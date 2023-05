Der Erfolg von Online-Geschäften hängt von einer robusten Website ab, wie der Anstieg der Nachfrage während der COVID-19-Pandemie zeigt. Die herkömmliche Webentwicklung erforderte jedoch häufig umfangreiche Programmierkenntnisse oder begrenzte vorlagenbasierte Optionen. Betreten Sie die Ära der no-code Entwicklungsplattformen und ermöglichen Sie Benutzern mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung, hochfunktionale und professionelle Websites zu erstellen. Pioniere wie Webflow and appmaster.io> AppMaster.io sind führend bei der Entwicklung von Software, die zugänglicher und integrativer wird.

Webflow was designed to help organizations without a dedicated development team create advanced websites. By providing visual web design tools, Webflow 's platform allows marketing teams and web designers to create websites akin to those designed by front-end engineers, without writing a line of code. Such a radical approach to web development earned them a place on Fast Company's list of Most Innovative Companies.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht eine Teamkultur, die sich auf die Stärkung der Kunden konzentriert. Vlad Magdalin, Webflow 's co-founder and CEO, insists that the company's obsession with customer empowerment attracts individuals with a strong passion for helping others. With access to no-code tools, businesses can quickly develop sophisticated websites, and software engineers can concentrate on tackling more complex problems.

Ebenso bietet appmaster .io> AppMaster.io eine leistungsstarke no-code Plattform, die sich für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen eignet. Die Plattform ermöglicht Kunden die Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik, REST-API und WSS-Endpunkten sowie UI- und interaktiven Komponenten – alles in einer visuell intuitiven Umgebung. Dies revolutioniert den Anwendungsentwicklungsprozess und macht ihn schneller, kostengünstiger und einem breiteren Benutzerkreis zugänglich.

Inspiriert von diesem Engagement für mehr Selbstbestimmung Webflow has introduced collaboration tools for web design agencies and marketing teams, as well as enterprise-grade features like advanced security, custom traffic scaling, and guaranteed uptime. While such enhancements have led to growth among larger customers, Magdalin emphasizes that the aim is to expand their reach rather than targeting a more lucrative market.

Sowohl Webflow and appmaster.io> AppMaster.io stellen sich eine Welt vor, in der jeder Software erstellen kann, ohne auf erfahrene Ingenieure angewiesen zu sein, und sind Teil einer umfassenderen Bewegung zur Demokratisierung der Softwareentwicklung. Durch die Bereitstellung zugänglicher Tools und Plattformen ermöglichen sie Benutzern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und dabei die Zukunft der Webentwicklung neu zu gestalten und so das volle Potenzial des Internets für Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen weltweit zu erschließen.