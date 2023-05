Çevrimiçi iş başarısı, COVID-19 salgını sırasında talep artışının da gösterdiği gibi, sağlam bir web sitesine bağlıdır. Bununla birlikte, geleneksel web geliştirme, genellikle önemli programlama bilgisi veya sınırlı şablon tabanlı seçenekler gerektiriyordu. no-code geliştirme platformları çağına girerek, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıları son derece işlevsel ve profesyonel web siteleri oluşturma konusunda destekleyin. Webflow and appmaster.io> AppMaster.io gibi öncüler, yazılım geliştirmeyi daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirme sorumluluğunu üstleniyor.

Webflow was designed to help organizations without a dedicated development team create advanced websites. By providing visual web design tools, Webflow 's platform allows marketing teams and web designers to create websites akin to those designed by front-end engineers, without writing a line of code. Such a radical approach to web development earned them a place on Fast Company's list of Most Innovative Companies.

Bu dönüşümün kalbinde, müşteri güçlendirme merkezli bir ekip kültürü yatıyor. Webflow 's co-founder and CEO, insists that the company's obsession with customer empowerment attracts individuals with a strong passion for helping others. With access to no-code tools, businesses can quickly develop sophisticated websites, and software engineers can concentrate on tackling more complex problems.

Benzer şekilde, appmaster .io> AppMaster.io arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi karşılayan güçlü bir no-code platform sağlar. Platform, müşterilerin tümü görsel olarak sezgisel bir ortamda veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları ile kullanıcı arabirimi ve etkileşimli bileşenler oluşturmasına olanak tanır. Bu, uygulama geliştirme sürecinde devrim yaratarak onu daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getiriyor.

Bu yetkilendirme Webflow has introduced collaboration tools for web design agencies and marketing teams, as well as enterprise-grade features like advanced security, custom traffic scaling, and guaranteed uptime. While such enhancements have led to growth among larger customers, Magdalin emphasizes that the aim is to expand their reach rather than targeting a more lucrative market.

Herkesin uzman mühendislere bağımlı olmadan yazılım oluşturabileceği bir dünya tasavvur eden Webflow and appmaster.io> AppMaster.io, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeye yönelik daha geniş bir hareketin parçasıdır. Erişilebilir araçlar ve platformlar sağlayarak, kullanıcıların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına ve bu süreçte web geliştirmenin geleceğini yeniden şekillendirmelerine izin vererek dünya çapında milyonlarca, hatta milyarlarca insan için internetin tam potansiyelini açığa çıkarırlar.