث يوفر منصة للتأليف المشترك والتحديثات في الوقت الفعلي. الشركات الناشئة: يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة إنشاء نماذج أولية والحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق بسرعة للتحقق من صحة أفكارهم واختبار السوق.

يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة إنشاء نماذج أولية والحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق بسرعة للتحقق من صحة أفكارهم واختبار السوق. القوى العاملة عن بعد: يدعم Honeycode العمل عن بعد من خلال السماح للفرق ببناء تطبيقات تسهل التعاون والتواصل وإدارة المهام عن بعد.

يدعم Honeycode العمل عن بعد من خلال السماح للفرق ببناء تطبيقات تسهل التعاون والتواصل وإدارة المهام عن بعد. المنظمات غير الربحية: يمكن للمنظمات غير الربحية تطوير حلول مخصصة لجمع التبرعات وإدارة المتطوعين وتتبع البرامج دون الحاجة إلى موارد فنية واسعة النطاق.

يمكن للمنظمات غير الربحية تطوير حلول مخصصة لجمع التبرعات وإدارة المتطوعين وتتبع البرامج دون الحاجة إلى موارد فنية واسعة النطاق. المؤسسات التعليمية: يمكن للمدرسين والإداريين استخدام Honeycode لإنشاء أدوات وتطبيقات تعليمية تعزز تجربة التعلم.

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أمازون Honeycode مقابل AppMaster

في حين أن كلاً من Amazon Honeycode و AppMaster يقدمان حلولاً no-code لتطوير التطبيقات، إلا أنهما يلبيان جوانب مختلفة من عملية التطوير ويستهدفان مجموعات مختلفة من المستخدمين.

يركز Amazon Honeycode على تبسيط إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات. إنه مناسب تمامًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء تطبيقات أساسية وأتمتة سير العمل بسرعة دون الخوض في عمليات الترميز المعقدة. تكمن قوة Honeycode في سهولة استخدامه وتكامله مع عروض Amazon Web Services (AWS) الأخرى، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يستخدمون نظام AWS البيئي بالفعل.

من ناحية أخرى، يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا شاملاً no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بمزيد من المرونة والتخصيص. فهو يتيح للمستخدمين تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم والميزات التفاعلية بشكل مرئي. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية كاملة مع كود المصدر، والتي يمكن استضافتها محليًا أو في السحابة. وهذا يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من النماذج الأولية البسيطة وحتى حلول المؤسسات المعقدة، مع الحفاظ على قابلية التوسع والتحكم والقدرة على العمل مع أنظمة قواعد البيانات المختلفة.

فيما يلي بعض الجوانب الإضافية التي تسلط الضوء على إمكانيات AppMaster:

Technology Stack: يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) ، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى إطار عمل يحركه الخادم باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

يقوم بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) ، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى إطار عمل يحركه الخادم باستخدام Kotlin و لنظام Android و لنظام التشغيل iOS. النشر والاستضافة: يتعامل AppMaster مع دورة حياة التطبيق بأكملها، بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وحتى تجميع التطبيقات واختبارها ونشرها على السحابة أو البيئات المحلية. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التركيز على خلق القيمة بدلاً من إدارة البنية التحتية.

يتعامل مع دورة حياة التطبيق بأكملها، بدءًا من إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وحتى تجميع التطبيقات واختبارها ونشرها على السحابة أو البيئات المحلية. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التركيز على خلق القيمة بدلاً من إدارة البنية التحتية. المرونة والتكامل: يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمصدر بيانات أساسي، ويدعم النظام الأساسي تكامل REST API وWebSocket للخدمات الخارجية والتواصل في الوقت الفعلي.

يمكن لتطبيقات العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كمصدر بيانات أساسي، ويدعم النظام الأساسي تكامل REST API وWebSocket للخدمات الخارجية والتواصل في الوقت الفعلي. التوثيق والصيانة: يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم ويوفر برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسهل إدارة المشاريع وصيانتها والتعاون فيها.

يعتمد الاختيار بين Amazon Honeycode و AppMaster على مستوى التخصيص والتعقيد وقابلية التوسع المطلوبة لتطبيقك. في حين أن Honeycode رائع للتطبيقات السريعة والأساسية داخل بيئة AWS، AppMaster يوفر نظامًا أساسيًا أكثر تنوعًا وقوة لإنشاء تطبيقات متنوعة ذات إمكانات ترميز حقيقية وقابلية للتوسع.