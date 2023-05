Sukces biznesu online zależy od solidnej strony internetowej, o czym świadczy wzrost popytu podczas pandemii COVID-19. Jednak tradycyjne tworzenie stron internetowych często wymagało znacznej wiedzy programistycznej lub ograniczonych opcji opartych na szablonach. Wejdź w erę platform programistycznych no-code, umożliwiając użytkownikom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w programowaniu tworzenie wysoce funkcjonalnych i profesjonalnych witryn internetowych. Pionierzy, tacy jak Webflow and appmaster.io> AppMaster.io, przodują w tworzeniu oprogramowania, aby tworzenie oprogramowania było bardziej dostępne i integracyjne.

Webflow was designed to help organizations without a dedicated development team create advanced websites. By providing visual web design tools, Webflow 's platform allows marketing teams and web designers to create websites akin to those designed by front-end engineers, without writing a line of code. Such a radical approach to web development earned them a place on Fast Company's list of Most Innovative Companies.

U podstaw tej transformacji leży kultura zespołowa skoncentrowana na wzmocnieniu pozycji klienta. Vlad Magdalin, Webflow 's co-founder and CEO, insists that the company's obsession with customer empowerment attracts individuals with a strong passion for helping others. With access to no-code tools, businesses can quickly develop sophisticated websites, and software engineers can concentrate on tackling more complex problems.

Podobnie appmaster .io> AppMaster.io zapewnia potężną platformę no-code, która obsługuje tworzenie zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Platforma umożliwia klientom tworzenie modeli danych, logiki biznesowej, REST API i punktów końcowych WSS, a także interfejsów użytkownika i interaktywnych komponentów, a wszystko to w wizualnie intuicyjnym środowisku. To rewolucjonizuje proces tworzenia aplikacji, czyniąc go szybszym, bardziej ekonomicznym i dostępnym dla szerszego grona użytkowników.

Zainspirowany tym zaangażowaniem we wzmacnianie Webflow has introduced collaboration tools for web design agencies and marketing teams, as well as enterprise-grade features like advanced security, custom traffic scaling, and guaranteed uptime. While such enhancements have led to growth among larger customers, Magdalin emphasizes that the aim is to expand their reach rather than targeting a more lucrative market.

Wyobrażając sobie świat, w którym każdy może tworzyć oprogramowanie bez bycia zależnym od doświadczonych inżynierów, zarówno Webflow and appmaster.io> AppMaster.io są częścią szerszego ruchu na rzecz demokratyzacji rozwoju oprogramowania. Zapewniając dostępne narzędzia i platformy, pozwalają użytkownikom uwolnić swoją kreatywność i zmienić kształt przyszłości tworzenia stron internetowych w tym procesie, odblokowując pełny potencjał Internetu dla milionów, jeśli nie miliardów ludzi na całym świecie.